Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că voucherele de vacanță ar putea fi eliminate treptat, nu dintr-o dată. El a explicat că stimularea cererii în turism, aplicată timp de mai mulți ani, nu poate fi retrasă complet fără efecte semnificative asupra industriei.

Potrivit ministrului, o eliminare bruscă ar crea dificultăți majore, motiv pentru care este necesară o soluție de tranziție. În acest sens, el a arătat că în anul curent ar trebui identificată o variantă parțială pentru tichetele de vacanță, care să limiteze impactul asupra operatorilor din turism.

„Cred că dacă ai obișnuit într-o perioadă, din anumite raționamente economice, dacă ai stimulat această cerere în turism o perioadă e foarte greu să elimini stimulentul cu totul fără să aibă un impact major. Eu cred într-o eliminare graduală și de aceea am și spus că anul acesta ar trebui găsită o soluție parțială pentru tichetele de vacanță. Repet, pe termen mediu-lung, strategic, cred că avem nevoie de o industrie atât de puternică încât să nu depindă de tichetele de vacanță. Nu cred că suntem acolo. Trebuie găsită acea justă măsură de mijloc, poate niște tichete de vacanță reduse, poate tichete de vacanță acordate doar anumitor categorii să mai stimuleze o parte din cerere”, a declarat Darău.

Ministrul Economiei a subliniat că sectorul turismului este unul dificil pentru antreprenori, întrucât depinde în mare măsură de veniturile disponibile ale populației. El a arătat că această industrie este mai vulnerabilă decât altele, deoarece cheltuielile pentru vacanțe nu sunt întotdeauna esențiale.

În acest context, Irineu Darău a spus că soluția pe termen lung este creșterea turismului de incoming, respectiv atragerea turiștilor străini. El a precizat că acest obiectiv nu poate fi atins rapid, dar pot fi făcuți pași concreți în această direcție, prin politici coerente și investiții susținute.

„Cred că antreprenorilor din turism le este greu, precum multor antreprenori din România. Însă aici fiind o industrie care depinde de banul din buzunarul cetățeanului pentru uneori ceva nu chiar necesar, le este și mai greu decât altora. Viziunea mea nu cred că este o baghetă pentru a implementa în două-trei luni, poate chiar nici într-un an, dar poți să faci niște pași hotărâți înspre asta: trebuie să creștem turismul de incoming, adică turiștii străini. Nu e ușor”, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Voucherele de vacanță sunt acordate angajaților pentru a fi utilizate exclusiv în România. Acestea nu fac parte din salariu și nu reprezintă un drept permanent, fiind acordate doar în funcție de fondurile alocate anual prin buget.

Acordarea voucherelor depinde strict de deciziile bugetare și poate varia de la un an la altul, fără o garanție legală de continuitate.

Cea mai importantă modificare aplicabilă în anul 2026 este introducerea unui plafon de eligibilitate. Conform Legii nr. 141/2025, voucherele de vacanță vor fi acordate doar angajaților din sectorul public care au un salariu de bază lunar net de cel mult 6.000 de lei.

Această condiție reduce semnificativ numărul beneficiarilor față de anii anteriori, când plafonul de eligibilitate era mai ridicat. Măsura are ca efect limitarea cheltuielilor bugetare destinate acestui tip de sprijin.