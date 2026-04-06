Donald Trump a descris intervenția ca fiind una complexă, în urma căreia au fost recuperați doi membri ai echipajului unui avion F-15 doborât vineri. Potrivit explicațiilor oferite de președintele SUA, forțele americane au fost mobilizate pentru a-l salva pe pilotul rănit aflat într-o zonă muntoasă din Iran.

Operațiunea a implicat riscuri majore, a spus Trump în discursul de la Casa Albă. Din fericire, niciun membru al echipei de salvare nu a fost rănit. Aviatorul ejectat a suferit răni grave, a reușit să se deplaseze prin teren accidentat și să își transmită locația în timp ce pierdea sânge.

„Suntem aici să sărbătorim una dintre cele mai complexe misiuni de salvare. Am trimis 200 de oameni să salveze unul. Am fost ajutați de mulți oameni minunați, o salvare care va intra în cărțile de istorie. Am cerut Armatei să-i aducă acasă pe cei doi. Puteau muri mai mulți. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. am trimis 21 de avioane în spațiul inamic și au fost atacate cu gloanțe. Timpul era contra noastră. Echipajul și-a asumat riscuri extraordinare ca să-i salveze pe colegi. Ofițerul, colonelul, a urcat în munți, așa cum a fost instruit, pentru a nu fi capturat. Ideea e să te îndepărtezi. Dușmanul merge să te caute acolo. A fost rănit, și-a tratat singur rănile și ne-a contactat. A folosit un pager foarte sofisticat. Pagerul i-a salvat viața. Am creat subterfugii pentru a crea impresia că este căutat în alt loc. Am ascultat poveștile spuse de acești oameni. Au crezut altceva, era la o distanță de 40 de km. Armata a luptat, a distrus inamicul. Ofițerul nu a fost capturat timp de 48 de ore. Am aruncat în aer avionul, aveam la bord cele mai bune echipamente, nu riscam să fie găsite. Sunt comandat șef și nu uit riscurile soldaților. Dacă ar fi un film, ai spune că e cu distribuția cea mai importantă. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru reușită și pentru geniul celor care au fost în joc. Sunt mândru de cei prezenți de aici. De exemplu șeful CIA a făcut o noapte extraordinară în noaptea aia. CIA a fost responsabilă pentru găsirea pilotului. Chiar dacă a fost o misiune de tip căutarea acului în carul cu fân”, a explicat Donald Trump.

În contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, liderul american a transmis avertismente ferme către Teheran, susținând că situația ar putea degenera rapid și că infrastructura unei țări poate fi grav afectată într-un interval scurt de timp, dacă nu se ajunge la o soluție diplomatică. El a descris Iranul în termeni duri și a subliniat că riscurile asociate escaladării conflictului sunt ridicate.

„Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

NOW: President Donald J. Trump on the pilots rescued in Iran during Operation Epic Fury. WE LEAVE NO AMERICAN BEHIND. 🇺🇸

În paralel, oficialul american a menționat că administrația de la Washington a analizat o propunere privind un armistițiu de 45 de zile în conflict, considerând inițiativa un pas important, dar insuficient pentru rezolvarea completă a situației. Președintele american a precizat și că negocierile sunt în desfășurare și că evoluțiile vor depinde de rezultatul acestora.

„Este o propunere semnificativă, este un pas semnificativ. Nu este suficient de bun, dar este un pas foarte semnificativ. Ei negociază acum. Vom vedea ce se întâmplă”, a completat Trump.

Pe de altă parte, presa de stat din Iran, inclusiv agenția IRNA, a relatat că autoritățile de la Teheran au respins propunerea de armistițiu prezentată de partea americană. Conform informațiilor publicate, Iranul a transmis un răspuns structurat în mai multe puncte, în care a refuzat încetarea temporară a conflictului și a insistat asupra necesității unei soluții definitive.

„În acest răspuns- prezentat în zece puncte- Iranul… a respins un armistițiu și insistă asupra necesității unei încetări definitive a conflictului”, a transmis agenția de știri IRNA.

În urma acestei poziții, Donald Trump a avertizat că lipsa unui acord ar putea atrage consecințe importante, stabilind totodată un termen limită pentru ajungerea la o înțelegere. În opinia sa, dacă negocierile nu vor avea rezultat, situația ar putea evolua rapid către măsuri cu impact major.

Administrația americană urmează să clarifice în perioada următoare direcția strategică în gestionarea conflictului, în funcție de evoluția negocierilor și de răspunsurile venite din partea Iranului.

În același timp, agențiile de presă din Iran au lansat apeluri publice prin care solicită identificarea cetățenilor iranieni din străinătate care ar fi celebrat atacurile americano-israeliene asupra țării, în contextul în care autoritățile au deschis dosare împotriva mai multor expatriați acuzați de cooperare cu ceea ce este descris drept un inamic ostil.

Fars News Agency, agenție asociată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, a transmis un mesaj în care cere publicului să contribuie la identificarea unor persoane vorbitoare de limbă persană considerate trădători. Demersul vizează recunoașterea unor indivizi surprinși într-un videoclip în care ar dansa și ar celebra bombardamentele asupra Iranului, aceștia fiind îndemnați să fie raportați prin intermediul unei platforme online conectate la sistemul judiciar.

Potrivit aceleiași surse, inițiativa este realizată cu implicarea sistemului judiciar și urmărește identificarea persoanelor în vederea confiscării bunurilor. Mesajul a fost însoțit de imagini despre care se afirmă că ar prezenta sute de iranieni din diaspora care manifestă în sprijinul atacurilor.

În paralel, agenția semi-oficială Mehr News Agency a relatat că, duminică, autoritățile judiciare iraniene au deschis 100 de dosare împotriva unor cetățeni care locuiesc în afara țării. Aceste acțiuni ar fi fost inițiate pe baza informațiilor publice și a unor demersuri ulterioare realizate de agențiile de informații.

Conform acelorași informații, cazurile sunt investigate cu scopul de a formula acuzații oficiale, de a derula proceduri legale și de a dispune confiscarea activelor persoanelor vizate.