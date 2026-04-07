RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești lângă granița României. Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați în noaptea de 7 aprilie printr-un mesaj RO-Alert, în urma unor noi atacuri cu drone desfășurate de forțele ruse în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Situația a determinat autoritățile române să activeze rapid sistemele de monitorizare și avertizare pentru a preveni orice risc asupra populației.

Potrivit datelor oficiale, în primele ore ale dimineții, Rusia a lansat o serie de atacuri care au vizat obiective civile și infrastructură din Ucraina, în zone aflate foarte aproape de granița românească.

Contextul tensionat a ridicat nivelul de vigilență în regiune, mai ales în județul Tulcea, aflat în imediata vecinătate a zonelor afectate.

Autoritățile române au reacționat prompt. Sistemul RO-Alert a fost activat la ora 00:58, după ce structurile militare au semnalat situația. Mesajul a avut rolul de a informa populația și de a o pregăti pentru eventuale măsuri de protecție, în cazul în care evoluția evenimentelor ar fi impus acest lucru.

Transmiterea alertei a fost realizată prin colaborarea dintre Centrul Național Militar de Comandă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, instituții responsabile de coordonarea intervențiilor în astfel de situații.

”În primele ore ale zilei de marţi, 7 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT”, anunţă MApN.

În timpul monitorizării spațiului aerian, au fost identificate două ținte aeriene în apropierea graniței. Cu toate acestea, autoritățile au confirmat că niciuna dintre acestea nu a intrat în spațiul aerian al României, ceea ce înseamnă că nu a existat un pericol direct asupra teritoriului național.

Instituțiile de apărare și securitate continuă să supravegheze atent situația din zona de frontieră. Sistemele de detecție și intervenție rămân active, iar autoritățile sunt pregătite să reacționeze rapid în cazul unor noi evoluții.

Populația este sfătuită să urmărească doar informațiile oficiale și să respecte eventualele recomandări transmise prin canalele de alertare.

Un vicepreședinte al Comitetului pentru Apărare din cadrul parlamentului rus a făcut declarații controversate în care solicită extinderea atacurilor asupra infrastructurii logistice din mai multe state europene, inclusiv România, Bulgaria și Polonia, pe fondul războiului din Ucraina.

Aleksei Juravliov, oficial în Duma de Stat, a afirmat că Rusia ar trebui să vizeze infrastructura portuară și rutele de transport utilizate pentru aprovizionarea Ucrainei.

Potrivit declarațiilor sale, făcute pentru publicația Lenta.ru, livrările de echipamente și componente militare către Ucraina ar depinde de două principale coridoare logistice: unul maritim, prin porturi conectate la Marea Neagră, și unul terestru, prin Polonia.

În acest context, oficialul rus a susținut ideea atacării infrastructurii portuare din România și Bulgaria, precum și a unei căi ferate strategice din Rzeszów, un nod logistic important pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Declarațiile vin în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice din Federația Rusă. Unele dintre cele mai afectate zone includ porturile Ust-Luga și Primorsk, situate în regiunea Leningrad.

Aceste atacuri au dus la perturbări ale exporturilor și la suspendarea temporară a unor activități logistice, potrivit informațiilor disponibile.

Evaluările analiștilor internaționali indică faptul că loviturile asupra infrastructurii energetice ruse au avut efecte semnificative asupra capacității de export. Estimările citate în spațiul public sugerează că până la 40% din capacitatea de export de petrol ar fi fost afectată de la începutul anului, pe fondul atacurilor repetate cu drone.

Declarațiile oficialului rus se înscriu într-un tipar mai larg de retorică agresivă la adresa statelor NATO care sprijină Ucraina. România, Bulgaria și Polonia sunt frecvent menționate în discursuri politice și propagandistice în contextul rutelor logistice utilizate pentru ajutor militar.

Experții în securitate internațională consideră că astfel de afirmații au rol de presiune politică și psihologică, însă nu reflectă în mod necesar planuri operaționale confirmate.

În prezent, nu există informații oficiale care să indice pregătirea unor acțiuni militare împotriva infrastructurii din statele membre NATO, iar declarațiile sunt tratate ca parte a escaladării retorice asociate conflictului din Ucraina.