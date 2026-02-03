Sezonul estival 2026 promite să fie unul plin pentru pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Chiar înainte ca iarna să se încheie, operatorii aerieni și aeroportul au pregătit o ofertă extinsă, cu mai multe opțiuni de zbor direct către orașe europene și destinații turistice populare.

Călătorii vor putea explora orașe potrivite pentru escapade urbane sau călătorii de afaceri, printre care Basel, Geneva, Madrid, Malaga, Rimini și Vilnius. Pentru cei care își doresc relaxare la mare, vor fi disponibile zboruri către insulele grecești Corfu, Zakynthos și Rodos, dar și către Tenerife, una dintre cele mai atractive destinații din Atlantic.

Pe lângă Europa, aeroportul își diversifică conexiunile internaționale printr-un zbor direct spre Tașkent, Uzbekistan, deschizând noi oportunități pentru pasagerii care călătoresc pe distanțe mai mari.

Lansarea acestor rute se va desfășura gradual, în perioada aprilie – iunie, în funcție de fiecare destinație și de programul fiecărei companii aeriene, astfel încât vara viitoare să ofere mai multe posibilități de călătorie pentru toți cei interesați.

Potrivit statisticilor oficiale, țara a intrat în Top 10 destinații europene cu cea mai rapidă creștere a performanței turistice, semnalând o dinamică puternică atât în turismul extern, cât și în cel intern.

Moldovenii au continuat să călătorească frecvent în străinătate prin agențiile de turism. În primele nouă luni ale anului, peste 336.000 de persoane au ales să își petreacă vacanțele în afara țării. Turcia rămâne favorita turiștilor moldoveni, cu Antalya depășind 500.000 de pasageri, urmată de Istanbul și Londra. Traficul aerian spre București a înregistrat o creștere impresionantă de aproximativ 50%, iar lansarea de noi rute către orașe precum Hamburg, Hahn, Torino și Nisa a oferit opțiuni suplimentare pentru vacanțele europene.

Și turismul local a înregistrat evoluții notabile. În primele trei trimestre ale anului, peste 78.000 de cetățeni au ales să călătorească în interiorul Moldovei prin intermediul agențiilor de turism, ceea ce reflectă o creștere de 6,6% față de 2024. În aceeași perioadă, țara a atras aproximativ 65.800 de vizitatori străini, o creștere de aproape 29% față de anul precedent.

Trimestrul al treilea al anului 2025 s-a dovedit a fi cel mai bun din istoria turismului moldovenesc, cu agențiile turistice deservind un număr record de 252.000 de persoane.