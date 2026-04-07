Luna martie 2026 arată o evoluție moderată a pieței chiriilor din România, cu o creștere de 3,7% a chiriei medii la nivel național comparativ cu martie 2025. Conform datelor Storia – cea mai accesată platformă imobiliară din țară – diferențele dintre orașe rămân semnificative, chiar și în contextul unor ajustări lunare temperate.

În București, variațiile între sectoare sunt vizibile atât pentru diferitele tipuri de locuințe, cât și în ceea ce privește prețul mediu de închiriere pe sector.

„În martie 2026, interesul pentru închirieri a continuat să crească, atât din perspectiva contactărilor, care au fost cu 4% mai numeroase față de luna anterioară, cât și a vizualizărilor, care au crescut cu 4% față de februarie și cu 3% comparativ cu anul trecut. Acest interes se manifestă într-o piață a chiriilor puternic diferențiată ca nivel de preț: București și Cluj‑Napoca rămân cele mai scumpe piețe, în timp ce orașe precum Arad sau Oradea se mențin în zona chiriilor mai ieftine. Datele arată o piață activă, în care interesul se menține ridicat, chiar dacă nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

În martie 2026, Sectorul 1 rămâne cel mai scump din București, cu un preț mediu de 845 euro, în scădere ușoară față de martie 2025 (-2%). Urmează Sectorul 2, cu 705 euro, și Sectorul 5, cu 568 euro, menținând niveluri apropiate de anul trecut. Cele mai mici chirii medii se înregistrează în Sectorul 6 – 518 euro, urmat de Sectorul 4 – 521 euro și Sectorul 3 – 561 euro.

Pe tipuri de locuințe, garsonierele au avut un preț mediu de 400 euro (+4% față de anul precedent), apartamentele cu două camere s-au închiriat cu 602 euro (nivel similar cu 2025), iar cele cu trei camere au ajuns la 903 euro (+3%).

Detaliat pe sectoare:

Sector 1: garsoniere 450 euro, două camere 680 euro, trei camere 1.250 euro (-14% față de martie 2025).

Sector 2: garsoniere 380 euro, două camere 680 euro (+10%), trei camere 950 euro.

Sector 3: garsoniere 399 euro, două camere 580 euro, trei camere 700 euro.

Sector 4: garsoniere 380 euro, două camere 510 euro, trei camere 680 euro (+10%).

Sector 5: garsoniere 380 euro, două camere 600 euro, trei camere 650 euro.

Sector 6: garsoniere 410 euro, două camere 540 euro, trei camere 600 euro.

Această distribuție reflectă diferențele semnificative de preț între sectoarele capitalei și între tipurile de apartamente, chiar și în contextul unei creșteri moderate a pieței chiriilor.

În martie 2026, Arad se menține orașul cu cele mai mici chirii dintre principalele localități analizate, garsonierele având un preț mediu de 220 euro, apartamentele cu două camere 370 euro (+6% față de 2025), iar cele cu trei camere 450 euro, la nivel similar cu anul precedent.

Oradea rămâne, de asemenea, printre orașele cu cele mai accesibile prețuri. Garsonierele s-au închiriat cu 270 euro (-4%), apartamentele cu două camere 400 euro (-2%), iar cele cu trei camere 480 euro (-4%).

În Craiova, chiriile au fost de 300 euro pentru garsoniere (+3%), 430 euro pentru apartamentele cu două camere (stabile) și 500 euro pentru cele cu trei camere (-15%).

Sibiul a înregistrat scăderi anuale pe toate segmentele: garsoniere 318 euro (-4%), două camere 400 euro (-2%) și trei camere 500 euro (-9%). Lunar, prețul garsonierelor a crescut cu 4%, în timp ce apartamentele cu două și trei camere au rămas stabile.

Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere anuală pe segmentul apartamentelor cu două camere (+7%), în timp ce garsonierele s-au închiriat cu 290 euro (nivel similar cu 2025), apartamentele cu două camere 450 euro și cele cu trei camere 500 euro, menținându-se stabile față de anul precedent.

Această analiză evidențiază orașele din România cu cele mai accesibile chirii, diferențele semnificative între tipurile de locuințe și evoluțiile anuale ale pieței imobiliare.

Cluj-Napoca se menține, după București, drept orașul cu cele mai ridicate chirii dintre localitățile analizate. În martie 2026, garsonierele s-au închiriat cu 400 euro (+3% față de 2025), apartamentele cu două camere cu 599 euro (+2%), iar cele cu trei camere cu 700 euro (-7%).

În Brașov, chiriile medii au fost de 360 euro pentru garsoniere (+2%), 520 euro pentru apartamentele cu două camere (stabile) și 650 euro pentru cele cu trei camere (-6%).

Constanța a avut o evoluție mixtă: garsonierele 330 euro (-6%), apartamentele cu două camere 500 euro (nemodificat), iar cele cu trei camere 700 euro (+8%).

În Iași, piața chiriilor a rămas relativ stabilă: garsoniere 350 euro, două camere 450 euro (ambele la nivelul anului precedent), iar apartamentele cu trei camere au scăzut la 550 euro (-4%).

Această analiză evidențiază principalele orașe cu cele mai scumpe chirii din România și evoluțiile segmentelor de locuințe în ultimul an.