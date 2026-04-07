Ion Cristoiu a vorbit despre decizia privind ridicarea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu și despre modul în care a evoluat situația în ultima perioadă.

Acesta a arătat că, în opinia sa, cercetările nu pot fi finalizate rapid și că momentul ridicării măsurii este unul care ridică suspiciuni. El a explicat că fostul candidat devenise vizibil prin aparițiile sale regulate, generate de prezentările la controlul judiciar.

Ion Cristoiu a spus că aceste apariții ajunseseră să fie adevărate evenimente publice și că acest lucru ar fi putut influența decizia de a renunța la măsură. Potrivit acestuia, s-ar fi considerat că expunerea publică devenise deranjantă.

„Cercetările trebuie să mai dureze 4 ani. Nu are cum. Pentru mine dubios e faptul că l-au dat acum. Ridicarea controlului judiciar pentru Georgescu a fost probabil pentru că sistemul le-a dat dispoziție să-l retragă. Deja devenise în ultima vreme, ieșirile lui deranjau. Adică în ultima vreme și-au zis, bă, lasă-l, hai. Gata? Hai, du-l”, a spus acesta, potrivit Gândul.

În comentariul său, Ion Cristoiu a atras atenția că ridicarea controlului judiciar nu ar trebui privită ca o victorie. El a afirmat că dosarele în care este implicat Călin Georgescu reprezintă, în opinia sa, un abuz și a făcut referire la acuzațiile formulate în cauză, inclusiv cele legate de propagandă legionară.

Totodată, jurnalistul a susținut că această decizie reflectă probleme mai largi ale sistemului, indicând că modul în care a fost gestionat cazul ridică semne de întrebare privind funcționarea justiției.

„Încă o dată, cele două dosare pentru care a fost trimis în judecată Călin Georgescu sunt un uriaș abuz, rar întâlnit de mine, chiar în istoria modernă a României. Ăla cu lovitura de stat, nici vorbă – a trecut de camera preliminară – și ăsta cu propaganda legionară. Am înțeles, procurorii – care sunt un fel de oamenii statului și mai ales la noi sunt cine sunt – să zicem că… să facă dosare, că așa primesc ordine. (…) Ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu nu e o victorie, ci un eșec al democrației noastre”, a completat Cristoiu

Tribunalul București a decis, la finalul săptămânii trecute, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Decizia este definitivă și elimină toate interdicțiile impuse anterior, inclusiv restricția de a părăsi țara.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 206 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.03.2026, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3. Desfiinţează în parte încheierea din data de 26.03.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3 şi rejudecând: În temeiul art. 362 rap. la art. 208 alin. (3) şi (5) Cpp cu ref. la art. 202 şi art. 211 Cpp, constată legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul sus-menţionat. În baza art. 242 alin. (1) Cpp dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menţionat. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pe 26 februarie 2025, iar în prezent este judecat în două dosare penale.

În primul, în care este acuzat de propagandă legionară, procedura de cameră preliminară a fost finalizată, iar procesul pe fond a început. În cel de-al doilea dosar, unde este acuzat, alături de Horațiu Potra și alte persoane apropiate, de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, etapa camerei preliminare s-a încheiat pe 2 aprilie, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Amintim că, în cadrul măsurii controlului judiciar impuse anterior, acesta avea mai multe obligații, printre care interdicția de a părăsi țara, obligația de a anunța orice schimbare de domiciliu, prezentarea săptămânală la o secție de poliție din Buftea, precum și interdicția de a crea sau utiliza conturi pe platforme online pentru a publica materiale cu caracter legionar, antisemit, fascist sau xenofob.