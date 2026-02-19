Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, la Antena 3, că a reușit să-l convingă pe premierul Ilie Bolojan să nu reducă norma de hrană a militarilor. El i-a explicat premierului că 75% dintre militari mănâncă la popotă și că, dacă norma ar fi fost tăiată, popotele ar fi trebuit desființate. Miruță a adăugat că l-a întrebat retoric ce s-ar face în caz de război și dacă atunci ar trebui să reconstruiască popotele.

Ministrul a spus că i-a comunicat lui Bolojan că nu va semna un proiect care să reducă hrana militarilor și că această idee nu a venit de la premier, ci de la altcineva din Coaliție, pe care nu a vrut să-l numească. El a explicat că, în varianta reformei administrației pe care o semnase săptămâna trecută, reducerea normei de hrană nu era inclusă. Ideea a apărut brusc la o ședință a liderilor Coaliției, probabil pentru că după ce fiecare ministru a adăugat câte ceva în proiect, a fost nevoie să se taie cheltuieli undeva.

Miruță a zis că nu a ieșit public cu declarații imediat, ci s-a exprimat doar în ședință. Mai târziu, când PSD a dat informații pe surse, el nu a intervenit, iar a doua zi a explicat situația în Comisia din Camera Deputaților, unde și-a dat seama că subiectul nu mai era secret după declarațiile lui Kelemen Hunor.

„Nu a venit premierul Bolojan. Dacă nu spun ei, nu spun nici. Nu sunt genul de persoană care să spună într-o discuție cu șase oameni cine a venit cu ea pe ușă. (…) Eu nu scot discuții din Coaliție. Pe mine m-a pus pe gânduri că un astfel de subiect apare brusc. A fost o formă a pachetului de administrație pe care am semnat-o cu observație săptămâna trecută, unde acest aspect nu era inclus. Probabil că trecând o săptămână și fiecare ministru adăugând niște lucruri și-au dat seama că nu mai au loc în haină și au trebuit să taie de undeva. Și a apărut alartăieri această idee brusc în timpul ședinței de Coaliție. Eu nu am ieșit public. Am spus în Coaliție ce am de spus. Am fost acolo când s-a propus, m-am opus acolo, seara am văzut că PSD a scos pe surse niște lucruri, nu m-am băgat, a doua zi am fost la Comisie în Camera Deputaților pentru a explica starea actuală a programului SAFE, când am văzut ce a declarat domnul Kelemen Hunor și întrebat fiind mi-am dat seama că nu mai e o chestiune secretă, între președinți de partid”, a declarat Miruță.

Ministrul Apărării a spus că tăierea normei de hrană ar fi fost prea mult și ar fi dus la închiderea popotelor. El a explicat că acest sistem există de la 1864 și că, deși suma economisită prin reducere era mare la nivel național, pentru Armată ar fi însemnat doar 258 de milioane de lei.

Ministrul a precizat că propunerea de a tăia banii de la personalul civil nu era corectă, pentru că aceștia reprezintă doar 15% și au 24 de lei pe zi, în timp ce militarii primesc între 34 și 40 de lei, în funcție de activitate. El a subliniat că 75% dintre militari mănâncă la popotă și nu iau banii acasă, iar popota are un rol important.

„E prea mult. Discutăm de un element care stă la baza Armatei Române. Am verificat, din 1864 este asta. Dincolo că suma nu e mare, din cele 2,5 miliarde care se antamau obținuți din această reducere, bucata doar pentru MApN era de 258 de milioane. Se spunea hai să luăm de la cei care nu sunt militari, de la personalul civil, dar ei reprezintă 15%. Au 24 de lei pe zi. Juristul, contabilul, cei care întrețin activitatea militarilor. Cei care sunt militari au de la 34 de lei până pe la 40 în funcție de activitate. 75% dintre oamenii ăștia mănâncă la popotă, nu pleacă cu banul acasă. Popota are o rațiune în spate. Dacă vine un război? Ne apucăm să reconstruim popota că nu am mai folosit-o de nu știu când?”, a întrebat retoric Miruță.

Ministrul a spus că i-a prezentat premierului toate aceste argumente și că Bolojan le-a acceptat. El a explicat că a fost deschis și civilizat în discuție și a spus că nu ar fi semnat niciodată un proiect care să reducă norma de hrană a militarilor. Ministrul a subliniat că 75% dintre militari mănâncă la popotă și nu iau banii acasă, iar popota are un rol important, mai ales în garnizoanele mai izolate.

El a precizat că norma de hrană există în legislația românească încă din 1864 și că țara nu a renunțat niciodată la ea, iar pentru militari nu ar fi fost corect să fie tăiată. Miruță s-a arătat mulțumit că ideea tăierii a fost doar analizată și că s-a renunțat la ea.