Regula pe care puțini proprietari o cunosc. Unde pot fi plantați copacii lângă gard

Alegerea locului în care sunt plantați arborii poate avea consecințe pentru proprietățile învecinate. Problemele apar în special atunci când, odată cu dezvoltarea copacilor, rădăcinile sau crengile depășesc limita terenului și ajung pe suprafața vecinului. Pentru astfel de situații, legea prevede atât reguli referitoare la distanța la care poate fi amplasată vegetația, cât și drepturi pentru proprietarul terenului afectat.

Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat care sunt prevederile aplicabile în cazul arborilor plantați lângă gard, ce poate face proprietarul atunci când rădăcinile sau ramurile pătrund pe terenul său și în ce condiții tăierea unui copac necesită o aprobare.

Regula este că arborii trebuie plantați la cel puțin doi metri de linia de hotar, pentru a evita problemele care pot apărea între proprietarii vecini. Există însă o excepție pentru vegetația care nu depășește doi metri înălțime și pentru gardul viu, în cazul cărora distanța minimă poate fi de 60 de centimetri față de limita proprietății. Respectarea acestor distanțe are rolul de a preveni disputele legate de extinderea ramurilor sau rădăcinilor pe terenul vecin.

„Plantarea copacilor în apropierea gardului poate ridica probleme atunci când nu sunt respectate anumite reguli privind distanța față de proprietatea vecină. Pentru a evita disputele între vecini, legislația stabilește limite clare în ceea ce privește amplasarea arborilor și a vegetației. În principiu, arborii trebuie plantați la o distanță de cel puțin doi metri de linia de hotar, adică de limita dintre cele două proprietăți. Există însă o excepție în cazul vegetației care nu depășește doi metri înălțime, precum și al gardului viu, pentru care distanța minimă poate fi de 60 de centimetri.”, a explicat Bogdan Pițigoi.

Prin urmare, pentru arborii care intră sub regula generală, distanța față de linia de hotar este de cel puțin doi metri. În cazul vegetației care nu depășește doi metri înălțime, precum și al gardului viu, poate fi aplicată limita de 60 de centimetri menționată de avocat. Respectarea acestor distanțe poate preveni situațiile în care vegetația ajunge să afecteze proprietatea vecină. Problemele pot apărea în timp, pe măsură ce arborii cresc și rădăcinile sau ramurile se extind dincolo de limita proprietății.

Dacă ramurile sau rădăcinile unui copac se extind peste linia de hotar și ajung pe proprietatea vecină, proprietarul terenului afectat poate solicita îndepărtarea acestora. Potrivit articolului 613 din Codul civil, acesta are dreptul să taie ramurile sau rădăcinile care au pătruns pe terenul său, fără să fie necesar acordul proprietarului arborelui. Totodată, fructele căzute în mod natural pe proprietatea vecină pot fi păstrate de proprietarul acesteia.

„O situație care poate genera dispute între vecini apare atunci când ramurile sau rădăcinile unui copac se extind dincolo de linia de hotar. Potrivit articolului 613 din Codul civil, proprietarul terenului afectat are dreptul să solicite îndepărtarea acestora. În cazul în care rădăcinile sau ramurile au pătruns pe terenul său, acesta le poate tăia, fără să fie necesar acordul proprietarului arborelui. De asemenea, aceeași prevedere stabilește și că fructele căzute în mod natural pe suprafața vecină pot fi păstrate de proprietarul acesteia.”, a adăugat avocatul.

Astfel, extinderea naturală a unui copac peste linia de proprietate nu înseamnă că proprietarul terenului afectat este lipsit de posibilitatea de a interveni. Potrivit explicațiilor oferite de avocat, acesta poate solicita îndepărtarea ramurilor sau rădăcinilor care au ajuns pe suprafața sa. În cazul în care acestea au pătruns efectiv pe terenul vecinului, ele pot fi tăiate de proprietarul terenului afectat, fără acordul proprietarului arborelui. Aceeași prevedere se referă și la fructele care cad în mod natural pe proprietatea vecină.

