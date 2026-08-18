Bihorul dă lovitura cu banii din PNRR. Județul ajunge pe primul loc în România

Bihorul încheie perioada de implementare a proiectelor finanțate prin PNRR pe primul loc la nivel național, cu 457 de investiții în valoare cumulată de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de termenul-limită din 31 august 2026 pentru depunerea cererilor de decontare, autoritățile locale fac bilanțul lucrărilor. Doar șase proiecte nu vor fi finalizate în condițiile necesare finanțării europene, suma care ar urma să fie pierdută ajungând la 63,39 milioane de lei, respectiv 3,7% din valoarea totală.

PNRR a finanțat în Bihor sute de investiții în educație, infrastructură, transport public, sănătate, eficiență energetică și servicii publice, iar situația centralizată înaintea termenului din 31 august plasează județul pe primul loc în România după numărul proiectelor. Din cele 457 de investiții, doar șase sunt în situația de a pierde finanțarea europeană, valoarea lor totală fiind de 63,39 milioane de lei.

Raportată la cele aproximativ 1,7 miliarde de lei atrase prin proiectele derulate în județ, suma reprezintă 3,7%. O parte importantă a investițiilor este concentrată în Oradea, unde municipalitatea a gestionat proiecte de peste 800 de milioane de lei și a programat recepțiile ultimelor șantiere înaintea expirării termenului.

Primăria Oradea are 37 de proiecte finanțate prin PNRR, cu o valoare cumulată de 807,71 milioane de lei. Opt dintre acestea au fost deja finalizate și recepționate: pasajul suprateran din Șoseaua Borșului, de 68,08 milioane de lei, două proiecte pentru achiziția de tramvaie, însumând 110,32 milioane de lei, și dotarea a 43 de unități de învățământ, pentru care au fost alocate 75,21 milioane de lei.

Pe lista investițiilor încheiate se află și amplasarea a 376 de insule ecologice pentru colectarea deșeurilor, în valoare de 22,75 milioane de lei, dotarea Maternității, de 21,6 milioane de lei, reabilitarea Bazinului Crișul, de 8,93 milioane de lei, precum și eficientizarea energetică și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16, proiect de 19,60 milioane de lei.

Celelalte 29 de proiecte ar trebui încheiate până la sfârșitul lunii august, potrivit șefului Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Marius Moș. Cinci dintre ele vizează sistemul de semaforizare inteligentă, prin două proiecte de 17,85 milioane de lei, restaurarea Bastionului Crăișorul din Cetatea Oradea, în valoare de 10,8 milioane de lei, reabilitarea energetică a șapte blocuri, pentru 19,47 milioane de lei, și intervențiile la clădirea Primăriei, evaluate la 39,18 milioane de lei.

Alte 24 de proiecte, cu o valoare totală de 451,11 milioane de lei, sunt destinate eficientizării energetice, reabilitării și modernizării unităților de învățământ.

„Săptămâna asta sunt programate pentru recepție 4, săptămâna viitoare 12, iar în cealaltă, restul”, spunea miercurea trecută directorul.

Printre unitățile vizate se numără școlile gimnaziale Nicolae Bălcescu, cu un proiect de 13,93 milioane de lei, Octavian Goga, cu 12,75 milioane de lei, și Dimitrie Cantemir, cu 18,2 milioane de lei.

Investiții importante sunt derulate și la liceele Lucian Blaga, de 18,61 milioane de lei, Friedrich Schiller, de 8,82 milioane de lei, Aurel Lazăr, de 22,98 milioane de lei, Liceul de Artă, de 36,13 milioane de lei, și Colegiul Național Emanuil Gojdu, unde valoarea ajunge la 57,69 milioane de lei.

Trei dintre proiectele municipalității rămân sub presiunea termenului de 31 august, deoarece nu există certitudinea că toate lucrările, recepțiile și documentele necesare decontării vor fi încheiate până atunci. Este vorba despre extinderea și modernizarea secției de Terapie Intensivă Neonatologie a Maternității, proiect de 24,66 milioane de lei, precum și despre lucrările la Colegiul Național „Iosif Vulcan”, de 32,08 milioane de lei, și Școala Gimnazială „Lucreția Suciu”, de 10,53 milioane de lei.

La Maternitate, constructorul lucrează în trei schimburi, iar recepția este programată pentru 28 august. Pentru cele două unități de învățământ, recepțiile sunt prevăzute chiar pentru 31 august.

„Avem asigurări de la constructori că vor termina la timp”, susține șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa.

