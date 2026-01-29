Ministrul Transporturilor a declarat că proiectele de infrastructură rutieră continuă și că investițiile reprezintă o componentă esențială pentru relansarea economiei. El a precizat că, în acest context, CNAIR a semnat astăzi contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad–Oradea, un proiect inițiat în mandatul fostului ministru Sorin Grindeanu.

”Continuăm proiectele de infrastructură rutieră. PSD pune accent pe investiţii, domeniu de care depinde în mare măsură relansarea economiei României. Un nou contract, lansat în mandatul de ministru al Transporturilor al lui Sorin Grindeanu, a intrat în linie dreaptă. CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcţia lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea”, anunţă ministrul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a precizat că lotul 3 al Drumului Expres Arad–Oradea a fost atribuit firmei turcești NUROL, contractul având o valoare de 2,8 miliarde lei, fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, iar investiția este finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat joi semnarea contractelor pentru construcția întregului Drum Expres Arad–Oradea, în lungime de 120,47 km. Potrivit acestuia, constructorul turc are la dispoziție 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în contract. Drumul Expres face parte din coridorul rutier european strategic, care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee.

„Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad-Oradea (120,47 km) Am semnat astăzi contractul pentru execuția Lotului 3 (47,07 km) al acestui drum expres strategic pentru România.

Este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție. Constructorul turc (NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ) are la dispoziție 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în acest contract de execuție (FIDIC Roșu). Finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, proiectul include construcția a 29 de structuri, printre care se remarcă pasajul de la km 108+925 (peste CF și DJ709B), cu o lungime de 592 de metri. Drumul Expres Arad-Oradea este parte integrantă din coridorul rutier european strategic care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee”, a comunicat Cristian Pistol.

Obiectul contractului vizează realizarea Lotului 3, cu o lungime de aproximativ 47,07 km. Drumul Expres Arad–Oradea, cu o lungime totală de 120,47 km, este împărțit în trei loturi: