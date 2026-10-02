SURSE: România evită retrogradarea în categoria „junk”, însă analiza S&P indică o perspectivă negativă

Potrivit unor surse, România va rămâne la limita categoriei recomandate investițiilor, după ce agenția S&P Global Ratings ar urma să mențină calificativului BBB- cu perspectivă negativă. Evaluarea vine într-un moment critic, marcat de cinci luni de criză politică și eșecul învestirii Guvernului Mureșan, în urmă cu două zile. Deși executarea bugetară arată o scădere a deficitului la 2,89% din PIB, explozia costurilor cu dobânzile și instabilitatea din Parlament mențin economiștii și investitorii într-o stare maximă de alertă.

România va reuși să evite, pentru moment, o retrogradare extrem de periculoasă în categoria de risc financiar, transmit surse pentru Digi24. Agenția internațională S&P Global Ratings urmează să mențină calificativul suveran al țării la nivelul BBB-, însoțit de o perspectivă negativă.

Această evaluare plasează România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, decizia fiind adoptată într-un context deosebit de complicat, marcat de cinci luni consecutive de criză politică și de atenția sporită a piețelor financiare asupra capacității autorităților de a susține procesul de consolidare fiscală.

Hotărârea care urmează să fie făcută publică astăzi, 2 octombrie, de către S&P reprezintă ultima evaluare programată pe parcursul acestui an de către cele trei mari agenții internaționale de profil. Anterior, atât Fitch, cât și Moody’s au reconfirmat încadrarea țării în categoria recomandată investițiilor, păstrând de asemenea o perspectivă negativă.

Miza acestor analize este una critică, având în vedere că o coborâre cu doar o treaptă, la nivelul BB+, ar însemna trecerea directă în categoria „junk”, echivalentă cu un status nerecomandat plasamentelor financiare.

Momentul acestei decizii vine la doar două zile după ce Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a eșuat în încercarea de a obține votul de învestitură în Parlament.

Executivul propus a reușit să strângă numai 182 de voturi favorabile din cele 233 necesare, fapt ce prelungește o instabilitate politică prelungită deja pe parcursul ultimelor cinci luni.

Agitația de pe scena politică din București este monitorizată atent de analiștii agențiilor de rating. Experții avertizează că blocajul politic poate bloca adoptarea și implementarea măsurilor vitale pentru reducerea deficitului bugetar.

În ieșirile sale publice anterioare, agenția S&P a subliniat că orice abatere majoră de la traiectoria stabilită pentru consolidarea fiscală va duce inevitabil la o decizie de retrogradare.

În ciuda incertitudinilor din zona politică, autoritățile române au putut prezenta și argumente economice solide.

Datele privind execuția bugetară din primele opt luni ale anului arată o diminuare vizibilă a deficitului, care a coborât la 59,42 miliarde de lei, comparativ cu suma de 86,36 miliarde de lei înregistrată în aceeași perioadă din 2025.

Raportat la Produsul Intern Brut, deficitul a scăzut de la 4,51% la 2,89%, reprezentând o ajustare de aproximativ 31% în termeni nominali.

Cu toate acestea, ajustarea bugetară nu elimină vulnerabilitățile structurale ale finanțelor publice. Plățile cu dobânzile au urcat la 42,05 miliarde de lei în primele opt luni, consemnând un avans de 26,7% față de aceeași perioadă din anul precedent.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au atras atenția că diminuarea necesarului de finanțare și continuitatea măsurilor de consolidare fiscală sunt cruciale pentru a putea ține sub control costurile datoriei pe termen mediu.

Ratingul de țară măsoară capacitatea unui stat de a-și achita datoriile și reprezintă un indicator esențial pentru investitorii care cumpără obligațiuni guvernamentale. Calificativul BBB- cu perspectivă negativă menține România la limita inferioară a categoriei recomandate.

În ipoteza unei retrogradări în categoria „junk”, accesul la refinanțare nu ar fi complet blocat, însă investitorii ar pretinde randamente considerabil mai mari din cauza riscului perceput.

O astfel de evoluție ar aduce scumpiri directe ale împrumuturilor noi și ale refinanțărilor statului, presiunea extinzându-se ulterior către bănci și companii. Totodată, un nivel sub cel recomandat ar obliga anumite fonduri de investiții, limitate de regulamente interne stricte, să își lichideze sau să își reducă substanțial deținerile de titluri de stat românești.

În cadrul evaluărilor lor, agențiile Fitch și Moody’s au transmis semnale similare. Fitch a menținut nota BBB- cu perspectivă negativă, evidențiind din nou riscurile majore aduse de deficitul bugetar.

Reprezentanții Fitch au precizat că o nouă analiză va avea loc la începutul anului 2027, interval în care România trebuie să demonstreze continuarea procesului de ajustare și să vină cu un plan fiscal solid.

La rândul său, agenția Moody’s a reconfirmat nota Baa3 cu perspectivă negativă, treaptă direct echivalentă cu cea acordată de S&P și Fitch. Astfel, toate cele trei mari agenții internaționale ar urma să plaseze în prezent România exact la granița dintre zona sigură pentru investiții și categoria activelor cu risc ridicat.