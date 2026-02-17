Autoritățile judiciare franceze investighează trei dintre cei mai mari jucători din industria lactatelor – Nestlé, Danone și Lactalis – alături de brandurile Babybio și La Marque en Moins. Deschiderea anchetei are loc într-un moment extrem de delicat pentru piață, după valuri succesive de retrageri preventive raportate în Europa și în alte regiuni ale lumii.

Cazul este considerat unul dintre cele mai ample episoade recente care implică formule pentru sugari, un segment puternic reglementat și supus unor standarde stricte de siguranță. Impactul depășește dimensiunea comercială, având implicații directe asupra încrederii publice.

Criza a fost declanșată de suspiciuni privind prezența cereulidei, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, cunoscută pentru rezistența sa la temperaturi ridicate. Expunerea poate provoca simptome digestive precum greață, vărsături și diaree. Deși manifestările sunt, în majoritatea situațiilor, tranzitorii, specialiștii atrag atenția că, în cazul sugarilor, riscurile pot fi mai serioase.

Ancheta penală a fost deschisă pentru înşelăciune privind bunuri care prezintă pericol pentru sănătatea umană, infracțiune care, conform legislației franceze, poate fi sancționată cu până la șapte ani de închisoare și amenzi de până la 3,75 milioane de euro. Biroul procurorului din Paris a precizat că a preluat dosarul pe fondul unui număr semnificativ de plângeri depuse la nivel național.

În paralel, Ministerul Sănătății din Franța analizează trei decese de sugari în situații în care a fost raportat consumul de formule incluse ulterior în retrageri. La 11 februarie, autoritățile au transmis că nu a fost stabilită o legătură cauzală certă, iar investigațiile medicale și judiciare sunt în desfășurare.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Nestlé, compania a identificat la începutul lunii decembrie urme de cereulidă în loturi de produse finite fabricate într-o unitate din Țările de Jos. Pe 10 decembrie au fost activate procedurile oficiale de notificare: autoritățile olandeze au fost informate, Comisia Europeană a fost notificată, iar statele posibil afectate au fost alertate.

În aceeași zi a fost inițiată retragerea loturilor vizate, măsură care a implicat 25 de produse distribuite în 16 țări europene. Ulterior, retragerile au fost extinse pentru brandurile SMA, Beba și Little Steps. Danone – producătorul Aptamil și Cow & Gate – a adoptat măsuri similare, iar Lactalis a confirmat propriile retrageri preventive.

În scurt timp, situația a depășit granițele Europei, retragerile fiind raportate în peste 60 de state.

Investigațiile preliminare au indicat drept posibilă sursă un furnizor de ulei cu acid arahidonic (ARA), ingredient utilizat frecvent în formulele pentru sugari. Furnizorul nu a fost identificat public, însă autoritățile britanice au anunțat că Nestlé și Danone au încetat colaborarea cu acesta.

Autoritatea britanică pentru standarde alimentare a recomandat părinților verificarea atentă a loturilor produselor deținute, în contextul în care autoritățile au raportat cel puțin 36 de cazuri clinice de sugari cu simptome compatibile intoxicației cu cereulidă.

La nivel european, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a stabilit, la 2 februarie, un prag de referință pentru această toxină. Până la acel moment, nu exista un standard armonizat la nivelul Uniunii Europene.

Criza este atent monitorizată și de piețele financiare. Segmentul formulelor pentru sugari generează aproximativ 5% din veniturile Nestlé, produsele retrase reprezentând circa 0,5% din cifra de afaceri. În cazul Danone, expunerea este mai ridicată, formulele pentru sugari contribuind cu aproximativ 21% la veniturile grupului.

De la începutul anului, acțiunile Nestlé au crescut cu 1,7%, în timp ce titlurile Danone au scăzut cu 5,5%. După corecțiile abrupte înregistrate la finalul lunii ianuarie, cotațiile au recuperat parțial pierderile