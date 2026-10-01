Calendarul școlar toamna-primăvara 2026-2027. Vacanțe și zile libere

Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2026-2027 la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Vacanța va avea o durată de nouă zile calendaristice, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie. Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026, odată cu începerea celui de-al doilea modul al anului școlar.

Înainte de această perioadă liberă, elevii nu vor participa la cursuri nici luni, 5 octombrie. Ziua Internațională a Educației este stabilită în acest an într-o zi de luni, iar prevederile privind structura anului școlar și contractul colectiv de muncă prevăd că în această zi nu se organizează cursuri.

Ordinul ministrului educației nr. 3194/2026 prevede: „În ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare / de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”.

Anul școlar a început pe data de 7 septembrie 2026, iar primul modul se desfășoară până vineri, 23 octombrie. Imediat după încheierea acestuia începe vacanța de toamnă, stabilită pentru intervalul 24 octombrie – 1 noiembrie.

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie, și se încheie marți, 22 decembrie 2026. După această perioadă urmează vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027.

Elevii revin la cursuri luni, 11 ianuarie 2027, pentru al treilea modul. Durata acestuia diferă în funcție de data la care județul stabilește vacanța mobilă, cunoscută și drept „vacanța de schi”.

Vacanța mobilă va avea o săptămână și trebuie stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

Cele trei perioade posibile pentru vacanța mobilă sunt 15-21 februarie 2027, 22-28 februarie 2027 și 1-7 martie 2027. În funcție de alegerea făcută de fiecare inspectorat, modulul al treilea se poate încheia pe 12, 19 sau 26 februarie 2027.

Modulul al patrulea începe, la rândul său, la una dintre cele trei date corespunzătoare variantei de vacanță stabilite la nivel județean. Acesta se încheie vineri, 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară, care include perioada Paștelui, este programată de sâmbătă, 24 aprilie, până marți, 4 mai 2027. Ultimul modul al anului școlar începe miercuri, 5 mai, și se încheie vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și se termină duminică, 5 septembrie 2027, înainte de începerea următorului an școlar.

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri. Calendarul prevede însă durate diferite pentru anumite clase și forme de învățământ.

Elevii din clasele a XII-a zi, precum și cei din clasele a XIII-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile vineri, 4 iunie 2027. Pentru aceste clase, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasa a VIII-a, durata anului școlar este de 35 de săptămâni, iar cursurile se termină vineri, 11 iunie 2027. În cazul claselor din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale menționate, precum și pentru învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie vineri, 25 iunie 2027.

Pentru învățământul postliceal, perioada cursurilor este stabilită în funcție de planurile de învățământ aflate în vigoare. O modificare față de structura anului școlar precedent privește clasa a IX-a din filiera tehnologică, care nu mai este inclusă în regula celor 37 de săptămâni.

În anul școlar 2026-2027, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” pot fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare dintre cele două programe are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare.

Perioadele concrete în care se desfășoară activitățile sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ. Cele două programe trebuie însă programate în intervale de cursuri diferite.

În cazul claselor din filiera tehnologică și al celor din învățământul profesional, perioadele rezervate programelor includ și activități de instruire practică, organizate în funcție de obiectivele acestora.

Activități de instruire practică sunt prevăzute și pentru învățământul postliceal în perioadele alocate celor două programe. Unitățile de învățământ au avut obligația de a comunica elevilor și părinților, până la 1 aprilie 2026, structura detaliată a anului școlar, inclusiv elementele flexibile ale calendarului.