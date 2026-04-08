Tribunalul București a decis definitiv, săptămâna trecută, să ridice controlul judiciar impus lui Călin Georgescu acum 14 luni, în dosarul în care era acuzat de propagandă legionară. Decizia îi permite să se miște liber, inclusiv să părăsească România, și îi oferă un avantaj de imagine pe care îl poate folosi.

Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a scăpat astfel de obligația de a se prezenta săptămânal la poliție, după mai bine de un an. Tribunalul București a acceptat contestația lui și a anulat parțial decizia Judecătoriei Sectorului 1, care voia să-i mențină măsura preventivă.

În dosar, el este acuzat că a făcut propagandă legionară și a promovat public persoane vinovate de genocid și crime de război. Într-un alt dosar, Georgescu este acuzat împreună cu Horațiu Potra și familia acestuia, plus alți 18 oameni, că au comis acțiuni împotriva ordinii constituționale. Decizia tribunalului de a-i ridica măsurile preventive și de a-i permite să părăsească țara fără aprobare deschide această posibilitate și pentru suveraniști.

Consultantul politic Daniel Olteanu a declarat pentru Ziare.com că adevărata miză este imaginea pe care Georgescu o poate obține din această situație. El a explicat că decizia îi folosește politic, pentru că Georgescu poate spune că sistemul a încercat să-l blocheze, dar nu a reușit, transformând asta într-o victorie simbolică. Olteanu a precizat că ridicarea controlului judiciar nu înseamnă că Georgescu e achitat sau că problemele lui penale au dispărut. Totuși, el poate folosi situația pentru a-și consolida imaginea, prezentând un pas juridic ca pe o victorie politică.

„Nu consider că pot analiza de ce anume a fost ridicat controlul judiciar. Ce pot spune însă foarte clar este că această decizie nu înseamnă nici achitare, nici dispariția problemelor sale penale. Călin Georgescu rămâne trimis în judecată pentru infracțiuni serioase. Politic, decizia îi folosește în primul rând lui Georgescu. Ea îi permite să spună din nou că sistemul a încercat să îl blocheze și nu a reușit pe deplin. Cu alte cuvinte, o măsură preventivă ridicată poate fi transformată foarte ușor în capital simbolic de către un politician care se hrănește tocmai din conflictul cu instituțiile. Aici este avantajul lui imediat, transformă un pas juridic într-un narativ de victorie”, a punctat Olteanu.

Olteanu a explicat că decizia lui Georgescu de a rămâne în România poate fi folosită în discursul său politic. El a spus că rămânerea în țară îi aduce avantaje și îi întărește imaginea de luptător împotriva sistemului.

Olteanu a precizat că, deși ridicarea controlului judiciar îi permite să plece, fuga ar fi costisitoare din punct de vedere politic. Georgescu și-a construit profilul pe ideea de luptă cu sistemul pentru binele națiunii, iar dacă ar pleca, adversarii l-ar putea prezenta ca pe un fugar, nu ca pe un martir.

Consultantul politic a spus că plecarea i-ar oferi protecție practică, dar ar distruge o parte importantă din mitul său politic. În schimb, rămânerea în țară îi aduce beneficii simbolice: își poate întări imaginea de naționalist și de luptător cu sistemul, dar și să se prezinte ca un martir care apără cetatea. Olteanu a explicat că Georgescu poate transforma această alegere într-un mesaj puternic, spunând că rămâne în România pentru a lupta pentru țară.