Vești importante pentru cei care călătoresc cu avionul. Se schimbă regulile privind compensațiile

Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la un compromis privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni, după luni de discuții și divergențe între statele membre și Parlamentul European. Potrivit informațiilor apărute în presa europeană, principalele reguli privind compensațiile acordate călătorilor afectați de întârzieri sau anulări de zbor vor rămâne în mare parte neschimbate.

Acordul preliminar vine după o serie de negocieri intense desfășurate la Bruxelles și păstrează una dintre cele mai importante prevederi pentru pasageri: pragul minim de trei ore de întârziere pentru acordarea despăgubirilor.

În același timp, reforma introduce noi obligații pentru companiile aeriene și proceduri menite să simplifice procesul prin care pasagerii își pot recupera compensațiile.

Una dintre cele mai disputate teme din cadrul negocierilor a fost legată de menținerea actualului sistem de compensații.

În cele din urmă, negociatorii au decis să păstreze regulile existente. Astfel, pasagerii care ajung la destinație cu o întârziere de cel puțin trei ore vor continua să beneficieze de despăgubiri financiare.

Valoarea compensațiilor rămâne de 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri și de 400 de euro pentru cursele cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri.

Acordul aduce și clarificări pentru zborurile de lungă distanță, de peste 3.500 de kilometri.

Potrivit compromisului negociat la nivel european, pasagerii vor avea dreptul la 300 de euro pentru întârzieri cuprinse între trei și patru ore. Dacă întârzierea depășește patru ore sau dacă zborul este anulat, despăgubirea va ajunge la 600 de euro.

Una dintre cele mai importante modificări vizează procesul prin care pasagerii solicită compensații.

În prezent, mulți călători sunt nevoiți să caute singuri formularele și procedurile necesare pentru depunerea cererilor. Noua reformă transferă o parte din această responsabilitate către companiile aeriene.

Potrivit acordului, operatorii aerieni vor avea obligația de a transmite pasagerilor, în termen de 48 de ore de la ora programată a sosirii unui zbor întârziat sau anulat, un link către formularul oficial de solicitare a despăgubirilor.

Scopul măsurii este de a facilita accesul la compensații și de a reduce situațiile în care călătorii renunță la drepturile lor din cauza procedurilor complicate.

Reforma introduce și noi cerințe privind transparența.

Companiile aeriene vor fi obligate să ofere explicații detaliate referitoare la motivele întârzierii sau anulării zborului și să precizeze dacă invocă existența unor circumstanțe extraordinare care le-ar putea exonera de plata despăgubirilor.

Aceste informații vor trebui furnizate într-o formă clară și accesibilă pentru pasageri.

De asemenea, linkul către formularul de solicitare a compensației va trebui transmis printr-un „suport durabil”, cum este e-mailul, și nu exclusiv prin notificări în aplicații mobile.

Negociatorii au considerat că mesajele din aplicații pot fi omise sau șterse cu ușurință, în timp ce e-mailul oferă o dovadă mai clară a comunicării dintre companie și client.

Noua procedură stabilește și un termen clar pentru soluționarea cererilor.

După ce pasagerul transmite solicitarea de despăgubire, compania aeriană va avea la dispoziție maximum 30 de zile pentru a efectua plata sau pentru a explica motivul refuzului.

În cazul cererilor depuse în format fizic, pe hârtie, termenul poate fi prelungit.

Noua variantă înlocuiește o propunere discutată anterior la Bruxelles, care prevedea transmiterea unor formulare precompletate către pasageri.

Negocierile au vizat și o altă problemă care a generat numeroase controverse în ultimii ani: costurile suplimentare pentru bagajele de cabină.

Potrivit acordului la care au ajuns negociatorii, companiile aeriene vor fi obligate să afișeze prețuri ale biletelor care includ și bagajul de cabină de tip troller, nu doar bagajul mic care poate fi depozitat sub scaun.

Măsura urmărește să ofere mai multă transparență în privința costului real al călătoriei și să permită compararea mai ușoară a ofertelor între diferiți operatori aerieni.

Totuși, pasagerii care nu doresc să călătorească cu bagaj de cabină vor putea opta pentru eliminarea acestuia din pachet și pentru un tarif redus.

Compromisul negociat nu este încă definitiv.

În perioada următoare, documentul va trebui analizat și aprobat de ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene. Ulterior, proiectul va ajunge în fața comitetului de conciliere format din reprezentanți ai Parlamentului European și ai statelor membre.

Dacă toate etapele vor fi parcurse fără modificări majore, noul regulament ar putea fi adoptat oficial până la jumătatea lunii iunie.

Pentru milioane de pasageri europeni, acordul reprezintă o veste importantă, deoarece păstrează actualele niveluri ale compensațiilor și introduce proceduri care ar putea face mai simplă recuperarea despăgubirilor în cazul zborurilor afectate de întârzieri sau anulări.