Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că fondurile destinate voucherelor au fost deja transferate către inspectoratele școlare și că plățile către angajați vor începe în scurt timp.

Fiecare salariat va primi 800 de lei, însă pentru ca întreaga sumă să poată fi utilizată, trebuie să adauge din propriul buget încă 800 de lei.

Mai mulți angajați au transmis că nu intenționează să ridice tichetele, considerând că valoarea redusă și obligația de cofinanțare le fac neavantajoase. În plus, prețurile pachetelor turistice continuă să crească, mai ales în perioada de iarnă.

Un sejur de Revelion la Sinaia, de patru nopți, costă cel puțin 6.600 de lei la un hotel de trei stele, iar pachetele la unități de patru stele ajung la 9.200 de lei.

În Predeal, tarifele pornesc de la 4.900 de lei pentru trei nopți cu masă festivă inclusă, iar în Poiana Brașov prețurile pot depăși 3.500 de lei pe noapte.

În aceste condiții, specialiștii din turism atrag atenția că tichetele nu mai acoperă costurile reale ale unei vacanțe interne. Potrivit datelor ANAT, în primele opt luni ale anului 2025, numărul voucherelor emise a scăzut cu 66% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar valoarea medie a tichetelor este acum la jumătate.

Pentru cei care vor totuși să folosească voucherele, cele mai accesibile oferte sunt în stațiuni precum Mamaia, unde trei nopți de cazare fără masă costă aproximativ 1.000 de lei, și Mahmudia, unde pachetele de cazare ajung la 1.400 de lei.

O variantă mai ieftină rămâne Băile Herculane, unde trei nopți cu mic dejun costă în jur de 900 de lei la o unitate de două stele.

Reprezentanții agențiilor de turism spun că decizia de reducere a valorii voucherelor a fost una greșită și că măsura va afecta întregul sector.

Adrian Voican, reprezentant al unei agenții, a declarat că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei pentru a proteja turismul intern.

El a spus că reducerea voucherelor a fost o măsură pripită și a adăugat că „nu poți să dai de trei ori cu biciul în același măgăruș, care se prăbușește sub povara fiscalității, nesiguranței, scăderii puterii de cumpărare și a lipsei voucherelor”.