Potrivit economistului AUR Petrișor Peiu, România ar putea ieși din stagflație printr-o serie de măsuri concrete. Printre acestea se numără scutirea sau reducerea impozitului pe proprietate pentru locuința de domiciliu și limitarea cotei de impozitare la 0,005% în cazul trecerii la impozitarea pe valoarea de piață, precum și renunțarea la plafonarea retragerilor din propriul fond de pensie din pilonul II.

De asemenea, Peiu propune eliminarea completă a practicilor de e-birocrație, precum e-factura sau e-transport, transformarea tuturor datoriilor statului către firme în credit fiscal și oprirea închiderii centralelor pe cărbune până la finalizarea noilor capacități pe gaze.

Printre alte soluții se numără stabilirea unor plafoane pentru cheltuielile publice, inclusiv pentru salariile bugetarilor, bunuri și servicii și asistența socială (exceptând pensiile), aplicarea unui moratoriu pentru investițiile inutile sau neurgente, creșterea redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale, simplificarea aparatului guvernamental și reducerea aparatului birocratic.

Zece căi de ieșire din stagflație:

Scutirea/reducerea pe impozitul pe proprietate pentru locuința de domiciliu și limitarea la 0,005% a cotei de impozitare în cazul trecerii la impozitarea după valoarea de piață

Renunțarea la plafonarea retragerilor din propriul fond de pensie din pilonul II

Eliminarea completă a practicilor de e-birocrație (e-factura, e-transport etc.)

Toate datoriile statului către firme să devină credit fiscal

Oprirea închiderii centralelor pe cărbune până la finalizarea noilor capacități pe gaze

Plafoane ale capitalelor de cheltuieli publice: cu salariile bugetarilor, cu bunuri și servicii, cu asistența socială alta decât pensiile

Moratoriu pentru investițiile inutile sau neurgente

Creșterea redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale

Simplificarea aparatului guvernamental

Reducerea aparatului birocratic

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat într-o conferință de presă că semnăturile strânse pentru demersul de suspendare sunt aproape de pragul necesar, însă consideră că nu are sens să fie inițiat până când principalul partid de la guvernare, PSD, nu se va alătura, pentru a crește șansele de succes.

”Atunci, îi aşteptăm să se alăture demersurilor care vizează atât moţiunile simple, cele de cenzură, dar şi suspendarea preşedintelui, pentru că altfel n-ar avea niciun sens. Am putea să forţăm să avem 155 de semnături, nu e o problemă, dar ce am face cu ele în Parlament?”, a mai spus Peiu.

Senatorul AUR a recunoscut că partidul nu a obținut semnături din partea parlamentarilor din coaliția de guvernare.