Faptul că un arbore se află pe un teren privat nu înseamnă automat că acesta poate fi tăiat fără nicio formalitate. Regimul aplicabil depinde de mai multe elemente, inclusiv de specia arborelui și de regulile care se aplică în localitatea respectivă.

„Tăierea unui copac aflat în propria curte nu este întotdeauna o decizie care poate fi luată fără aprobări. Regimul aplicabil diferă în funcție de specia arborelui, de statutul juridic al acestuia și, în anumite cazuri, de regulile stabilite la nivel local. Astfel, în timp ce unii arbori pot fi îndepărtați fără autorizație, pentru alții este necesară obținerea prealabilă a unui aviz sau a unei aprobări. În cazul pomilor fructiferi obișnuiți, precum merii, prunii, perii și alte specii similare, tăierea nu necesită, de regulă, o aprobare. În general, această obligație nu se aplică nici în cazul gardului viu sau al unor plante precum tuia.”, a precizat el.

În cazul pomilor fructiferi obișnuiți, precum merii, prunii și perii, tăierea nu necesită, de regulă, o aprobare, potrivit explicațiilor oferite de avocat. Același regim general este indicat și pentru gardul viu sau pentru plante precum tuia. Situația se poate schimba însă atunci când este vorba despre anumite specii de arbori sau despre exemplare care intră sub incidența unor reguli locale. În aceste cazuri, proprietarii trebuie să verifice condițiile aplicabile înainte de a interveni asupra copacilor.

Nucul și castanul comestibil beneficiază de protecție juridică specială, iar pentru tăierea lor sunt necesare aprobările prevăzute de lege. În cazul altor arbori, precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, diametrul trunchiului poate fi un criteriu pentru obținerea unei aprobări, în funcție de regulamentele locale.

În unele localități, pragul este stabilit la aproximativ 10-15 centimetri. Prin urmare, chiar dacă arborele se află pe o proprietate privată, tăierea acestuia poate necesita respectarea unor condiții și obținerea unei aprobări.

„Regimul este diferit în cazul nucului și al castanului comestibil, specii care beneficiază de o protecție juridică specială. Intervențiile asupra acestor arbori sunt supuse unor reguli specifice, iar pentru tăiere trebuie obținute în prealabil aprobările prevăzute de lege. În cazul altor specii, precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, dimensiunea arborelui poate reprezenta un criteriu relevant. Regulamentele adoptate în anumite localități pot stabili limite privind diametrul trunchiului. Depășirea pragului prevăzut la nivel local poate atrage obligația obținerii unei aprobări înainte de tăiere. În unele situații, limita poate fi stabilită la aproximativ 10-15 centimetri. Prin urmare, faptul că un copac se află într-o proprietate privată nu înseamnă automat că poate fi îndepărtat fără îndeplinirea unor formalități. Există însă localități în care regulamentele adoptate de consiliile locale stabilesc condiții suplimentare și impun obținerea unei aprobări înainte de îndepărtarea anumitor arbori.”, a adăugat specialistul.

Nucul și castanul comestibil beneficiază, potrivit explicațiilor avocatului, de un regim juridic special. Pentru tăierea acestor arbori trebuie obținute în prealabil aprobările prevăzute de lege.

În cazul unor specii precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, un alt criteriu poate fi dimensiunea trunchiului. Regulamentele locale pot stabili limite referitoare la diametrul acestuia, iar depășirea pragului stabilit poate impune obținerea unei aprobări înainte de tăiere. În anumite localități, pragul poate fi stabilit la aproximativ 10-15 centimetri. Din acest motiv, proprietatea privată asupra terenului nu înseamnă automat că orice arbore poate fi îndepărtat fără verificarea condițiilor și a eventualelor aprobări necesare.

Tăierea ilegală a unui arbore poate atrage amenzi între aproximativ 3.000 și 5.000 de lei, chiar dacă acesta se află pe un teren privat. În cazul mai multor copaci, sancțiunea poate fi aplicată pentru fiecare exemplar. Pe lângă amendă, autoritățile pot impune și plantarea unor arbori în locul celor tăiați.