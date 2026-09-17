Vacanța de vară s-ar putea schimba. Propunerea care îi pune pe părinții din Anglia pe gânduri

Părinții din Anglia care își retrag copiii de la școală în timpul semestrului, fără aprobarea necesară, riscă amenzi de 80 de lire sterline. O expertă din industria turismului consideră însă că presiunea asupra familiilor este legată inclusiv de modul în care este structurat calendarul școlar.

Vacanța tradițională de șase săptămâni ar trebui regândită, susține Julia Lo Bue-Said, reprezentantă a industriei turismului. Propunerea vizează reducerea perioadei libere din timpul verii și redistribuirea unei părți din această vacanță în alte momente ale anului școlar.

Potrivit acesteia, concentrarea foarte mare a călătoriilor în lunile iulie și august contribuie la majorarea prețurilor. Familiile ajung să călătorească într-o perioadă în care cererea este ridicată, ceea ce pune presiune atât pe bugetele acestora, cât și pe infrastructura turistică.

La aceste dificultăți se adaugă temperaturile extreme înregistrate în Europa în timpul verii. Valurile de căldură pot transforma călătoriile și vacanțele din această perioadă într-o experiență mai dificilă pentru familiile care aleg să plece în concediu, relatează Independent.

Un consorțiu din industria turismului propune o modificare concretă a structurii anului școlar. Două dintre cele șase săptămâni ale vacanței de vară ar urma să fie transferate în lunile octombrie și februarie.

Prin această variantă, perioadele de vacanță de la mijlocul semestrelor ar deveni mai lungi. Familiile ar avea astfel posibilitatea de a-și planifica unele călătorii în afara lunilor de vârf, când cererea este mai ridicată.

Susținătorii propunerii consideră că o distribuire diferită a perioadelor libere ar putea permite călătorii mai accesibile și mai confortabile. Mutarea unei părți din vacanța de vară ar diminua concentrarea deplasărilor în iulie și august, potrivit argumentelor prezentate de reprezentanții industriei turismului.

Propunerea apare într-o perioadă în care britanicii continuă să călătorească într-un număr foarte mare, în pofida creșterii prețurilor și a temperaturilor ridicate. Peste 142 de milioane de pasageri au trecut prin aeroporturile din Marea Britanie în prima jumătate a anului.

În prezent, părinții din Anglia care își scot copiii de la școală în timpul semestrului fără aprobarea autorităților școlare pot fi sancționați. Amenda menționată ajunge la 80 de lire sterline pentru fiecare părinte și copil.

Regulile îi determină pe părinți să își planifice vacanțele ținând cont de perioadele oficiale în care elevii nu au cursuri. În lipsa unei aprobări, retragerea copiilor de la școală pentru o călătorie poate duce la aplicarea sancțiunii.

Julia Lo Bue-Said susține că problema este legată și de actuala structură a anului școlar, care concentrează o mare parte din deplasările familiilor în lunile de vară. Din perspectiva industriei turismului, distribuirea diferită a vacanțelor ar putea modifica această situație.

Propunerea urmărește, astfel, ca o parte din perioada liberă a elevilor să fie mutată din vară către octombrie și februarie, fără ca familiile să piardă zilele de vacanță, ci printr-o reorganizare a calendarului școlar.

Reorganizarea este prezentată ca o măsură care ar putea reduce presiunea exercitată asupra familiilor, profesorilor și infrastructurii în perioadele de vârf. Distribuirea mai echilibrată a vacanțelor ar schimba calendarul în care sunt concentrate călătoriile.

În același timp, reducerea perioadei de vacanță din lunile de vară ar modifica modul în care familiile își planifică deplasările. Lunile octombrie și februarie ar deveni perioade cu intervale mai lungi de vacanță pentru elevi, potrivit propunerii.

Argumentele aduse în favoarea schimbării vizează și costurile suportate de familiile care călătoresc în sezonul de vârf. O cerere distribuită pe mai multe perioade ale anului ar permite, potrivit susținătorilor ideii, evitarea unei concentrări atât de mari a călătoriilor în iulie și august.

Propunerea de reducere a vacanței de vară și transferare a două săptămâni în octombrie și februarie vine pe fondul dezbaterilor privind modul în care calendarul școlar se potrivește cu nevoile actuale ale familiilor și cu evoluțiile din industria turismului.