La jumătate de secol de la performanța istorică prin care a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, Nadia Comăneci a fost celebrată la sediul Parlamentului European din Bruxelles.

Performanța Nadiei Comăneci din 18 iulie 1976 continuă să fie considerată una dintre cele mai spectaculoase momente din istoria sportului mondial.

Atunci, gimnasta română a reușit să „dea peste cap” tabela de afișaj, care nu era programată să afișeze scorul perfect, motiv pentru care rezultatul a apărut ca 1.00.

La 50 de ani distanță, instituțiile europene au marcat simbolic acel moment, subliniind că nu este vorba doar despre o reușită sportivă, ci despre un reper al excelenței și perseverenței.

În mesajul transmis cu ocazia ceremoniei, reprezentanții Parlamentului European au arătat că aniversarea primei note de 10 reprezintă nu doar celebrarea unei performanțe excepționale, ci și recunoașterea valorilor fundamentale promovate de sport, precum disciplina, incluziunea și egalitatea de șanse.

Oficialii au subliniat că, într-un context european în care sportul contribuie la sănătatea publică și la susținerea tinerelor generații, devine esențială o reflecție asupra rolului său ca instrument de politică publică. „La 50 de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul scor perfect de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, Uniunea Europeană celebrează nu doar o performanță sportivă excepțională, ci și valorile fundamentale pe care sportul le promovează: excelență, disciplină, perseverență, incluziune și egalitate de șanse. Într-un context european în care sportul contribuie la consolidarea coeziunii sociale, promovarea sănătății publice și susținerea tinerelor generații, reflecția asupra rolului său ca instrument de politică publică devine esențială”, a fost mesajul transmis de către oficialii Parlamentului European.

Invitată la Bruxelles, fosta mare gimnastă a României a fost sărbătorită într-un cadru festiv și emoționant, în prezența mai multor personalități din sportul românesc.

Printre acestea s-au numărat Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan și Mihai Covaliu.

Momentul central al vizitei a fost întâlnirea cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care a felicitat-o pe Nadia Comăneci pentru cariera sa remarcabilă.

În cadrul discuțiilor, gimnasta i-a oferit oficialului european un tricou inscripționat cu mesajul „Nad1a”, o carte destinată Casei Istoriei Europene și o eșarfă, gesturi simbolice menite să marcheze importanța momentului.

Atmosfera întâlnirii a fost una relaxată, Metsola fiind deschisă și dornică de dialog, scrie Fanatik. În discuțiile purtate, Nadia Comăneci a explicat cum a obținut nota 10 la Montreal și cum tabela de afișaj nu a putut reda corect scorul perfect.

La rândul său, președintele Parlamentului European a menționat că una dintre asistentele sale din Bruxelles a practicat sport de performanță și ar fi întrebat despre rezultatele României la Jocurile Olimpice.

După încheierea festivității, Nadia Comăneci s-a declarat încântată de experiența trăită la Bruxelles și de dialogul purtat cu Roberta Metsola. Fosta gimnastă a relatat că oficialul european s-a arătat interesat de sport și i-ar fi spus că îi plăcea să alerge, adresându-i totodată întrebări despre activitatea sa în cadrul mișcării Special Olympics.

Comăneci a subliniat că prezența sa la Parlamentul European are o semnificație aparte, deoarece era pentru prima dată când vizita instituția. Ea a mărturisit că nu știa la ce să se aștepte, dar că a fost impresionată de amploarea și importanța locului, pe care l-a descris ca fiind unul special, unde se pot iniția discuții relevante despre rolul sportului în educația și sănătatea copiilor.