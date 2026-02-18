Ilie Bolojan a subliniat că hotărârea Curții Constituționale confirmă legalitatea proiectului elaborat de Guvern și înlătură un blocaj care a afectat accesul României la fonduri europene importante. Premierul a arătat că se aștepta la o pronunțare a judecătorilor constituționali, după cinci amânări consecutive.

„Așa cum am spus și aseară am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate deciziile CCR și am spus că având în vedere că am respectat toate aceste decizii consider că proiectul e constituțional. Mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul că această decizie a fost adoptată azi și a consfințit că acest proiect e constituțional, consider că e o decizie bună și corectă. Îndreaptă o nedreptate pe care toți românii au constatat-o. Să te pensionezi la o vârstă în deplinătatea facultăților intelectuale și fizice cu o pensie cât ultimul salariu e incorect din toate punctele de vedere”, a spus prim-ministrul României la Antena 3.

În acest context, Ilie Bolojan a explicat că validarea constituțională a legii oferă Guvernului baza necesară pentru a relua oficial dialogul cu instituțiile europene. Reforma pensiilor magistraților reprezenta una dintre condiționalitățile impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar neîndeplinirea acesteia a dus la suspendarea unei tranșe consistente de fonduri.

Premierul a indicat că Executivul va transmite în zilele următoare documentele necesare către Comisia Europeană, imediat după promulgarea actului normativ, pentru a demonstra că reforma este operațională și respectă angajamentele asumate.

„Ne permite să continuăm demersurile pe lângă Comisia Europeană ca suma de 231 de milioane de euro, care e reținută de Comisie pentru că nu am respectată acastă reformă, să încercăm să o recuperăm. De zilele următoare vom începe corespondența cu Comisia în acest sens. Sper să reușim după ce se va promulga acest proiect de lege și va deveni lege să putem să facem dovada că e operațional și că întârzierile sunt aspecte de procedură care nu sunt din culpa Guvernului”, a precizat Bolojan.

În declarațiile sale, Ilie Bolojan a arătat că nu dorește să avanseze un procent privind probabilitatea de a recupera cele 231 de milioane de euro, însă a accentuat importanța fiecărui euro atras din fonduri nerambursabile.

Premierul a explicat că sumele primite sub formă de grant prin PNRR reprezintă investiții directe în infrastructură, servicii publice și proiecte de dezvoltare, iar pierderea acestora ar însemna un minus semnificativ pentru bugetul național.

„Consider la modul cinstit că orice sumă încasată de România sub formă de grant înseamnă lucruri care rămân în țara și ar fi păcat să pierdem. Fiecare euro pe care îl pierdem este un minus pentru noi și trebuie să facem ceea ce ține de noi să nu pierdem acești bani”, a adăugat premierul.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a transmis, într-un punct de vedere pentru Antena 3 CNN, că a luat act de decizia Curții Constituționale referitoare la Legea pensiilor magistraților. Instituția europeană a precizat că solicitarea Guvernului României privind deblocarea fondurilor din PNRR este în curs de analiză, urmând să fie evaluată în raport cu îndeplinirea condițiilor asumate prin reformă.

În acest moment, demersurile anunțate de Ilie Bolojan depind de finalizarea procedurilor interne, respectiv promulgarea și intrarea în vigoare a legii, precum și de evaluarea tehnică realizată la nivelul Comisiei Europene privind respectarea jalonului din PNRR legat de pensiile magistraților.