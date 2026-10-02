Elevii și profesorii nu merg luni, 5 octombrie, la școală. Ziua mondială a Educației este zi liberă în învățământ

Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, când este celebrată Ziua mondială a Educației. Această zi este recunoscută drept zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ, potrivit Contractului colectiv de muncă.

Ziua mondială a Educației este marcată începând din anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și are legătură cu semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor.

Recomandarea din 1966 reprezintă, alături de recomandarea privind învățământul superior adoptată în 1997, principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului UNESCO.

În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua învățătorului, care are loc pe 5 iunie.

Această separare este valabilă începând cu anul 2013. Astfel, data de 5 octombrie este dedicată Zilei mondiale a Educației, în timp ce Ziua învățătorului este sărbătorită pe 5 iunie.

Prin urmare, luni, 5 octombrie, elevii și profesorii din sistemul de învățământ nu vor participa la cursuri, ziua fiind stabilită drept zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ prin Contractul colectiv de muncă.

Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2026-2027 la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Vacanța de toamnă va avea o durată de nouă zile calendaristice, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie. Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026, odată cu începerea celui de-al doilea modul al anului școlar.

Înainte de această perioadă liberă, elevii nu vor participa la cursuri nici luni, 5 octombrie. Ziua Internațională a Educației este stabilită în acest an într-o zi de luni, iar prevederile privind structura anului școlar și contractul colectiv de muncă stabilesc că în această zi nu se organizează cursuri.

Ordinul ministrului educației nr. 3194/2026 prevede că în data de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, precum și în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil, nu se organizează cursuri.

Anul școlar 2026-2027 a început pe 7 septembrie 2026, iar primul modul se desfășoară până vineri, 23 octombrie. Imediat după încheierea acestuia începe vacanța de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie.

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie, și se încheie marți, 22 decembrie 2026. Ulterior, elevii intră în vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul. Durata acestuia diferă în funcție de data la care fiecare județ stabilește vacanța mobilă, cunoscută și sub denumirea de vacanța de schi.

Vacanța mobilă va avea durata de o săptămână și trebuie stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Cele trei perioade în care poate fi stabilită vacanța mobilă sunt 15-21 februarie 2027, 22-28 februarie 2027 și 1-7 martie 2027. În funcție de perioada aleasă de fiecare inspectorat școlar, modulul al treilea se poate încheia pe 12, 19 sau 26 februarie 2027.

Modulul al patrulea începe, la rândul său, la una dintre cele trei date corespunzătoare variantei de vacanță stabilite la nivel județean. Acesta se încheie vineri, 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară, care include perioada Paștelui, este programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai 2027. Ultimul modul al anului școlar începe miercuri, 5 mai, și se încheie vineri, 18 iunie 2027.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și se încheie duminică, 5 septembrie 2027, înainte de începerea următorului an școlar.