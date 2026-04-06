Discuțiile din cadrul Comisia Europeană arată o preocupare tot mai mare legată de modul în care guvernele răspund la scumpirile din energie.

Executivul european le recomandă statelor membre să evite măsurile generalizate, precum plafonările extinse de prețuri sau reducerile masive de taxe, și să adopte intervenții strict temporare și direcționate.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a subliniat că este nevoie de o abordare comună la nivel european și a atras atenția asupra riscurilor de propagare în economie:

„Ceea ce se întâmplă într-un sector al economiei se poate extinde la restul societății.”

Aceste declarații vin în contextul în care statele membre sunt tentate să revină la scheme largi de sprijin, similare celor din perioada crizei energetice din 2022.

Pe fondul acestor evoluții, comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, avertizează că spațiul fiscal al statelor este deja limitat.

„Avem o marjă de manevră fiscală limitată, așa că orice ar face statele membre trebuie să fie temporară și precis direcționată”

Oficialul european a subliniat că cheltuielile excesive pentru compensarea prețurilor la energie „ar avea implicații fiscale grave”, în special în contextul în care bugetele publice au fost deja afectate de pandemia de COVID-19 și de criza generată de războiul din Ucraina.

În plus, creșterea cheltuielilor pentru apărare din ultimii ani a redus și mai mult capacitatea guvernelor de a interveni fără consecințe.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a amplificat presiunea asupra piețelor energetice. Atacurile asupra Iran au determinat o creștere de aproximativ 60% a prețurilor petrolului și gazelor în Europa.

Această evoluție a reaprins temerile legate de o eventuală penurie de combustibili, în special motorină și combustibil pentru aviație, și a readus în prim-plan riscul unei noi runde de inflație.

Oficialii europeni avertizează că efectele nu se limitează la sectorul energetic, ci pot afecta întreaga economie, de la costurile de producție până la prețurile finale plătite de consumatori.

În fața acestor presiuni, mai multe guverne au început deja să adopte măsuri pentru a proteja populația și economia.

Italia, Polonia și Spania au redus taxele pe combustibil pentru a limita impactul asupra consumatorilor. În același timp, alte state cer relaxarea regulilor privind ajutoarele de stat, pentru a putea interveni mai flexibil.

Italia, de exemplu, face presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a permite o mai mare libertate fiscală, în condițiile în care deficitul bugetar rămâne ridicat.

În paralel, Polonia a acceptat pierderi bugetare semnificative prin reducerea TVA și a accizelor la combustibil, estimând un impact de sute de milioane de euro lunar.

Datele recente arată că nivelul datoriei publice în Uniunea Europeană a crescut considerabil în ultimii ani. Raportul datorie/PIB a urcat de la 77,8% în 2019 la peste 82% în 2025, ceea ce reduce capacitatea guvernelor de a susține noi programe de sprijin pe termen lung.

Această realitate explică de ce Bruxelles-ul insistă asupra unor măsuri prudente, care să nu destabilizeze finanțele publice.

Președinta Banca Centrală Europeană, Christine Lagarde, a atras atenția că intervențiile guvernamentale trebuie să fie atent calibrate:

„măsurile cu bază largă și pe termen lung” pot avea efecte negative, deoarece stimulează excesiv cererea și pot duce la creșterea inflației

În schimb, aceasta recomandă măsuri „temporare, specifice și adaptate”, orientate către categoriile vulnerabile.

În același timp, mai multe state europene propun introducerea unei taxe la nivelul Uniunii pentru companiile din energie.

Germania, Spania, Italia, Portugalia și Austria susțin că o astfel de contribuție ar putea reduce povara asupra cetățenilor și ar echilibra efectele creșterilor de preț.

„Având în vedere distorsiunile actuale ale pieței și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să dezvolte rapid un instrument de contribuție similar la nivelul UE”

Oficialii europeni se tem că actualul context ar putea declanșa a treia criză majoră pentru Uniunea Europeană în mai puțin de un deceniu, după pandemia de COVID-19 și criza energetică generată de războiul din Ucraina.

Aceste evenimente au dus deja la creșterea datoriei publice și la reducerea spațiului fiscal, ceea ce face ca orice nou șoc să fie mult mai dificil de gestionat.

Uniunea Europeană încearcă să evite o spirală periculoasă în care creșterea prețurilor la energie este urmată de intervenții masive ale statelor, care la rândul lor generează dezechilibre bugetare și inflație.

Mesajul transmis de la Bruxelles este clar: sprijinul trebuie să existe, dar să fie limitat, temporar și bine direcționat, pentru a evita transformarea crizei energetice într-o criză fiscală de amploare.