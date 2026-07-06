Lovitură pentru turismul românesc. Voucherele de vacanță aduc cu peste 60% mai puțini bani în hoteluri și pensiuni

Industria turismului avertizează asupra unui declin accentuat al efectelor generate de voucherele de vacanță, după modificările introduse în acest an. Potrivit unei analize realizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), sumele decontate către hoteluri, pensiuni și alte unități turistice au scăzut cu peste 61% în primele cinci luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Reprezentanții organizației susțin că diminuarea valorii voucherelor, reducerea numărului de beneficiari și decizia unor instituții publice de a nu mai acorda acest beneficiu au redus semnificativ impactul economic al programului.

Datele analizate de ANAT, pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor, arată că valoarea voucherelor de vacanță decontate către unitățile turistice a coborât de la 557,1 milioane de lei în primele cinci luni din 2025 la numai 214,5 milioane de lei în aceeași perioadă din 2026.

Raportat în euro, sumele încasate de operatorii din turism au scăzut de la peste 105 milioane de euro la mai puțin de 41 de milioane de euro.

În medie, decontările lunare au fost cu 60,3% mai mici decât anul trecut, cea mai puternică reducere fiind înregistrată în luna mai, când declinul a ajuns la 70,3%.

În schimb, valoarea voucherelor cumpărate de angajatori a avut un recul mult mai redus, de 8,8% în primele cinci luni ale anului.

Asociația arată că evoluția este influențată de modificările aplicate sistemului voucherelor de vacanță începând cu 2026.

Pe lângă reducerea valorii nominale a voucherelor, au fost restrânse și categoriile de angajați care le pot primi, acestea fiind acordate doar salariaților cu venituri nete de până la 6.000 de lei. În plus, o parte dintre instituțiile publice au renunțat complet la acordarea acestui beneficiu.

Potrivit ANAT, toate aceste schimbări au făcut ca banii care ajung efectiv în economia turistică să fie mult mai puțini decât arată simpla scădere a voucherelor emise.

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, spune că cifrele publicate confirmă avertismentele formulate de reprezentanții industriei încă de la începutul anului.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deşi emiterea voucherelor de vacanţă a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unităţile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ţinem cont că în 2025 deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1600 la 800 lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari şi decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism şi reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani”, a declarat Adrian Voican.

Reprezentanții ANAT susțin că voucherele de vacanță nu reprezintă doar un sprijin pentru industria turistică, ci și un instrument prin care angajații cu venituri mai mici pot beneficia de concedii în România.

„Voucherele de vacanţă reprezintă, înainte de toate, o măsură cu un important rol social. Ele oferă angajaţilor, în special celor cu venituri mai mici, şansa de a beneficia de concedii în România, contribuind la refacerea capacităţii de muncă, la starea de bine şi la un echilibru sănătos între viaţa profesională şi cea personală. În acelaşi timp, acest mecanism susţine dezvoltarea economiei şi oferă predictibilitate investiţiilor din industrie”, a afirmat Adrian Voican.

Potrivit ANAT, în prezent sunt în desfășurare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții în turism, cu o valoare totală estimată la circa 6 miliarde de euro, iar menținerea cererii este esențială pentru finalizarea acestora.

Organizația amintește și că gradul mediu de ocupare al hotelurilor la începutul anului 2026 a fost de doar 25%, ceea ce evidențiază importanța voucherelor pentru atragerea turiștilor inclusiv în extrasezon.

Asociația consideră că actualul mecanism ar trebui regândit astfel încât să fie mai eficient și să includă într-o măsură mai mare angajații din mediul privat.

„Industria turismului susţine un sistem al voucherelor de vacanţă mai eficient, mai bine adaptat realităţilor economice şi extins într-o măsură mai mare către angajaţii din mediul privat. Este relevant şi faptul că acest model a fost recunoscut la nivel internaţional, fiind menţionat de OCDE pentru impactul şi bunele practici demonstrate într-un context global al programelor similare. Această recunoaştere confirmă că voucherele de vacanţă nu reprezintă doar un beneficiu pentru salariaţi, ci şi un instrument eficient de dezvoltare economică şi de susţinere a turismului românesc”, a precizat Adrian Voican.

În opinia ANAT, fără măsuri care să stimuleze din nou utilizarea voucherelor de vacanță, efectele asupra operatorilor din turism și asupra investițiilor din domeniu riscă să se accentueze în perioada următoare.