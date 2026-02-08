Analiza NextUp arată că mediul de afaceri intră într-o etapă în care lipsa de control financiar devine un risc major. Eliminarea facilităților fiscale, creșterea obligațiilor de raportare digitală (e-Factura, SAF-T, e-Transport) și intensificarea controalelor afectează direct cash-flow-ul companiilor mici și mijlocii.

„Intrăm într-un an în care nu îți mai permiți să speri că merge. Trebuie să știi. Să vezi. Să măsori. Cine nu are control financiar și vizibilitate în timp real asupra businessului va descoperi problemele prea târziu”, spune Roxana Epure, CEO NextUp, companie parte din grupul Symfonia.

Potrivit analizei, anul 2025 a reprezentat un punct de cotitură pentru multe IMM-uri, care au început să se digitalizeze nu din considerente de imagine, ci pentru a identifica pierderi și blocaje operaționale. Datele dispersate în multiple sisteme și lipsa rapoartelor în timp util au dus la decizii luate fără o imagine completă asupra afacerii.

Această schimbare nu este una temporară, ci devine o regulă în 2026.

„Ani la rând, digitalizarea a fost văzută ca un extra. Acum este tratament. Pentru lipsa de control, pentru pierderi invizibile, pentru decizii luate prea târziu”, explică Roxana Epure.

Din interacțiunea cu mii de antreprenori, NextUp identifică mai multe tendințe clare pentru 2026: mutarea deciziilor din zona intuiției către analiză financiară riguroasă, standardizarea proceselor, reducerea complexității operaționale și prioritizarea stabilității financiare în detrimentul creșterii accelerate.

Accentul se pune tot mai mult pe prevenție – investiții făcute la timp pentru a evita pierderi viitoare – și pe predictibilitate, într-un context economic mai puțin tolerant cu greșelile.

Analiza arată că sistemele ERP nu mai sunt percepute ca soluții dedicate exclusiv companiilor mari. Pentru multe IMM-uri, nevoia apare odată cu creșterea numărului de angajați, diversificarea operațiunilor sau apariția pierderilor greu de identificat.

Fără un sistem integrat, datele rămân fragmentate, iar realitatea financiară ajunge la antreprenori prea târziu pentru a mai putea interveni eficient.

Digitalizarea permite antreprenorilor să obțină o imagine clară asupra fluxurilor financiare, profitabilității și blocajelor interne. Automatizările reduc erorile, munca repetitivă și timpul consumat cu administrarea, permițând luarea unor decizii informate.

În 2025, cererea pentru automatizări personalizate a crescut semnificativ, în special pentru integrarea vânzărilor din mai multe canale, procesarea automată a documentelor, rapoarte financiare în timp real și gestionarea resurselor umane.

În acest context, NextUp a raportat în 2025 o creștere a cifrei de afaceri de 21%, până la 4,5 milioane de euro, susținută de cererea tot mai mare pentru soluții ERP și digitalizarea proceselor administrative și de HR.