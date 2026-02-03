Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a recomandat un prag maxim pentru cereulida, o toxină prezentă în laptele praf pentru sugari, după ce o contaminare a declanșat retrageri de produse în mai multe țări europene. Toxina, care poate provoca greață și vărsături, a fost detectată într-o fabrică din China care furnizează ingrediente pentru Nestle, Danone și Lactalis.

EFSA a stabilit o doză acută de referință de 0,014 micrograme pe kilogram de greutate corporală pentru sugari, ținând cont de modul diferit în care copiii mici procesează toxinele. Concentrațiile de cereulidă peste 0,054 micrograme pe litru în laptele praf standard și 0,1 micrograme pe litru în formula de continuare sunt considerate a reprezenta un risc potențial.

În Franța, Ministerul Agriculturii a avertizat că nivelul recomandat de EFSA este semnificativ mai strict decât precedentul, ceea ce ar putea duce la retrageri suplimentare. În consecință, producătorul Popote a retras două loturi de lapte praf pentru sugari.

Pentru Nestle și Danone, situația este mai puțin problematică: standardele interne ale ambelor companii sunt mai stricte decât noua limită EFSA, astfel că nu vor fi necesare retrageri suplimentare. Acțiunile celor două companii au înregistrat creșteri de 2,9% și, respectiv, 3,1% după anunț.

Autoritățile franceze investighează dacă există vreo legătură între contaminare și moartea a doi sugari, dar până în prezent nu au fost identificate dovezi. Firma Cabio Biotech, din China, a fost identificată ca sursă a uleiului de acid arahidonic (ARA) implicat în contaminare.

Recomandările EFSA nu sunt obligatorii, dar oferă un ghid clar pentru guvernele europene în luarea deciziilor privind retragerea produselor, protejând astfel sănătatea sugarilor și oferind claritate părinților.

Autoritățile belgiene au demarat investigații privind sugarii care ar fi prezentat simptome după consumul de lapte praf Nestlé contaminat cu toxina bacteriană cereulidă, în urma unei retrageri la nivel național a mai multor produse.

Departamentul pentru Sănătate din Flandra a precizat că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare decât cel raportat, deoarece medicii nu sunt obligați să testeze pacienții pentru prezența cereulidei. Această toxină bacteriană poate provoca greață, vărsături și diaree, iar simptomele la sugari pot fi ușor confundate cu alte afecțiuni digestive.

Primul caz confirmat în Flandra a fost raportat pe 23 ianuarie. De atunci, autoritățile au îndemnat medicii să raporteze orice sugar care a consumat produsele retrase și care prezintă simptome compatibile cu expunerea la cereulidă. Potrivit purtătorului de cuvânt Joris Moonens, lipsa obligației de testare înseamnă că statisticile oficiale reprezintă probabil o subestimare a cazurilor reale.

Agenția Federală pentru Siguranța Lanțului Alimentar (FAVV) analizează în prezent aproximativ 20 de raportări primite de la părinți ale căror copii au prezentat simptome după consumul produselor retrase. Autoritatea poate preleva reziduuri rămase de lapte praf de la domiciliile părinților pentru a le analiza în laborator, a precizat purtătoarea de cuvânt Helene Bonte.

Retragerea inițială a produselor a fost efectuată de Nestlé la domiciliile unor clienți belgieni, dar ulterior compania a încetat această practică. Situația s-a extins internațional: francezii de la Danone și Lactalis au retras și ei produse după ce cereulida a fost detectată în ingrediente provenind de la același furnizor. Produsele afectate au fost distribuite în peste 50 de țări din Europa, America, Asia, Oceania și Africa.

Într-un mesaj video, CEO-ul Nestlé, Philipp Navratil, și-a cerut scuze părinților și îngrijitorilor, descriind situația drept „cea mai mare retragere preventivă din istoria companiei”.