Florin Jianu a prezentat, vineri seară, concluziile negocierilor dintre sindicate, patronate și Guvern, desfășurate în cadrul Consiliului Național Tripartit. Ședința a reunit reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și ai Guvernului și a avut ca obiectiv evaluarea măsurilor economice propuse pentru perioada următoare.

Potrivit acestuia, una dintre propunerile concrete formulate de Ministerul Economiei vizează acordarea unor vouchere de vacanță de 800 de lei, fără obligativitatea unei cheltuieli egale din partea beneficiarilor. Măsura ar urma să fie aplicată într-o formă diferită față de anii anteriori, când accesarea voucherelor presupunea o contribuție financiară similară.

În același timp, Florin Jianu a subliniat că, dincolo de semnalul pozitiv transmis prin deschiderea discuțiilor despre relansare, amploarea reală a măsurilor este una redusă. În evaluarea sa, numărul firmelor care ar putea beneficia efectiv de programele anunțate este mult sub nivelul așteptat de mediul de afaceri.

„Semnalul este bun, că se discută de relansare economică. Impactul însă este limitat. Așa cum spuneam, e cam larg folosit termenul de relansare economică, pentru că nu ai cifre mari, nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Noi am făcut un calcul și am văzut că pentru microîntreprinderi, respectiv pentru IMM-uri, dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanțe… Un aspect important, Ministerul Economiei propune vouchere de vacanță de 800 de lei fără să mai fie obligatorie cheltuiala de 800 de lei din partea beneficiarului (…). Pe de altă parte, așa cum a fost și menționat anterior, noi considerăm că sunt și alte tipuri de măsuri care nu au impact bugetar, pe care am fi vrut să le vedem cuprinse în acest pachet. Au fost câteva preluate și de la IMM Romania, cu precădere pentru microîntreprinderi, la ceea ce înseamnă pierderea calității la un moment dat. Dacă după maxim 30 de zile nu au angajat un om, acum s-a extins termenul la 90 de zile la ceea ce însemna vânzarea unei imobilizări de peste 100.000 de euro și iar își pierde această calitate. Deci sunt câteva lucruri cuprinse acolo. Însă mediul de afaceri are nevoie de impact, de numere mari, de zeci de mii de IMM-uri impactate, așa cum a fost programul IMM Invest. Menționez faptul că astăzi am văzut o susținere pentru Banca de Investiții și Dezvoltare”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

În cadrul aceleiași intervenții, Florin Jianu a atras atenția asupra unor instrumente financiare existente care, în opinia sa, sunt insuficient utilizate de autorități. Un exemplu este Fondul de Garantare pentru IMM-uri, considerat esențial pentru susținerea firmelor mici și mijlocii în actualul context economic.

El a explicat că, pe lângă măsurile cu impact bugetar, sunt necesare și reforme administrative și de simplificare, care nu presupun costuri suplimentare, dar pot produce efecte rapide în economie.

„Spre exemplu, am menționat Ministerului de Finanțe faptul că uităm de Fondul de Garantare pentru IMM-uri, pe care noi îl avem. În egala măsură, așa cum spuneam, măsuri privind simplificarea, debirocratizarea nu costă nimic, ba din contră, simplifică viața. Și credem în continuare că dialogul trebuie dus până la capăt”, a mai declarat Florin Jianu.

Totodată, acesta a cerut intervenții ferme din partea statului pentru combaterea concurenței neloiale, fenomen care, potrivit reprezentanților mediului de afaceri, a devenit una dintre cele mai presante probleme ale economiei românești.

„Concurenţa neloială se vede cam în toate sectoarele de activitate. Dacă acum cinci ani nu apărea pe radarul problemelor mediului de afaceri, în Cartea albă a IMM-urilor din ultimii trei ani a apărut în top trei. Mi-e teamă că în acest an ar putea să apară pe locul întâi. (…) Vine din turism, din construcţii, din service-uri, din foarte multe domenii de activitate în care statul nu intervine şi nu îşi face treaba. Nu e treaba mediului privat să corecteze aceste lucruri. Noi reprezentăm oamenii de afaceri oneşti, care sunt înregistraţi, îşi plătesc taxele şi impozitele, aşa mărite cum sunt ele. Dar uite că s-ar putea să nu mai facă faţă, dacă au şi o concurenţă neloială în piaţă”, a transmis Florin Jianu.

În plus, președintele IMM România a făcut referire la reforma administrativă, precizând că impactul acesteia este estimat la 3,3 miliarde de lei, o sumă care reprezintă sub 0,01% din PIB, subliniind astfel nevoia unei gestionări mai eficiente a cheltuielilor publice.

Întâlnirea din Consiliul Național Tripartit a avut loc într-un context social tensionat, după mai multe proteste organizate de sindicate. Discuțiile dintre premierul Ilie Bolojan, reprezentanții sindicatelor și patronatelor s-au desfășurat vineri, la Palatul Victoria.

Pe agenda ședinței s-au aflat măsurile de relansare economică prezentate anterior de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință susținută joi. Aceste propuneri vin după adoptarea unor măsuri de austeritate la începutul mandatului actualului Guvern.

Premierul a afirmat în repetate rânduri că populația ar trebui să se pregătească pentru o perioadă de relansare economică, însă mesajul Executivului este primit cu rezerve atât de sindicate, cât și de mediul de afaceri.

Atmosfera rămâne una tensionată, în condițiile în care cadrele didactice au protestat recent în fața Guvernului, iar alte greve sunt deja anunțate. Printre acestea se numără și greva din administrația locală, programată pentru marți, când funcționarii care lucrează cu publicul nu vor desfășura activitate timp de două ore. Reprezentanții primăriilor vizate de concedieri au transmis că iau în calcul declanșarea unei greve generale.