Compensațiile pentru zboruri rămân în vigoare în UE. Pasagerii păstrează despăgubirile pentru întârzieri

Compensațiile pentru zboruri acordate pasagerilor din Uniunea Europeană vor fi menținute la nivelul actual, după ce statele membre au ajuns la un acord provizoriu privind reforma drepturilor călătorilor aerieni. Decizia a fost convenită vineri, după peste un deceniu de negocieri între instituțiile europene și guvernele naționale. Acordul păstrează despăgubirile de 250 de euro pentru întârzierile de peste trei ore și introduce obligații suplimentare pentru companiile aeriene. Documentul trebuie însă să primească aprobarea finală a Parlamentului European și a Consiliului UE pentru a intra în vigoare.

Compensațiile pentru zboruri reprezintă unul dintre principalele puncte ale acordului susținut de reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, după 13 ani de negocieri privind actualizarea legislației în domeniul drepturilor pasagerilor.

Statele membre au convenit să păstreze valoarea actuală a despăgubirilor acordate călătorilor afectați de întârzieri de cel puțin trei ore. Astfel, pasagerii vor continua să poată solicita compensații de 250 de euro în situațiile prevăzute de legislația europeană.

În plus, companiile aeriene vor avea obligația de a transmite pasagerilor, în termen de 96 de ore, documentele și informațiile necesare pentru depunerea cererilor de despăgubire. Măsura urmărește simplificarea procedurilor și reducerea dificultăților întâmpinate de călători în recuperarea sumelor la care au dreptul.

Acordul reprezintă o schimbare de direcție față de poziția susținută anterior de mai multe capitale europene și de industria aviatică, care au propus majorarea pragurilor de întârziere necesare pentru acordarea compensațiilor și reducerea obligațiilor transportatorilor.

Negocierile au inclus și prevederi referitoare la protecția familiilor care călătoresc cu minori, un subiect aflat de mai mulți ani pe agenda instituțiilor europene.

Potrivit compromisului convenit, companiile aeriene nu vor putea percepe taxe suplimentare pentru ca un copil să fie așezat lângă părintele sau adultul care îl însoțește. Statele membre au decis, de asemenea, să păstreze regulile existente care garantează această facilitate, scrie Euractiv.

Europarlamentarii implicați în negocieri consideră că acordul consolidează mai multe drepturi ale pasagerilor. Printre măsurile evidențiate se numără clarificarea procedurilor de despăgubire, protecții suplimentare pentru persoanele cu dizabilități, reguli mai echitabile privind voucherele oferite de companii și măsuri de protejare a biletelor de întoarcere.

„Nu am renunțat”, a declarat Andrey Novakov, negociatorul-șef al Parlamentului European, subliniind rezultatele obținute de instituția europeană în cadrul negocierilor.

La rândul său, eurodeputatul Virginijus Sinkevičius a evidențiat elementele considerate câștiguri pentru pasageri.

„Niciun acord nu este vreodată perfect. Drepturi mai clare ale pasagerilor, locuri gratuite pentru familii, protecții mai puternice pentru persoanele cu dizabilități, vouchere mai echitabile și o mai bună protecție a biletelor de întoarcere”, a spus Sinkevičius.

Deși Parlamentul European a reușit să mențină actualul regim al despăgubirilor, negocierile nu au adus toate modificările solicitate de eurodeputați.

O propunere susținută de Parlament prevedea acordarea dreptului de a transporta gratuit la bord un bagaj de mână de până la 7 kilograme, alături de un bagaj mic. Această măsură nu a fost însă inclusă în forma finală a compromisului.

Industria aviatică a criticat rapid rezultatul negocierilor. Reprezentanții companiilor aeriene susțin că noul cadru legislativ nu răspunde problemelor structurale care generează întârzieri și anulări ale curselor.

„Interminabilele dispute politice au ca rezultat acum o legislație deficitară care încalcă normele UE existente privind protecția consumatorilor, fără a rezolva problemele reale de reducere a întârzierilor și a anulărilor”, a declarat Ourania Georgoutsakou, directoarea organizației Airlines for Europe.

Potrivit informațiilor obținute de Euractiv, toate guvernele statelor membre, cu excepția a patru, au susținut acordul. Letonia și Spania au votat împotrivă, în timp ce Austria și Finlanda s-au abținut.

Documentul urmează să fie aprobat formal de echipa de negociere a Parlamentului European. Ulterior, va fi supus votului în plenul Parlamentului European și va avea nevoie și de aprobarea miniștrilor din statele membre înainte de intrarea sa în vigoare.