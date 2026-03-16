Călin Georgescu a precizat că nu mai are nevoie să comenteze suplimentar, considerând că opinia publică vorbește deja pe larg despre acest subiect. Fostul candidat a atras atenția asupra problemelor profunde ale României, subliniind că țara nu poate fi îngenuncheată de o forță externă ocultă, ci de incultura internă.

El a explicat că mulți dintre cei care fac legi nu au realizat niciodată nimic concret și că rolul țăranului român rămâne esențial pentru menținerea societății.

„Știți, vorbește tot poporul român. Eu nu mai am ce să mai spun în plus față de poporul român. Cred că vorbește o lume întreagă. Îmi aduceți aminte că cel mai mare matematician pe care l-a avut națiunea română a fost Grigore Moisil. A fost profesorul maestrului meu, Mircea Malița. Și a avut multe ziceri foarte elegante. Aleg una la întâmplare: «O nulitate ridicată la putere rămâne tot o nulitate»”, a spus Georgescu.

Criticile lui Georgescu s-au extins și asupra diplomației românești, pe care o consideră amenințată de planurile de numire a unor noi ambasadori, propusi de persoane din cadrul Ministerului de Externe, acțiune care, în opinia sa, ar putea distruge bazele diplomației românești construite cu efort și suferință de-a lungul timpului.

„Nimeni în Parlamentul românesc nu are asemenea discurs. Îi înțeleg, pentru că nu știu. Nu se poate îngenunchea România cu o ocultă externă, ci mai mult cu incultura internă. Unii fac legi, dar n-au făcut niciodată nimic cu mâna lor. N-au produs nimic”, a afirmat el.

În final, Georgescu a subliniat necesitatea ca România să își reafirme identitatea și rolul pe plan internațional, avertizând asupra pericolului unei gestionări neadecvate a puterii politice și diplomatice în țară.

„Pentru că mai nou am înțeles că se mai dau o lovitură de stat. Personajul acesta obscur de la Ministerul de Externe vrea să numească 50 de ambasadori noi, propuși doar de ea, distrugând tot bastionul diplomației românești crescut cu multă suferință în timp. Se va vedea”, a completat acesta.

De asemenea, fostul candidat a lansat critici severe la adresa acordului semnat între România și Ucraina. El a susținut că documentul nu reprezintă un acord legitim, ci un act ilegal și grav împotriva intereselor României.

Discuția a pornit după ce Anca Alexandrescu a amintit că jurnalistul Ion Cristoiu s-a declarat dezamăgit de faptul că Georgescu nu a comentat vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București și acordul semnat cu Ucraina de Nicușor Dan. Potrivit acesteia, Cristoiu ar fi afirmat că România a ajuns să fie transformată într-un satelit al Ucrainei.

„În primul rând nu este un acord. Este un act criminal. Apoi acest acord este ilegal și nu are cum să fie semnat cu un stat fictiv”, a declarat acesta.

Georgescu a respins ideea că ar fi fost deranjat de criticile primite și a declarat că nu este niciodată supărat, însă a calificat documentul drept ilegal și nelegitim. El a reiterat poziția sa critică față de Ucraina, susținând că statul ucrainean ar fi unul inventat și că, în aceste condiții, nu ar exista o bază reală pentru semnarea unui acord.

„Eu rămân la aceeași poziție. Ucraina este un stat inventat. Deci nu ai cu cine să semnezi”, a spus el.

În continuare, Georgescu a adus în discuție existența unui zăcământ de gaze despre care afirmă că aparține exclusiv poporului român. Potrivit acestuia, informațiile despre această resursă ar fi cunoscute încă din anii 2000, însă statul român nu ar fi făcut nimic în acest sens. El a menționat că în 2008 a coordonat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă, document în care ar fi fost menționate aceste aspecte.

„Zăcământul de gaze aparține poporului român în exclusivitate. Nu este negociere. Se știa de acest zăcământ din zona anilor 2000, cel puțin așa știam eu. Statul român nu a făcut nimic de atunci”, a declarat Georgescu.

Conform afirmațiilor sale, documentele ar indica existența unui zăcământ estimat la aproximativ 100 de miliarde de tone, resursă care ar trebui folosită pentru refacerea țării. Georgescu a criticat ideea ca o asemenea resursă să fie depozitată într-o țară aflată în război, considerând că o astfel de decizie ar fi iresponsabilă.

„Nu poți să depozitezi această resursă, gazul, într-o țară în plin război. Înseamnă că ești inconștient total”, a spus el.

El a sugerat, de asemenea, că acordul ar putea ascunde și alte elemente care nu sunt cunoscute publicului, menționând posibilitatea unor înțelegeri legate de energie electrică sau alte domenii. În opinia sa, documentul reprezintă o trădare națională.

„Aceste lucruri sunt așa pentru popor. Întrebarea este ce s-a semnat în spate? De exemplu, curentul electric. Și poate și alte lucruri. Mă opresc aici”, a afirmat Georgescu.

Georgescu a afirmat că acordul ar trebui ratificat de parlamentele celor două state și a susținut că partea română nu ar fi modificat deloc documentul. Întrebat de Anca Alexandrescu dacă are informații potrivit cărora acordul ar fi fost redactat de partea ucraineană, el a răspuns că textul nu ar fi fost schimbat, iar dovada acestui lucru ar trebui prezentată de cei implicați.

„(n.red. Documentul reprezintă) un act de trădare națională. Partea română nu a schimbat nicio virgulă”, a subliniat acesta.

Fostul oficial a susținut că decizia de semnare a acordului ar fi fost influențată de instituțiile europene, afirmând că autoritățile române ar fi primit o directivă de la Bruxelles și ar fi semnat documentul în aceste condiții.

„Au primit o directivă din Europa, respectiv de la Bruxelles, și au semnat”, a declarat el.

În opinia sa, continentul european se află într-o situație dificilă și ar încerca să transfere costurile conflictului către alte state. El a susținut că statele europene ar fi contribuit la un război care nu ar avea legătură cu Europa.

„Tot continentul european este într-o situație gravă și foarte gravă. Și atunci au zis: de unde luăm? Păi, luăm de la fraierii ăia. Este o situație gravă pentru că au cotizat toți într-un război care nu este al Europei. Nicio legătură Europa cu asta”, a spus Georgescu.

Georgescu a invocat și exemplul Ungariei, despre care a spus că are o poziție diferită în interiorul Uniunii Europene, menționând că premierul ungar ar fi fost amenințat în mod direct.

„Vă rog să vedeți Ungaria ce face. Este în Europa, este vecin cu noi. Primul ministru ungar a fost amenințat în modul cel mai primitiv posibil”, a declarat Georgescu.

În final, acesta a afirmat că deciziile luate în această situație vor fi evaluate în timp de societate și că poporul român va sancționa istoric ceea ce s-a întâmplat în ziua în care acordul a fost semnat.