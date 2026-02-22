Într-o scrisoare deschisă adresată șefului Executivului, organizația sindicală anunță că dorește o întâlnire „nemijlocită (cât mai curând posibil)” pentru a discuta problemele angajaților din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale.

Sindicaliștii atrag atenția că revendicările vizează drepturile și interesele profesionale ale personalului din Sistemul de Apărare și Siguranță Națională.

FSNPPC transmite că, în cazul în care solicitările nu vor fi analizate cu celeritate, își rezervă dreptul de a recurge la proteste de amploare:

„Pe această cale, vă aducem la cunoștință faptul că, în situația în care revendicările sus-menționate nu vor fi analizate, în vederea soluționării, cu celeritate, ne rezervăm dreptul, conform Constituției, Legii dialogului social și Codului Muncii, să organizăm AMPLE MANIFESTĂRI SINDICALE DE PROTEST, care pot culmina cu o GREVĂ a personalului contractual!”

Sindicaliștii reamintesc modificările legislative privind pensionarea personalului militar și al polițiștilor:

„prin Legea nr. 282/2023, vârsta standard de pensionare pentru militari/polițiști va crește treptat, de la 60 la 65 de ani, în mod eșalonat, până în anul 2035, începând cu anul 2031, cu câte un an, astfel: 2031 – 61 de ani; 2032 – 62 de ani; 2033 – 63 de ani; 2034 – 64 de ani; 2035 – 65 de ani”

Această evoluție este prezentată ca un element care accentuează presiunea asupra personalului din sistem.

În documentul transmis premierului, FSNPPC enumeră o serie de probleme considerate critice:

„- salarizarea precară din ultimii ani, urmare neaplicării, la termenele prevăzute, a Legii-cadru nr. 153/2017 (Anexele VI și VIII referitoare la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională), act normativ prorogat an de an în defavoarea familiei noastre ocupaționale; acordarea, de mai mulți ani, a unor drepturi financiare diminuate (sporuri, indemnizații, compensații), prin raportarea acestora la un cuantum al salariului de funcție/de bază din anii trecuți, necorelat cu Legea 153/2017 și cu salariul minim brut pe economie;”

Un punct distinct al nemulțumirilor vizează valoarea normei de hrană:

„- ACTUALIZAREA NORMEI DE HRANĂ, prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor produselor de consum / utilităților și la datele statistice furnizate oficial de către INS (scriptic, este actualizată la 50 lei/zi, dar în plată se achită doar 30-40 lei/zi, fiind plafonată an de an prin OUG ,,trenuleț”);”

Solicitarea apare într-un context în care, la nivel public, s-a discutat despre posibila eliminare a acestui beneficiu.

Sindicaliștii indică un deficit major de resurse umane:

„- deficitul MASIV de personal din SAOPSN, de aprox. 25%, care are repercusiuni negative asupra eficienței serviciului prestat în slujba statului, a cetățenilor și a misiunilor internaționale derulate de România, în calitate de partener UE/NATO;”

Un alt capitol important privește regimul juridic al pensiilor:

„- REGIMUL JURIDIC ACTUAL AL PENSIILOR MILITARE DE STAT și necesitatea de eliminare a inechităților din acest sistem (avem diferențe majore ale cuantumului pensiei, funcție de anul trecerii în rezervă, între militari care au avut aceeași funcție, același grad și au activat în aceleași condiții/grupe de muncă); de asemenea, este necesară actualizarea acestora, prin raportare procentuală (50%) la valorile coeficienților de funcție/grad aflați în plată pentru cadrele în activitate…”

Sindicaliștii argumentează că rezerviștii reprezintă o componentă esențială a forțelor armate, cu obligații în situații de mobilizare.

Scrisoarea FSNPPC indică o posibilă escaladare a tensiunilor sociale în absența unui dialog rapid cu Executivul. Organizația sindicală solicită soluții concrete privind salarizarea, drepturile financiare și echitatea sistemului de pensii.