Gimnastica din România face un pas important spre consolidare, odată cu încheierea unui acord strategic între Federația Română de Gimnastică și Asociația Diplomacy 360. Colaborarea are la bază valori precum integritatea, excelența și responsabilitatea socială și urmărește susținerea performanței sportive pe termen lung.

Un obiectiv central al parteneriatului îl reprezintă dezvoltarea unui mecanism stabil de finanțare, destinat sprijinirii sportivilor și cluburilor afiliate. Totodată, inițiativa vizează lansarea unor proiecte cu finanțare atât națională, cât și internațională.

Prin acest acord, cele două organizații își propun să atragă resurse din mediul privat, instituțional și diplomatic, pentru a crește vizibilitatea și prestigiul gimnasticii românești.

„Gimnastica românească are nevoie, mai mult ca oricând, de parteneriate solide și de o viziune modernă de dezvoltare. Prin această colaborare cu Diplomacy 360 ne propunem să deschidem noi oportunități pentru sportivii noștri și să construim un cadru sustenabil care să susțină performanța pe termen lung”, a declarat Ioan Silviu Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică.

Asociația Diplomacy 360 va avea un rol-cheie în acest demers, coordonând activități de fundraising, comunicare și dezvoltare de parteneriate. Prin expertiza sa, organizația va facilita accesul gimnasticii românești la noi oportunități de promovare și finanțare, inclusiv pe plan internațional.

Parteneriatul include și organizarea unor proiecte și evenimente menite să crească atractivitatea acestui sport, inclusiv în contextul „Anului Nadia Comăneci 2026”, o inițiativă cu potențial de revitalizare a interesului public.

„Acest parteneriat reflectă misiunea noastră de a conecta sportul românesc la resurse, parteneri și oportunități relevante la nivel național și internațional. Ne dorim să contribuim activ la dezvoltarea gimnasticii românești și la consolidarea unui model modern de susținere a performanței sportive”, a declarat Valentin-Ovidiu Preda, președintele Diplomacy 360 și CEO Bursa Română de Afaceri.

Inițiatorii consideră că acest demers poate deveni un exemplu de bună practică într-un context în care sportul de performanță are nevoie de susținere structurată și parteneriate solide.

Pe termen lung, colaborarea urmărește nu doar atragerea de finanțări, ci și construirea unui ecosistem modern, capabil să ofere sportivilor români condiții competitive și să redea gimnasticii statutul de sport emblematic al României.