Adrian Negrescu avertizează că România a intrat într-o „furtună financiară”: Ne va fi din ce în ce mai greu să ieșim, nu avem soluții

România a intrat într-o „furtună financiară” din care va fi din ce în ce mai greu să iasă, în lipsa unor planuri și soluții pentru limitarea efectelor inflației și ale creșterii dobânzilor, consideră consultantul economic Adrian Negrescu.

Acesta avertizează că România nu dispune în prezent de planuri, soluții sau idei suficiente pentru a evita efectele unui nou val de inflație și ale unor creșteri ale dobânzilor. În opinia sa, aceste evoluții ar urma să afecteze puterea de cumpărare și competitivitatea companiilor românești.

Negrescu consideră că evoluția cursului euro reprezintă un avertisment pentru clasa politică în privința dificultății tot mai mari de gestionare a situației economice.

Potrivit consultantului economic, deprecierea cursului reflectă îngrijorările investitorilor cu privire la România. El susține că tot mai mulți investitori străini părăsesc țara, iar evoluția cursului ar reflecta acest fenomen.

„Am intrat, din păcate, într-o furtună financiară din care ne va fi din ce în ce mai greu să ieșim, în condițiile în care nu avem planuri, nu avem soluții, nu avem nici măcar idei despre ce trebuie să facem pentru a evita efectele unui val de inflație care se conturează la orizont și ale unor creșteri de dobânzi care vor îngenunchea, din păcate, puterea de cumpărare și competitivitatea companiilor românești. Semnalul dat de cursul euro reprezintă, din punctul meu de vedere, un ultim avertisment la adresa clasei politice că situația este una din ce în ce mai greu de gestionat”, a declarat Adrian Negrescu pentru Agerpres.

În acest context, Negrescu indică scăderea investițiilor străine directe cu 80% în acest an și ieșirea coordonată a capitalului din România, în ultimele 24 de ore, de pe piața valutară. În opinia sa, aceste evoluții reprezintă un semnal grav pentru credibilitatea României în fața investitorilor.

Contextul internațional este, de asemenea, unul volatil, iar investitorii caută piețe care oferă stabilitate. Negrescu susține că interesele fondurilor de investiții și ale marilor companii se îndreaptă către zone considerate stabile, iar creșterea dobânzilor la titlurile de stat americane reprezintă un astfel de punct de atracție pentru capital.

„Tot mai mulți investitori străini părăsesc România, iar deprecierea cursului reflectă faptul că asistăm la un adevărat fenomen de acest tip. Scăderea investițiilor străine directe cu 80% în acest an și ieșirea coordonată a capitalului în ultimele 24 de ore din România, de pe piața valutară, reprezintă un semnal extrem de grav, care tinde să spulbere și ultima brumă de credibilitate a României în ochii investitorilor”, a mai spus consultantul.

Potrivit consultantului, ieșirea masivă de capital din România în ultimele 24 de ore are legătură atât cu creșterea investițiilor în titlurile de stat americane, în urma majorării dobânzilor din Statele Unite, cât și cu lipsa de predictibilitate economică din România.

Negrescu indică, de asemenea, căderea Guvernului Mureșan și verdictul pe care agenția S&P urma să îl transmită vineri seară drept elemente care, în opinia sa, amplifică temerile investitorilor privind parcursul economic al României. El consideră că aceste evoluții sporesc gradul de impredictibilitate asociat investițiilor în România.

„Interesele fondurilor de investiții și ale marilor companii se îndreaptă spre zonele unde există stabilitate, iar creșterea dobânzilor la titlurile de stat americane reprezintă oaza de stabilitate pe care, din păcate, din ce în ce mai mulți investitori o caută. Altfel spus, ieșirea masivă de capital din România din ultimele 24 de ore are legătură, bineînțeles, cu creșterea investițiilor în titlurile de stat americane, în urma majorării dobânzilor din Statele Unite, dar și cu lipsa de predictibilitate economică din țara noastră. Căderea Guvernului Mureșan, alături de verdictul care urmează să vină diseară de la S&P, reprezintă elemente care vin să pună gaz pe focul temerilor investitorilor că România se află pe un parcurs negativ și că, din această perspectivă, orice investiție în țara noastră are un grad din ce în ce mai mare de impredictibilitate”, a explicat Negrescu.

În ceea ce privește evoluția cursului valutar, Adrian Negrescu consideră că Banca Națională a României se află în prim-plan. Intervențiile coordonate ale BNR pe piața valutară ar putea, în opinia sa, să tempereze evoluția cursului, pe care consultantul îl consideră un barometru sensibil al realităților economice.

