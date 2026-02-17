Dragoș Pîslaru a afirmat că, potrivit calendarului inițial al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România ar fi trebuit să ajungă deja la cererea de plată șapte sau chiar opt.

El a arătat că decalajele actuale sunt mai mari decât cele recunoscute public până în prezent. În opinia sa, întârzierile sunt consecința modului în care planul a fost gestionat înainte de schimbarea guvernului.

Ministrul a precizat că, în momentul în care actualul Executiv a preluat responsabilitatea, România se afla încă la cererea de plată trei, care era suspendată.

Potrivit declarațiilor sale, mecanismul de plată era deja blocat, iar riscul de colaps devenise real în acel context.

„România, conform graficelor inițiale, trebuia să fie la cererea de plată șapte sau chiar opt în acest moment”, a spus Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a explicat că, pe durata suspendării cererii de plată trei, România nu avea cadrul legal pentru a solicita alte tranșe de finanțare de la Comisia Europeană.

„Când guvernul actual a venit și a preluat responsabilitatea, încă aveam cererea de plată trei, cu suspendarea de rigoare”, a precizat acesta.

El a precizat că tranșele din PNRR nu sunt legate direct de rambursarea unor cheltuieli, ci sunt depuse atunci când există un pachet de reforme și investiții finalizate.

„Tranșele în PNRR nu sunt legate direct de rambursarea banilor, ci se depun atunci când ai un pachet de reforme și investiții finalizate”, a mai explicat ministrul.

Ministrul a arătat că depunerea cererii de plată patru a fost posibilă doar după revizuirea și renegocierea planului. Potrivit acestuia, renegocierea a fost necesară în condițiile în care planul risca să intre în colaps.

„Nu puteai depune cererea de plată patru decât după revizuirea și renegocierea PNRR-ului. (…) L-am renegociat pentru că era pe cale să colapseze”, a spus ministrul.

Dragoș Pîslaru a declarat că solicitarea aferentă cererii de plată patru a fost transmisă în luna decembrie, imediat ce procedurile au permis acest lucru.

În declarațiile sale, ministrul a susținut că este nejustificat ca persoane care au gestionat anterior PNRR să critice întârzierile actuale.

El a arătat că blocajele inițiale au fost generate înainte de preluarea mandatului de către actualul Executiv și că acestea au influențat ritmul implementării.

Potrivit ministrului, situația preluată a impus renegocierea planului pentru a putea continua procesul de depunere a cererilor de plată.