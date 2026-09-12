Europa la prețuri surprinzător de mici în septembrie: orașul unde poți petrece o zi cu 66 de euro

Turiștii care vor să călătorească în Europa în luna septembrie pot găsi mai multe destinații unde costurile zilnice rămân sub pragul de 100 de euro de persoană. O analiză realizată de Thomas Cook indică 13 orașe europene care se remarcă prin prețuri accesibile pentru cazare, masă, transport și vizitarea atracțiilor turistice.

Pe primul loc în clasamentul destinațiilor pentru city break se află Tirana, capitala Albaniei. Costul mediu estimat pentru o zi este de aproximativ 59 de euro de persoană, în timp ce cazarea la un hotel de trei stele ajunge, în medie, la 32 de euro de persoană pe noapte.

Analiza arată că o masă la un restaurant ieftin în Tirana costă aproximativ 8,50 euro. Prețul mediu al unei beri locale este de 1,50 euro, ceea ce contribuie la menținerea orașului în fruntea clasamentului destinațiilor accesibile.

Datele au fost analizate într-un context în care obiceiurile de călătorie s-au modificat semnificativ în ultimul an, iar zborurile pe distanțe lungi au fost eliminate pe măsură ce prețurile combustibilului pentru avioane au crescut puternic.

Thomas Cook a analizat informațiile provenite din peste 50 de destinații populare pentru a identifica cele mai accesibile sejururi pentru luna septembrie. Clasamentul include orașe în care costurile zilnice pentru turiști se mențin sub 100 de euro de persoană.

Pentru realizarea comparației au fost luate în calcul mai multe cheltuieli obișnuite ale unui turist. Printre acestea se numără cazarea la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, un abonament zilnic pentru transportul cu autobuzul și biletele plătite pentru atracțiile turistice.

Capitala României are un cost zilnic estimat la 66 de euro de persoană, iar o cină în oraș ajunge, în medie, la puțin peste 12 euro. În București, un abonament zilnic de autobuz costă aproximativ 1,50 euro, potrivit datelor analizate de agenția de turism.

Clasamentul este completat în primele poziții de două destinații din Turcia și una din Polonia. Antalya ocupă locul al treilea, la egalitate cu Varșovia, ambele orașe având un cost zilnic estimat la 78 de euro de persoană. Istanbul se află pe poziția a cincea, cu aproximativ 82 de euro pe zi.

Istanbul se numără printre orașele cu cele mai accesibile hoteluri din clasament. Costul mediu al unei camere la hotelurile de trei stele este estimat la 28 de euro de persoană, în timp ce o masă ieftină costă între 8 și 9 euro.

Turcia mai este reprezentată de Muğla, care împarte poziția a șasea cu Cracovia, în Polonia. Ambele destinații au un cost zilnic estimat la 87 de euro de persoană.

Nicholas Smith, director de pachete dinamice la Thomas Cook, a declarat: „Destinațiile urbane din Europa de Est și Turcia oferă în mod constant prețuri accesibile, iar având în vedere numărul tot mai mare de turiști, acestea nu vor rămâne un secret mult timp”.

Lista continuă cu Vilnius, capitala Lituaniei, și Frankfurt, în Germania. Cele două orașe ocupă împreună poziția a opta, cu un cost zilnic estimat la 90 de euro de persoană. Pe locul al zecelea se află Lyon, în Franța, cu un cost zilnic de aproximativ 91 de euro. Tallinn, capitala Estoniei, este pe poziția a 11-a, cu 93 de euro pe zi.

Heraklion, în Grecia, se află pe locul al 12-lea, cu un cost zilnic estimat la 99 de euro. Ultima destinație din clasament este Porto, în Portugalia, unde costul ajunge la 100 de euro de persoană pe zi.

Cele mai avantajoase orașe europene din clasament sunt Tirana, Albania, cu un cost zilnic aproximativ de 59 de euro de persoană, și București, România, cu 66 de euro. Antalya, în Turcia, și Varșovia, în Polonia, ocupă la egalitate locul al treilea, cu un cost estimat la 78 de euro pe zi.

Istanbul, în Turcia, se află pe locul al cincilea, cu aproximativ 82 de euro de persoană pe zi. Muğla, tot în Turcia, și Cracovia, în Polonia, împart poziția a șasea, cu un cost zilnic de 87 de euro.

Vilnius, în Lituania, și Frankfurt, în Germania, ocupă împreună locul al optulea, cu aproximativ 90 de euro pe zi. Lyon, în Franța, se află pe poziția a zecea, cu un cost estimat la 91 de euro.

Tallinn, în Estonia, este pe locul al 11-lea, cu 93 de euro pe zi, urmat de Heraklion, în Grecia, cu 99 de euro. Porto, în Portugalia, încheie clasamentul, cu un cost zilnic de aproximativ 100 de euro de persoană.