În prima intervenție, Adrian Câciu susține că România nu mai are fonduri PNRR disponibile în conturi și că plățile curente pentru proiecte sunt acoperite din bugetul național, prin împrumuturi cu dobânzi ridicate.

„România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi. Are 0 euro în conturi. Iar asta este grav!”, a scris Adrian Câciu.

Fostul ministru afirmă că orice plată aferentă proiectelor PNRR se face în prezent din bani naționali, pentru care statul se împrumută cu o dobândă de aproximativ 7%. El susține că, din iunie 2025 până în prezent, România nu ar fi încasat niciun euro din PNRR de la Comisia Europeană, deși are de primit 3,1 miliarde de euro.

„România a primit 10,5 miliarde de euro (prefinantari, cerere plată 1, cerere plata 2, repower, cerere plata 3-parțial). La acest moment România a cheltuit circa 11 miliarde euro pe facturile aferente proiectelor din PNRR”, a precizat Adrian Câciu.

Potrivit acestuia, România are de încasat 840 de milioane de euro din Cererea de Plată 3 și 2,3 miliarde de euro din Cererea de Plată 4, însă aceste sume nu ar fi fost încă virate.

„Problema este ca nu încaseaza acesti bani”, a subliniat Adrian Câciu.

El arată că termenul de validare pentru cei 840 de milioane de euro ar fi fost 28 noiembrie, iar termenul de încasare 28 ianuarie, ambele fiind depășite. În ceea ce privește cererea de plată 4, fostul ministru afirmă că a expirat termenul de validare și că are dubii că aceasta va fi aprobată înainte de mai 2026.

„Personal, am dubii ca CP4 va fi validata mai devreme de mai 2026. Ceea ce este si mai grav!”, a mai scris Adrian Câciu.

Fostul ministru invocă execuțiile bugetare și întreabă public de ce nu este prezentată situația reală, ci doar „explozia absorbtiei pe PNRR”.

„Care ‘explozie’? Cea facuta pe banii pe care deja îi avea România în conturi?”, a transmis Adrian Câciu.

El solicită explicații privind presupusa pierdere a 7 miliarde de euro, neîncasarea celor 840 de milioane din CP3 și situația celor 2,3 miliarde din CP4.

Într-o a doua postare, Adrian Câciu îi cere ministrului să facă publice datele privind contul BNR destinat PNRR și susține că scopul său nu este crearea de panică, ci aducerea banilor în țară.

„Pîslaru, ca să te creadă România, fă publice datele privind contul BNR pentru PNRR!”, a scris Adrian Câciu.

El afirmă că ministrul ar trebui să meargă la Bruxelles pentru a debloca fondurile și nu să facă declarații politice.

„Vreau sa te fac sa îti misti fizicul la Bruxelles si sa aduci banii din PNRR”, a transmis Adrian Câciu.

Fostul ministru susține că actualul titular al portofoliului este „pe minus cu 10 mld euro (9,94 miliarde euro mai exact)”, sumă care ar include 6,8 miliarde pierdute și 3,14 miliarde neîncasate din CP3 și CP4.

„In loc sa ataci, ar trebui sa explici! Nu mie, românilor!”, a mai scris Adrian Câciu.

Replica a venit din partea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, care respinge acuzațiile și susține că plățile din PNRR sunt asigurate.

„În încercarea disperată de a-i apărea numele la televizor, fostul ministru PSD al Fondurilor Europene și al Finanțelor aruncă din nou minciuni în spațiul public.

Știți la cine mă refer, domnul acela cu mașina de 100.000 de euro închiriată de la firma fostei soții.

Haideți să clarificăm:

Nu, nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul afirmă că Ministerul Finanțelor acordă prioritate totală plăților pe PNRR și că există credite bugetare disponibile.

„Ministerul Finanțelor alocă prioritate totală plăților pe PNRR. Avem la dispoziție credite bugetare instante. Decontarea cu Comisia Europeană avansează bine. În decembrie a fost depusă cererea de plată nr. 4 și suntem în proces de verificare și aprobare cu Comisia. În luna martie ar trebui să fie finalizat”, a precizat Dragoș Pîslaru.

În același mesaj, acesta l-a acuzat pe fostul ministru că aruncă „minciuni în spațiul public” și că ar crea panică în mod deliberat.