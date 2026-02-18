La termenul precedent, Curtea Constituțională a României (CCR) a întrerupt deliberările pentru a studia documente depuse de ICCJ. Judecătorii instanței supreme au cerut sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, susținând că legea ar trata discriminatoriu magistrații și ar reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a acestora.

Potrivit informațiilor de pe site-ul CCR, dosarul privind obiecția de neconstituționalitate este în pronunțare. Ședința este programată la ora 11.00.

Conform legii, pentru deliberare trebuie să fie prezenți toți cei nouă judecători constituționali care au participat la dezbateri.

La termenul din 11 februarie au existat temeri privind lipsa de cvorum, în contextul concediului paternal al judecătorului Gheorghe Stan. Acesta a fost însă prezent la ședință, iar deliberările s-au desfășurat în formula completă.

Pentru ședința de miercuri, prezența sa este din nou incertă, întrucât concediul nu s-ar fi încheiat.

La termenul din 29 decembrie 2025, cvorumul nu a putut fi întrunit. Patru judecători au lipsit după ce părăsiseră ședința în timpul unei pauze. Ulterior, aceștia au explicat că au solicitat un punct de vedere al Guvernului privind impactul legii contestate.

Cu aproape două săptămâni în urmă, premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui CCR o scrisoare în care a informat că membrii Comisiei Europene consideră neîndeplinit Jalonul 215. Potrivit documentului, consecința ar putea fi pierderea a 231 de milioane de euro.

Președintele ICCJ, Lia Savonea, a afirmat că avertizarea privind pierderea fondurilor europene și solicitarea implicită ca instanța constituțională să țină seama de consecințe financiare externe actului de justiție constituțională reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat.

Ilie Bolojan a precizat ulterior că nu a exercitat o presiune, explicând că nu le-a indicat judecătorilor ce soluție să pronunțe, ci a considerat necesar ca aceste aspecte să fie cunoscute.

În 2 decembrie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. Ulterior, ICCJ a sesizat CCR.

Actul normativ prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani și introducerea etapizată a condiției de 35 de ani vechime totală în muncă.

De asemenea, stabilește un cuantum al pensiei de 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate. Totodată, limitează pensia netă la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

Legea modifică și dispozițiile privind bonificația de 1% și actualizarea pensiei de serviciu, restrângând aplicarea acestor prevederi la persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare anterior intrării în vigoare a noii reglementări.