Municipalitatea are însă pregătită și o soluție pentru situația în care lucrările nu vor fi finalizate integral. Reglementările permit ca proiectele în care lucrările considerate esențiale sunt executate în proporție de 95% să beneficieze de o recepție parțială și de decontarea finanțării europene. Lucrările auxiliare, inclusiv racordările la utilități sau intervențiile suplimentare de reabilitare și modernizare finanțate de la bugetul local, pot fi terminate ulterior, într-un interval de 120 de zile.

„La cele două școli eficientizarea energetică este făcută, au rămas de finalizat lucrări de reabilitare și modernizare”, explică Popa.

În cazul Școlii „Lucreția Suciu”, șantierul a avansat de la aproximativ 15% în luna mai la peste 80% săptămâna trecută. Dacă întreaga investiție nu va putea fi recepționată până la sfârșitul lunii, municipalitatea poate separa recepția lucrărilor de eficientizare energetică finanțate prin PNRR de intervențiile de reabilitare achitate din bugetul orașului.

Consiliul Județean Bihor ocupă locul al doilea între autoritățile din județ ca valoare și amploare a portofoliului, cu 13 proiecte care însumează 437,14 milioane de lei. Zece dintre acestea sunt deja finalizate.

Printre investițiile încheiate se află Campusul Dual, în valoare de 120,52 milioane de lei, modernizarea Bibliotecii Județene și a bibliotecilor din Sântandrei, Sânmartin și Nojorid, pentru 24,68 milioane de lei, achiziția a 25 de microbuze școlare electrice, de 22,82 milioane de lei, dotarea școlilor speciale, de 5,72 milioane de lei, și actualizarea planului de amenajare a teritoriului, de 0,94 milioane de lei.

Au fost finalizate și mai multe investiții rutiere majore: pasajul suprateran de pe DN79, între ERA și OSC, de 47,61 milioane de lei, pasajul de pe DN19, la ieșirea spre Biharia, de 49,70 milioane de lei, pasajul suprateran de pe centura Oradea, în zona Metro, de 49,52 milioane de lei, și cel din intersecția cu calea ferată spre Felix, de 50,93 milioane de lei. Pentru luni este programată și finalizarea pasajului subteran din Calea Aradului, pe sub centura orașului, investiție de 32 milioane de lei.

Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a anunțat că proiectul pentru creșterea eficienței energetice și reabilitarea a trei imobile ale DGASPC, în valoare de 11,34 milioane de lei, va fi recepționat până la sfârșitul lunii. Același calendar este prevăzut pentru două proiecte în valoare de 30,7 milioane de lei care vizează clădirile Spitalului de Psihiatrie Nucet.

„La spital vor fi gata lucrările esențiale, pentru eficientizarea energetică, nu pierdem banii. Celelalte lucrări, de exemplu zugrăvirea, care nu țin de obiectul finanțării europene, pot fi încheiate ulterior”, spune șeful CJ Bihor.

Mai multe administrații locale din Bihor au ajuns la finalul portofoliilor de investiții fără proiecte declarate pierdute. Ștei a încheiat toate cele 17 proiecte, în valoare totală de 86,31 milioane de lei, destinate reabilitării unor școli, Primăriei și blocurilor, precum și înființării a două centre sociale.

Beiuș a gestionat zece proiecte, de 55,57 milioane de lei, printre care reabilitarea Casinei Române și a cinci unități de învățământ, construirea unei creșe și dotarea școlilor. Viceprimarul Dragoș Balog afirmă că toate investițiile sunt finalizate în termen.

La Aleșd au fost încheiate toate cele șapte proiecte, în valoare de 40,87 milioane de lei. Investițiile au vizat patru școli, clădirea Primăriei și Cetatea Piatra Șoimului, precum și realizarea unei piste pentru biciclete și dotarea unităților de învățământ.

Și Săcueni urmează să închidă la termen cele șapte proiecte, în valoare de 25,66 milioane de lei, destinate eficientizării energetice și reabilitării Primăriei și unei școli, dotării altor trei unități de învățământ, construirii de locuințe și amenajării unei piste pentru bicicliști.

Cele șase proiecte care nu vor putea beneficia integral de finanțarea europeană sunt concentrate în Valea lui Mihai, Marghita și Salonta. Valea lui Mihai are patru proiecte în valoare totală de 26,04 milioane de lei, între care extinderea rețelei de apă, de 16,65 milioane de lei, actualizarea PUG, de 0,32 milioane de lei, și infrastructura TIC, de 3,22 milioane de lei. Pista pentru biciclete nu va fi finalizată, ceea ce generează o pierdere de 5,85 milioane de lei.

