România, în fața unei noi evaluări S&P. Radu Georgescu explică ce s-ar putea întâmpla cu ratingul țării: România ar intra în incapacitate de plată în maxim o lună

Economistul Radu Georgescu a comentat, într-un mesaj publicat pe Facebook, două dintre evenimentele așteptate vineri seară: evaluarea României de către agenția de rating S&P și meciul de fotbal al naționalei României din Polonia.

Mesajul a scris în mesajul publicat pe Facebook că situația poate fi tratată cu umor. În opinia sa, în economie, fotbal și politică a mai rămas doar posibilitatea de a face haz de necaz.

În ceea ce privește partida de fotbal, Radu Georgescu a ironizat posibilitatea unei victorii a României și a susținut că aceasta ar putea veni doar dacă ar juca Hagi.

„Diseară vom avea live la TV 2 thrillere. S&P va pune România în Junk. Iar România va câștiga meciul de fotbal din Polonia. Este vineri. Putem să facem haz de necaz. În economie, fotbal și politică ne-a mai rămas doar hazul de necaz. România va câștiga meciul din Polonia doar dacă joacă Hagi. Regele, nu juniorul”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul și-a îndreptat apoi atenția către evaluarea României de către S&P și a folosit o comparație din domeniul bancar pentru a explica riscurile pe care le-ar presupune o eventuală deteriorare severă a situației financiare.

El a prezentat principiul potrivit căruia, dacă un client are un credit de 100.000 de euro și nu îl mai achită, problema este în primul rând a clientului. În cazul unui credit de 10 milioane de euro pe care clientul nu îl mai poate plăti, problema devine însă și una a băncii.

În cazul României, Radu Georgescu a indicat o datorie de 1,2 trilioane de lei și a subliniat în mod expres că este vorba despre trilioane, nu despre o greșeală de scriere.

Potrivit scenariului prezentat de economist, dacă S&P ar plasa România în categoria Junk în evaluarea de vineri seară, România ar intra în incapacitate de plată în cel mult o lună.

El a susținut însă că, înaintea României, ar putea intra în incapacitate de plată băncile care au împrumutat statul român, deoarece valoarea titlurilor de stat românești deținute de acestea s-ar prăbuși.

„Acum trecem la S&P. În bancă este o vorbă. Dacă clientul are un credit de 100.000 euro și nu mai plătește creditul, este problema lui. Dacă are un credit de 10 milioane euro și nu mai poate să plătească creditul, este problema băncii. România are o datorie de 1,2 trilioane de lei. Trilioane Nu este greșeală de scriere”, a scris acesta.

În continuarea mesajului, Radu Georgescu a susținut că este foarte puțin probabil ca S&P să retrogradeze România în categoria Junk. El a estimat la 99,999% probabilitatea ca agenția să păstreze ratingul României.

Radu Georgescu a atras însă atenția că, în acest scenariu, nu ar trebui ignorat faptul că Guvernul României plătește dobânzi la credite mai mari decât guvernele din Albania, Bosnia sau Kosovo. Toate cele trei țări sunt menționate în mesaj drept state aflate în categoria Junk.

„Dacă S&P ne pune diseară în Junk, România va intra în incapacitate de plată în maxim o lună. Dar mai repede vor intra în incapacitate de plată băncile care au împrumutat România, deoarece se va prăbuși valoarea titlurilor de stat românești pe care le au. Deci stai liniștit. 99,999% diseară S&P va păstra ratingul României. 99,999% mâine dimineață, unii se vor bucura că S&P nu a pus România în Junk. Nici nu contează că Guvernul României plătește dobânzi la credite mai mari decât guvernele din Albania, Bosnia sau Kosovo. Țări care sunt în Junk. Iar la fotbal se va discuta că am jucat ca niciodată, dar am pierdut ca întotdeauna. România s-a transformat într-o țară de comentatori și analiști: economici, politici, sportivi, parenting, life coach etc. Dar când concurăm pe bune cu alții, ne bat toți — și la economie, și la fotbal, și la politică. Dar România este campioană mondială și olimpică la caterincă, mișto-uri și comentarii pe rețelele sociale despre orice. Să fie economie”, a conchis economistul.

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