Rămâne însă de văzut, potrivit lui Negrescu, dacă Banca Națională ar mai putea interveni eficient în cazul în care S&P ar retrograda România la categoria junk. Consultantul estimează că există 60% șanse ca o asemenea retrogradare să nu aibă loc.

În același timp, el atrage atenția că deprecierea masivă a leului, despre care afirmă că este fără precedent de la criza financiară din 2009, reflectă o creștere a îngrijorării investitorilor cu privire la modul în care funcționează România, indiferent de verdictul S&P.

„Banca Națională se află în momentul de față în prim-plan, iar intervențiile ei coordonate în piața valutară probabil vor tempera evoluția cursului, care este un barometru extrem de sensibil la realitățile economice. Rămâne de văzut dacă Banca Națională va mai putea să facă ceva în cazul în care S&P, diseară, va downgrada România la categoria junk. Există 60% șanse ca acest lucru să nu se întâmple, să nu fim retrogradați, dar semnalul dat de deprecierea masivă, fără precedent de la criza financiară din 2009, reflectă faptul că, dincolo de verdictul S&P, îngrijorarea investitorilor în privința modului în care funcționează România este din ce în ce mai mare”, a mai spus acesta.

Negrescu consideră necesară trecerea de la mesajele privind parcursul pro-occidental al României la măsuri concrete care să ofere credibilitate în fața investitorilor.

În opinia sa, este nevoie rapid de un guvern care să prezinte un plan de guvernare bine conturat, cu ținte și termene clare privind reducerea deficitului bugetar, respectarea angajamentului referitor la plata datoriilor și realizarea reformelor asumate în fața finanțatorilor străini.

În lipsa unor astfel de elemente concrete de credibilitate, consultantul estimează că încrederea investitorilor în România riscă să scadă în continuare. El avertizează că efectele ar putea fi resimțite la nivelul economiei prin deprecierea cursului euro, scăderea cotației titlurilor de stat românești și creșterea prețurilor la utilități, energie, gaze și carburanți.

Potrivit lui Negrescu, toate aceste evoluții au dus deja România într-o zonă de „furtună economică”.

„Este absolut necesar să trecem de la discursul de tipul asigurărilor date privind parcursul pro-occidental al României la fapte concrete. Altfel spus, să avem rapid un guvern care să vină cu un plan de guvernare foarte bine conturat, cu ținte și termene clare legate de reducerea deficitului bugetar, de respectarea angajamentului privind plata datoriilor și de reformele pe care ni le-am asumat în fața finanțatorilor străini. Altfel, din păcate, fără niște elemente concrete de credibilitate, pe care autoritățile, politicienii să le aducă în spațiul public, mi-e teamă că încrederea investitorilor în România va fi din ce în ce mai mică, iar efectele le vom simți cu toții. Prăbușirea cursului euro, deprecierea cotației titlurilor de stat românești, creșterea prețurilor la utilități, energie, gaze, carburanți, toate acestea au ajuns să ducă România într-o zonă de furtună economică, în care, din păcate, am intrat deja”, a spus Adrian Negrescu.

Consultantul economic consideră fundamentală instalarea unui guvern cu un program de guvernare coerent, care să transmită investitorilor că România își va respecta angajamentele.

El amintește că investitorii care finanțează România asigură împrumuturi echivalente cu aproximativ un miliard de euro pe săptămână. În acest context, Negrescu susține că este necesar ca viitorul guvern să reafirme că România își va respecta reformele, își va plăti datoriile și își va îndeplini angajamentele față de cei care o finanțează.

Consultantul subliniază că România depinde în prezent de aceste împrumuturi externe.

În același timp, Negrescu atrage atenția asupra efectelor pe care evoluțiile cursului monedei naționale, ale titlurilor de stat, ale inflației și ale prețurilor la energie și, în special, la carburanți le pot avea asupra economiei.

El consideră că este necesar ca politicienii să conștientizeze gravitatea situației financiare și să adopte măsuri concrete pentru temperarea efectelor negative generate de evoluțiile impredictibile ale cursului, cotației titlurilor de stat românești, inflației și prețurilor la energie și carburanți.

În lipsa unor astfel de măsuri, Negrescu avertizează că România riscă să își piardă predictibilitatea economică.

În aceeași zi, leul s-a depreciat semnificativ față de euro. Banca Națională a României a calculat moneda europeană la 5,3447 lei, în creștere cu 6,7 bani, respectiv 1,27%, față de cotația precedentă de 5,2777 lei.