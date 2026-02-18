Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat la Digi24 hotărârea Curtea Constituțională a României referitoare la pensiile magistraților, apreciind că adoptarea acestei decizii era necesară și a venit, în sfârșit, după mai multe așteptări.

El a transmis că era important ca acest episod să fie închis, subliniind că românii meritau o clarificare în privința pensiilor speciale.

„Foarte bine că a fost luată, în sfârșit, decizia de CCR privind pensiile speciale”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a explicat că în sistem există un dezechilibru, arătând că, în cazul magistraților, pensia reprezintă 62% din venitul brut, în timp ce în alte categorii procentul este mai mare.

În opinia sa, această situație a generat diferențe care trebuie analizate cu atenție pentru a se evita o presiune tot mai mare pe buget.

„S-a creat un dezechilibru – vorbesc de magistrați, la care 62% brut este pensia, însă la alte categorii procentul este mai mare”, a precizat președintele PSD.

Liderul PSD a precizat la Digi24 că are rezerve în ceea ce privește situația militarilor și a celor care participă la misiuni în teatrele de operațiuni.

Sorin Grindeanu a arătat că este nevoie să fie analizate propunerile Guvernului, inclusiv în cazul structurilor precum SPP, pentru a vedea ce soluții vor fi avansate și cum vor fi protejate drepturile celor implicați în astfel de misiuni.

„Aici am o problemă legată de militari și aici trebuie să vedem ce propune Guvernul și să vedem și ce se întâmplă cu cei care merg în teatrele de război, precum cei de la SPP – să vedem ce propune Guvernul”, a afirmat Sorin Grindeanu.

De asemenea, Sorin Grindeanu a susținut că nu consideră normală pensionarea la vârste foarte mici, apreciind că ieșirea la pensie la 50 de ani nu este justificată, în condițiile în care la această vârstă există încă putere de muncă.

El și-a exprimat speranța că nu se va ajunge la un conflict pe această temă.

„Nu se poate să ieși la 50 de ani la pensie – eu cred că atunci ai încă putere de muncă, iar acum lucrurile au intrat pe făgașul normal. (…) E foarte bine că s-a încheiat acest episod, românii o meritau. Există acest dezechilibru – sper să nu se ajungă la un conflict”, a mai spus liderul PSD.

Referitor la discuțiile de la Cotroceni, liderul PSD a afirmat că au fost abordate atât chestiuni bugetare și administrative, cât și teme precum fenomenul femicidului și posibilitatea majorării ajutorului acordat de România pentru Fâșia Gaza.