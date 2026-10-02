CNAIR, presată de transportatori din cauza erorilor TollRo. Ce trebuie să facă șoferii ca să evite amenzile în această perioadă

Transportatorii rutieri și distribuitorii de mărfuri cer CNAIR prelungirea perioadei fără sancțiuni, din cauza erorilor din aplicația TollRo și a termenului scurt de testare. Problemele tehnice, tarifele de patru ori mai mari și obligativitatea fiecărui șofer de a-și introduce datele creează blocaje majore în domeniu. Reprezentanții industriei avertizează că vor contesta amenzile în instanță și solicită introducerea mai rapidă a aparatelor de bord OBU destinate vehiculelor comerciale.

Transportatorii rutieri și distribuitorii de mărfuri intenționează să solicite Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prelungirea perioadei de grație în care nu sunt aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au reușit să achiziționeze tariful TollRo din cauza erorilor tehnice ale aplicației.

Printre dificultățile majore semnalate de către operatorii din domeniu se numără cerința obligatorie de a crea câte un cont separat pentru fiecare autocamion în parte, nivelul extrem de ridicat al tarifelor aplicate, dar și faptul că utilizarea aparatelor de bord de tip OBU (On-Board Unit), un sistem utilizat la nivelul întregii Uniuni Europene, va fi posibilă abia de la data de 15 ianuarie.

Secretarul general al Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), Vasile Toma, a explicat pentru News.ro că necesitatea de a crea un cont individual pentru fiecare vehicul în cazul unei flote de câteva sute de mașini reprezintă un dezavantaj major al aplicației. Acesta a subliniat că sistemul ar fi trebuit să funcționeze impecabil, așa cum au susținut reprezentanții CNAIR și ai companiei Vodafone.

Reprezentantul FORT a precizat că, în situația în care problemele nu vor fi remediate până duminică, transportatorii vor cere o prelungire de 72 de ore a perioadei fără sancțiuni. De asemenea, Vasile Toma a menționat o variantă mai complexă, prin care IMM România va oferi asistență fiecărui operator de transport sancționat.

„Dacă am 500 de maşini, trebuie să fac 500 de conturi, este un mare minus al aplicaţiei, trebuie să fie perfectă, aşa zic cei de la CNAIR şi de la Vodafone. Dacă nu se realizează până duminică, noi cu siguranţă solicităm prelungirea de 72 de ore. Aceasta este o variantă şi cealaltă variantă mai complexă, să spun aşa, este ca noi cei de la IMM România să participăm, să ajutăm fiecare operator de transport care va fi sancţionat. Avem argumente să contestăm şi să câştigăm în instanţă toate acele sancţiuni. Dacă sunt procese verbale din cauza nefuncţionalităţii aplicaţiei, cu siguranţă vom merge în instanţă. Să sperăm că nu vom ajunge acolo”, a afirmat Vasile Toma.

Secretarul general al FORT a atras atenția asupra faptului că intervalul de testare a aplicației a fost mult prea scurt, fiind de numai două săptămâni, timp insuficient pentru identificarea și rezolvarea defecțiunilor. Spre deosebire de România, în alte state procesul de testare s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ șase luni.

Vasile Toma a avertizat că introducerea tuturor vehiculelor în sistem va genera noi disfuncționalități, pe fondul solicitării intense a rețelei informatice, care poate duce la sincope. În acest context, ideea centrală rămâne aceea că transportatorii nu trebuie sancționați timp de 72 de ore, perioadă în care aplicația nu este complet funcțională.

Deși autoritățile, prin ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, au promis că vor rezolva toate problemele în acest interval, transportatorii rămân vigilenți. Vasile Toma a subliniat că aplicația are nevoie de o perioadă adecvată de rulare și testare, amintind că timpul alocat inițial a fost scurtat de la patru săptămâni la două, deși dezvoltatorul softului solicitase cel puțin patru săptămâni.

„În momentul în care se vor introduce toate maşinile, vă daţi seama că vor apărea şi alte disfuncţionalităţi. Poate că şi reţeaua va fi destul de solicitată şi atunci, ca orice program informatic, în modul în care este foarte solicitat, să zicem, apar sincope. Deci, ideea de bază este că, timp de 72 de ore, cât timp aplicaţia încă nu este 100% funcţională, transportatorii nu sunt sancţionaţi. În aceste 72 de ore, ei (Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor – n.r.) spun că vor rezolva toate problemele. Noi suntem foarte atenţi, în cazul în care nu se rezolvă. Dar aplicaţia, şi aici este problema de bază, are nevoie de perioada de rulare, de testare. Ştiţi foarte bine că s-a scurtat perioada de testare de la patru săptămâni la aproximativ două săptămâni. Nu degeaba, probabil, dezvoltatorul a spus că are nevoie de 4 săptămâni”, a completat Vasile Toma.

