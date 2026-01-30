Danone a retras cel puțin trei loturi de lapte praf pentru bebeluși Aptamil în Germania. Informația vine dintr-o scrisoare trimisă unui distribuitor și publicată joi. Retragerea are legătură cu o alertă legată de o toxină numită cereulide, care a apărut inițial la produsele Nestlé.

În scrisoarea datată 26 ianuarie, Danone Germania a cerut distribuitorului Alliance Healthcare să scoată de pe piață anumite loturi de Aptamil produse între mai și august 2025. Se pare că stocurile vechi s-au terminat deja, pentru că distribuitorul primise deja produse noi. Vinerea trecută, Danone anunțase retrageri de produse în anumite țări, dar fără să spună exact care mărci sau țări sunt afectate, subliniind că produsele lor respectă toate regulile de siguranță.

Problema a început să fie observată în decembrie, dar s-a agravat la începutul lui ianuarie, când Nestlé a retras loturi de lapte SMA, BEBA și NAN, din cauza suspiciunii de contaminare cu cereulide. Această toxină, produsă de bacteria Bacillus cereus, poate provoca greață și vărsături.

Până acum, retragerile au afectat zeci de țări și au ajuns și la alți producători francezi, precum Lactalis și Vitagermine, cu pierderi estimate de peste 1 miliard de dolari.

În ultimele două săptămâni, acțiunile Danone au scăzut cu aproape 13%.

Autoritățile din Franța verifică dacă moartea a doi bebeluși are legătură cu formulele de lapte retrase.

Oficiul Federal German pentru Protecția Consumatorului a anunțat că anumite loturi Danone sunt scoase de pe piață. Ei au precizat că o alertă oficială apare doar când produsele au ajuns la consumatori.

Acest caz arată cât de fragilă este industria laptelui pentru bebeluși: un singur ingredient contaminat poate afecta întreaga producție, declanșând reacții rapide ale autorităților și probleme pe piață. Toxina cereulide a fost găsită într-un ingredient adus din China. Autoritățile din Franța și Irlanda au spus că era prezentă în ulei de acid arahidonic produs în China.

Sunt afectate și anumite loturi de lapte praf Optima 1 pentru nou-născuți, produs de compania franceză Vitagermine. Trei loturi de lapte praf pentru nou-născuți au fost retrase de pe rafturile magazinelor din motive de siguranță. Decizia a fost luată preventiv, din cauza suspiciunii că laptele ar putea conține cereulidă, o substanță produsă de bacterii, care poate cauza probleme digestive.

Marca Babybio, care face parte din același grup, a anunțat pe site-ul său că a retras trei loturi de lapte praf pentru nou-născuți, după verificări suplimentare. Compania a transmis că, în urma unor noi controale și a recomandărilor autorităților, a decis să retragă cele trei loturi pentru a preveni orice risc.