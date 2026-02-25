Transportul aerian din toată Italia este așteptat să se confrunte cu perturbări semnificative joi, 26 februarie, în urma reprogramării unei greve naționale în aeroporturi, amânată anterior în perioada desfășurării Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Măsura inițială fusese stabilită pentru 16 februarie, însă a fost suspendată printr-un ordin guvernamental obligatoriu, menit să protejeze fluxul de transport din timpul competiției olimpice.

Acțiunea sindicală vine acum într-un moment sensibil, imediat după încheierea evenimentului sportiv, când volumul călătoriilor internaționale rămâne ridicat. Principalele sindicate care reprezintă piloții, însoțitorii de bord, personalul de handling la sol și tehnicienii de trafic aerian și-au confirmat participarea la grevă, ceea ce amplifică riscul unor anulări și întârzieri în lanț.

Mai multe companii aeriene au anunțat deja măsuri concrete. ITA Airways a anulat aproximativ 55% din zborurile programate pentru 26 februarie. Compania a precizat că niciun zbor de lung curier nu figurează pe lista anulărilor, multe dintre acestea fiind considerate servicii protejate. Totodată, unele anulări au fost programate și pentru 27 februarie.

În cazul easyJet, piloții și însoțitorii de bord vor participa la grevă în data de 26 februarie. De asemenea, o grevă separată a personalului de handling la sol și a altor categorii de angajați din aeroport este programată între orele 13:00 și 17:00, afectând operațiunile ITA Airways, easyJet și Vueling.

Conform legislației italiene privind dreptul la grevă, companiile aeriene trebuie să asigure anumite intervale orare protejate, cunoscute sub denumirea de „fasce garantite”, de regulă între 07:00–10:00 și 18:00–21:00. Zborurile programate în afara acestor intervale prezintă un risc ridicat de anulare.

Platforma AirAdvisor, specializată în drepturile pasagerilor aerieni, atrage atenția că eligibilitatea pentru despăgubiri depinde de natura grevei și de categoria angajaților implicați. Potrivit Regulamentului european EU261, pasagerii pot primi compensații în anumite condiții.

În situația în care la grevă participă propriul personal al companiei aeriene, cazul este considerat o grevă internă, iar operatorul este responsabil pentru disponibilitatea angajaților săi. În aceste condiții, pasagerii pot avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat cu un preaviz mai mic de 14 zile sau dacă ajung la destinația finală cu o întârziere mai mare de trei ore.

În schimb, dacă perturbarea este cauzată de angajați ai aeroportului sau de personal al unor terți, situația este clasificată drept circumstanță extraordinară, iar despăgubirile nu se aplică. Cu toate acestea, indiferent de cauză, companiile aeriene au obligația de a oferi rerutare pe un alt zbor sau rambursarea contravalorii biletului, precum și asistență pe aeroport, inclusiv mese, băuturi și cazare, dacă este necesar.

De asemenea, călătorii pot solicita rambursarea cheltuielilor rezonabile efectuate în lipsa asistenței adecvate din partea operatorului, cu condiția păstrării chitanțelor.

„Grevele de amploare din transporturi creează adesea confuzie în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Întrebarea-cheie este dacă perturbarea se află sau nu sub controlul companiei aeriene. Dacă sunt implicați propriii angajați ai operatorului, despăgubirile pot fi acordate în baza EU261. Călătorii nu ar trebui să presupună că toate anulările generate de grevă sunt automat exceptate de la compensare”, afirmă Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor.

AirAdvisor recomandă verificarea listei curselor garantate publicate pe site-ul ENAC, Autoritatea Națională pentru Aviație Civilă din Italia, pentru a afla dacă zborul se încadrează în intervalele protejate. De asemenea, pasagerii sunt sfătuiți să contacteze din timp compania aeriană pentru confirmarea statusului zborului și pentru a analiza opțiunile de rerutare.

În cazul unor perturbări, este importantă solicitarea unei confirmări scrise privind motivul întârzierii sau anulării, precum și păstrarea tuturor chitanțelor pentru cheltuieli legate de mese, transport sau cazare. Platforma pune la dispoziție și un calculator de despăgubiri, prin care pasagerii pot verifica dacă sunt eligibili pentru compensații în cazul întârzierilor, anulărilor sau pierderii conexiunilor.