Pe lângă aceste aspecte, membrii Asociației Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) au semnalat o altă problemă importantă: datele în sistem trebuie să fie introduse direct de către fiecare șofer și nu de către companie, deși responsabilitatea legală aparține în final firmei.

Președintele ACDBR, Ovidiu Gheorghe, s-a declarat sceptic cu privire la posibilitatea remedierii tuturor problemelor în doar 72 de ore, apreciind că un termen realist de ajustare ar fi de 6-7 luni.

Acesta a declarat pentru News.ro că șansele ca defecțiunile să fie soluționate în trei zile sunt minime, fiind necesară o activitate continuă pentru îmbunătățirea funcționalității platformei.

Ovidiu Gheorghe a menționat că există promisiuni din partea CNAIR pentru o colaborare directă în vederea remedierii și că ministrul Radu Miruță a dat asigurări că nu se vor aplica sancțiuni timp de cel puțin trei zile sau până când platforma va funcționa fără disfuncții în proporție de 100%.

Președintele ACDBR a adus în discuție experiența acumulată la implementarea sistemului RO e-Transport, unde procesul de pilotare și testare a durat aproximativ șapte luni.

El a arătat că, în cazul RO e-Transport, a fost nevoie de un dialog constant între asociațiile patronale și autorități — inclusiv ANAF, Antifraudă, Ministerul Finanțelor și Vamă — pentru a elimina disfuncționalitățile și a optimiza sistemul. Ovidiu Gheorghe a precizat că procesul TollRo va fi monitorizat transparent împreună cu CNAIR și că legea va intra în vigoare dacă nu vor mai apărea probleme sistemice.

„Noi vom monitoriza împreună cu CNAIR acest proces foarte transparent, dacă nu vor fi probleme sistemice, legea intră vigoare. Din experienţa noastră pe RO e-Transport, în care am făcut această pilotare, testare, împreună cu ANAF-ul, Antifrauda, Ministerul Finanţelor, Vama, toţi cei care au fost implicaţi în sistemul de implementare a sistemului RO e-Transport au fost necesare cam şapte luni de dialog constant între asociaţii patronate şi implementatorul sistemului RO e-Transport, în care am eliminat toate disfuncţiile şi am îmbunătăţit acolo unde a fost cazul”, a declarat Ovidiu Gheorghe.

Referindu-se la dificultățile practice, Ovidiu Gheorghe a oferit exemplul unor membri ACDBR care au fost nevoiți să achiziționeze 90 de telefoane. Având în vedere că TollRo a intrat în vigoare la 1 octombrie, companiile nu au avut timpul necesar pentru instruirea șoferilor și gestionarea abonamentelor, motiv pentru care autoritățile sunt chemate să dea dovadă de înțelegere.

Pe lista nemulțumirilor se află și cuantumul tarifelor, care sunt de până la patru ori mai mari comparativ cu vechea rovinietă. Reprezentanții patronatelor au menționat că Ministerul Transporturilor derulează o analiză în sectorul transporturilor, ale cărei rezultate vor fi publicate în aproximativ 12 zile, etapă după care se va reevalua nivelul tarifelor.

Totodată, transportatorii au solicitat CNAIR să permită utilizarea mai rapidă a aparatelor de bord OBU (On-Board Unit), utilizate la nivel european, care sunt mult mai ușor de manevrat de către șoferi și reprezintă o soluție la îndemână, în loc să se aștepte până anul viitor.

În ciuda problemelor tehnice înregistrate de platforma TollRo, reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) au precizat că obligația de plată se menține. Transportatorii trebuie să continue demersurile pentru crearea contului, înrolarea vehiculelor și achitarea tarifului de îndată ce sistemul devine accesibil.

Reprezentanții UNTRR au clarificat că protecția împotriva sancțiunilor se aplică doar utilizatorilor care au încercat să se conformeze, dar au fost împiedicați de incidentele tehnice.