Decizia CCR privind legea de reformă a pensiilor ocupaționale ale magistraților a fost salutată de premierul Ilie Bolojan. Mesajul a fost transmis public de purtătorul de cuvânt al Guvernului, care a subliniat importanța hotărârii pentru agenda de reforme.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate.

Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”

Executivul vizează recuperarea a aproximativ 230 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri condiționate de îndeplinirea reformei.

Curtea Constituțională a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) și a stabilit că actul normativ respectă prevederile Constituției.

Hotărârea a venit după o perioadă îndelungată de analiză, marcată de mai multe amânări. Judecătorii constituționali au examinat obiecțiile invocate de instanța supremă, inclusiv argumentele privind presupusa afectare a independenței financiare a magistraților.

Potrivit unor surse judiciare, soluția de respingere a fost adoptată cu majoritate de voturi.

În sesizarea adresată Curții Constituționale, ICCJ a susținut că legea ar putea genera efecte discriminatorii și ar afecta siguranța financiară a magistraților.

Instanța supremă a solicitat CCR să analizeze compatibilitatea prevederilor cu dreptul european, invocând principii precum proporționalitatea, egalitatea și securitatea juridică.

În documentele depuse, judecătorii ICCJ au arătat că legea ar trata „discriminatoriu” magistrații și ar „reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor”.

Reforma pensiilor speciale reprezintă unul dintre jaloanele sensibile din PNRR. Comisia Europeană a semnalat anterior riscul ca România să piardă peste 230 de milioane de euro în cazul neîndeplinirii obiectivelor asumate.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a transmis anterior o scrisoare către CCR, menționând implicațiile financiare ale unei eventuale decizii de neconstituționalitate.

Ulterior, președintele ICCJ, Lia Savonea, a criticat public referirea la posibila pierdere a fondurilor europene, apreciind că o astfel de abordare ar putea fi interpretată drept o ingerință în actul de justiție constituțională.

Premierul a respins însă ideea unei presiuni asupra Curții.

Actul normativ adoptat de Guvern introduce schimbări majore în regimul pensiilor de serviciu:

-Vârsta de pensionare urmează să crească gradual până la 65 de ani, în linie cu sistemul public. Legea stabilește și o condiție etapizată de vechime totală în muncă de 35 de ani.

-În ceea ce privește cuantumul pensiei, documentul prevede un nivel de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate. Totodată, cuantumul net este plafonat la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

-Legea modifică și regulile privind bonificația de 1% și actualizarea pensiei de serviciu.