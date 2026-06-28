Litoralul românesc atinge cel mai bun weekend al sezonului. Aproximativ 90.000 de turiști sunt așteptați la mare

Stațiunile de pe litoralul românesc traversează cel mai aglomerat weekend de la începutul sezonului estival, iar operatorii din turism estimează că aproximativ 90.000 de turiști își petrec aceste zile la mare. Reprezentanții industriei spun că temperaturile ridicate și apropierea perioadei concediilor au dus la o creștere accentuată a rezervărilor, după un început de sezon afectat de reducerea valorii tichetelor de vacanță și de prudența consumatorilor în privința cheltuielilor.

Potrivit estimărilor Asociației Patronale RESTO Constanța, în următoarele săptămâni gradul de ocupare ar putea ajunge la capacitate maximă, pe măsură ce începe perioada concediilor de vară.

Președintele Asociației Patronale RESTO Constanța și secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), Corina Martin, afirmă că litoralul înregistrează în aceste zile cel mai ridicat grad de ocupare din sezon.

„Estimăm aproximativ 90.000 de turişti pe litoral în acest weekend, cel mai mare grad de ocupare înregistrat până acum, iar în următoarele două-trei săptămâni, odată cu intrarea în perioada concediilor, litoralul românesc va atinge vârful de ocupare de 100%”, a declarat Corina Martin.

Potrivit acesteia, sezonul estival intră într-o etapă decisivă, iar rezervările sunt în creștere pe fondul caniculei și al vacanțelor de vară.

Deși numărul turiștilor este în creștere, reprezentanții industriei spun că piața nu și-a revenit complet după reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță.

Corina Martin susține că această măsură a avut un impact important asupra întregului sector turistic.

„Totuşi, trebuie să privim realist evoluţia pieţei turistice. De anul trecut, odată cu reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanţă, România a pierdut, în toate destinaţiile turistice, între 35% şi 40% din numărul turiştilor şi al înnoptărilor. Este un impact major, resimţit de întreaga industrie. Pe litoral, unde noi suntem o destinaţie sezonieră, aceste pierderi sunt şi mai greu de recuperat. Am început sezonul cu o scădere de aproximativ 45% în minivacanţa de 1 Mai, iar acum reuşim să recuperăm o parte din acest deficit, datorită perioadei de caniculă, care îi determină pe foarte mulţi români să aleagă marea pentru weekenduri şi vacanţe”, a afirmat Corina Martin.

Potrivit reprezentanților industriei ospitalității, vremea foarte caldă din ultimele săptămâni a contribuit la creșterea cererii pentru sejururile pe litoral și la reducerea parțială a pierderilor înregistrate la începutul sezonului.

Operatorii din turism observă și o schimbare a comportamentului de consum. Dacă în anii anteriori vacanțele erau rezervate din timp, acum multe familii amână decizia până aproape de data plecării.

Corina Martin explică faptul că inflația, presiunea fiscală și reducerea beneficiilor acordate prin tichetele de vacanță îi determină pe români să fie mult mai atenți la cheltuieli.

„Presiunea fiscală asupra bugetelor familiilor, diminuarea valorii tichetelor de vacanţă – instrument care motiva sute de mii de români să îşi petreacă vacanţele în România – precum şi climatul de incertitudine economică îi determină pe mulţi să fie mai prudenţi. Observăm că multe familii renunţă la cele două sau trei vacanţe mai scurte din timpul anului pentru a păstra bugetul necesar unei singure vacanţe mai lungi, în special vara. În acelaşi timp, destinaţiile externe presupun costuri totale mai ridicate, în condiţiile în care se adaugă transportul aerian şi alte cheltuieli, iar pentru mulţi turişti acestea reprezintă un efort financiar suplimentar”, a transmis președintele RESTO Constanța.

Potrivit acesteia, în acest context litoralul românesc rămâne cea mai accesibilă variantă pentru multe familii care doresc să își petreacă vacanța în țară.

Reprezentanții industriei spun că hotelierii și operatorii din turism au încercat să păstreze creșterile de tarife la un nivel redus și să compenseze prin diversificarea serviciilor și a evenimentelor organizate pe litoral.

„Creşterile de preţuri pentru o vacanţă au fost moderate, în general între 7 si 10% faţă de sezonul trecut, iar industria ospitalităţii a investit în diversificarea experienţelor oferite turiştilor. Ne bucurăm că noile programe şi evenimente lansate în acest sezon se bucură de succes. ‘Săptămâna Gastronomică Dobrogeană’ a atras un interes remarcabil din partea turiştilor şi a localnicilor, Portul Turistic Tomis găzduieşte un sezon bogat de evenimente, iar redeschiderea şi includerea spectaculosului Cazinou din Constanţa în circuitul turistic şi al marilor evenimente reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri ale destinaţiei în acest an”, a subliniat Martin.

Pe lângă evenimentele gastronomice și culturale, unul dintre punctele de atracție ale sezonului este și redeschiderea Cazinoului din Constanța, considerat unul dintre cele mai importante obiective turistice ale litoralului.

Un alt argument invocat de reprezentanții industriei este siguranța pe care litoralul românesc o oferă turiștilor, într-un context internațional marcat de tensiuni și incertitudini.

Corina Martin consideră că tot mai mulți români aleg vacanțele interne atât din motive financiare, cât și pentru că pot ajunge rapid la destinație și se simt în siguranță.

„Litoralul românesc oferă astăzi un raport foarte bun între preţ, accesibilitate, siguranţă şi diversitatea experienţelor. România este o destinaţie sigură, iar acesta este un avantaj pe care trebuie să îl promovăm mult mai puternic. Într-o perioadă în care turiştii sunt tot mai atenţi la modul în care îşi cheltuiesc bugetul de vacanţă, litoralul românesc rămâne una dintre cele mai bune opţiuni pentru concediul de vară. Suntem încrezători că următoarele săptămâni vor confirma revenirea litoralului românesc şi că investiţiile realizate de operatorii din turism, alături de evenimentele organizate în această vară, vor contribui la un sezon estival mai bun decât îl anticipam la începutul anului”, a concluzionat președintele RESTO Constanța.

Reprezentanții industriei estimează că, odată cu intrarea în luna iulie și începutul concediilor pentru majoritatea angajaților, gradul de ocupare al unităților de cazare de pe litoral va continua să crească, apropiindu-se de capacitatea maximă în următoarele săptămâni.