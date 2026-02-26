Horațiu Potra a cerut să fie schimbat regimul în care este ținut în arest, după ce a leșinat chiar în fața judecătorilor. El le-a spus magistraților că nu mai poate suporta condițiile din închisoarea de maximă securitate. Instanța urmează să ia o decizie în acest caz astăzi, pe 26 februarie 2026.

Potra spune că este tratat nedrept deoarece este închis la Penitenciarul Rahova în aceleași condiții ca deținuții considerați foarte periculoși. În mod obișnuit, persoanele aflate în arest preventiv sunt ținute într-un regim închis, nu în unul de maximă securitate. Totuși, în cazul lui, o comisie din penitenciar a decis să fie plasat în regim mai strict.

Acest regim de maximă securitate înseamnă că este mai izolat față de ceilalți deținuți, stă cu mai puțini colegi de celulă și are voie să petreacă mai puțin timp în aer liber.

Luni, 23 februarie 2026, Călin Georgescu și Horațiu Potra se aflau în sala de judecată, așteptând decizia magistraților privind începerea procesului pe fond în dosarul legat de presupusa tentativă de lovitură de stat. Cei doi au contestat probele adunate de anchetatori, majoritatea găsite în casa lui Potra, inclusiv seifuri cu bani ascunși, arme și grenade. În timpul audierilor, Horațiu Potra a leșinat, fiind nevoie de intervenția unei ambulanțe.

Potra și Georgescu sunt judecați pentru un plan de destabilizare care, potrivit procurorilor, ar fi fost pus la cale la o fermă de cai din județul Ilfov. Acolo ar fi fost stabilită strategia protestelor violente care urmau să aibă loc în București după anularea alegerilor. Polițiștii au dejucat planul și au oprit pe drum „locotenenții” lui Potra, care transportau arme albe în mașini. Decizia tribunalului de luni urma să stabilească dacă procesul pe fond va începe.

Horațiu Potra a contestat toate probele prezentate până acum, spunând că perchezițiile din locuința sa nu au respectat procedurile legale și contestând desemnarea unui martor independent la aceste percheziții. În timpul procesului, el și-a pierdut cunoștința, iar ședința a fost suspendată. La fața locului a fost chemată o ambulanță, iar încă nu se știe dacă procesul se va relua în aceeași zi sau va fi amânat.

Sursele precizează că, pe perioada arestului preventiv la Penitenciarul Rahova, Potra nu a avut alte probleme de sănătate. La termenul din 22 decembrie 2025, instanța a admis cererea lui de a depune la dosar un stick de memorie cu două înregistrări video și a aprobat emiterea unei adrese către Poliția Locală Mediaș pentru a confirma dacă, pe 9 decembrie 2024, a fost solicitată intervenția poliției la o anumită adresă. De asemenea, s-a aprobat audierea unui martor-asistent la percheziția de la domiciliul lui Potra din Mediaș, iar alte solicitări ale inculpaților au fost respinse.

Anterior, pe 19 ianuarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis menținerea lui Potra în arest preventiv, în timp ce fiul și nepotul său, Dorian și Alexandru, au fost plasați în arest la domiciliu. Cei trei fuseseră aduși în țară din Dubai pe 20 noiembrie 2025, iar decizia Curții de Apel București din 9 ianuarie privind măsurile preventive fusese contestată la instanța supremă. În noiembrie 2025, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost arestați preventiv, fiind acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de încălcarea legii privind armele, munițiile și materialele explozive.

Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și alți 20 de inculpați, procurorii susținând că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a statului. Conform anchetei, după anularea alegerilor din decembrie 2024, Georgescu și Potra s-ar fi întâlnit în secret și ar fi discutat organizarea unor acțiuni violente pentru a afecta ordinea constituțională. Potra ar fi coordonat un grup paramilitar care trebuia să ajungă în București pentru a declanșa violențe. Planul a fost dejucat de polițiști, care au descoperit arme albe, obiecte contondente, pistoale și materiale explozive în mașinile lor.