Marghita a derulat șapte proiecte în valoare de 45,79 milioane de lei și a finalizat reabilitarea spitalului, de 4,88 milioane de lei, infrastructura TIC, de 2,92 milioane de lei, insulele ecologice, de 1,46 milioane de lei, și dotarea școlilor, de 7,01 milioane de lei. Trei proiecte nu vor fi însă terminate: construirea de locuințe, pentru care finanțarea este de 20,12 milioane de lei, actualizarea PUG, de 2,38 milioane de lei, și pista pentru biciclete, de 7,02 milioane de lei. Primarul Demian Zsolt a confirmat pierderea fondurilor europene aferente acestor investiții.

Salonta are 12 proiecte în valoare totală de 85,53 milioane de lei. Opt au fost finalizate integral și vizează, între altele, renovarea energetică a unor blocuri și a unui liceu. Pentru două proiecte ajunse la un stadiu de 95% – dotarea școlilor și renovarea energetică a Colegiului Național „Teodor Neș” – administrația va recepționa lucrările esențiale.

Orașul pierde însă 8,47 milioane de lei aferente renovării Primăriei și alte 19,55 milioane de lei destinate pistei pentru biciclete.

Administrațiile comunale au derulat numeroase proiecte pentru apă și canalizare, școli, grădinițe, clădiri publice, piste pentru biciclete și infrastructură locală. Tinca are trei proiecte, de 27,99 milioane de lei, prin care și-a extins canalizarea în trei sate și a dotat grădinițele.

Gepiu a gestionat șase proiecte, de 19,8 milioane de lei, pentru reabilitarea unei școli, a unui cămin cultural și a Primăriei, dotarea unei unități de învățământ, realizarea unei piste velo și instalarea unui sistem de monitorizare video. Sântandrei are șase proiecte, de 16,79 milioane de lei, care includ dotarea unităților de învățământ, reabilitarea unei școli și a unei grădinițe, un centru pentru vârstnici și o pistă pentru bicicliști.

Sânmartin și-a finalizat toate cele șapte proiecte, în valoare de 16,1 milioane de lei, pentru școli, extinderea rețelei de apă și canalizare, reabilitarea a două grădinițe și realizarea unei piste velo. Drăgești a derulat cinci proiecte, de 12,88 milioane de lei, care includ dotarea unităților de învățământ, reabilitarea a două școli, două cămine culturale și două grădinițe, precum și construirea unei școli.

Tăuteu are nouă proiecte, în valoare de 12,14 milioane de lei, pentru un centru de colectare a deșeurilor, reabilitarea a cinci unități de învățământ, dotarea a trei școli, actualizarea PUG și o pistă velo. Tulca a gestionat șapte proiecte, de 6,87 milioane de lei, iar Cociuba Mare cinci proiecte, de 4,67 milioane de lei, pentru investiții în educație, administrație, servicii medicale și planificare urbanistică.

Prefectul Marcel Dragoș afirmă că administrațiile comunale au transmis că vor respecta termenul stabilit pentru investițiile finanțate prin program.

„Am avut discuții cu toți primarii de comune și toți spun că își termină la timp proiectele PNRR”, afirmă prefectul Marcel Dragoș.

Cele 457 de proiecte finanțate prin PNRR situează Bihorul pe primul loc la nivel național după numărul investițiilor derulate. Urmează Suceava, cu 339 de proiecte, Iași și Mureș, fiecare cu câte 336, Timiș, cu 291, și București, cu 289.

Dintre proiectele derulate în Bihor, 198 au fost gestionate prin intermediul ministerelor. Ministerul Dezvoltării a finanțat, prin componenta C5 – Valul Renovării, proiecte precum reabilitările energetice, pistele pentru biciclete și creșele.

Prin Ministerul Mediului și componenta C1 – Managementul Apei au fost finanțate rețele de apă și canalizare, insule ecologice și centre de colectare a deșeurilor. Ministerul Educației a gestionat investițiile din componenta C15 – Educație, între exemple aflându-se Școala Verde din Drăgești.

PNRR a fost lansat în 2021 cu o alocare inițială de 28,5 miliarde de euro, dintre care 14,2 miliarde de euro reprezentau granturi nerambursabile, iar diferența împrumuturi acordate în condiții financiare avantajoase. Pentru proiectele vizate de termenul actual, finalizarea până la 31 august 2026 reprezintă condiția pentru păstrarea finanțării europene, în caz contrar sumele aferente investițiilor neeligibile nemaiputând fi decontate din aceste fonduri.