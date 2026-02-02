Prima moțiune simplă este legată de politica guvernamentală privind MERCOSUR și modul în care Guvernul gestionează relațiile comerciale și diplomatice în acest context, a informat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

A doua moțiune are în vedere Ministerul Apărării și vizează activitatea ministrului și declarațiile sale recente. Cea de-a treia moțiune se referă la situația din cadrul Ministerului Educației, unde Guvernul nu a numit încă un ministru permanent, iar responsabilitățile sunt preluate de premierul Ilie Bolojan.

„Vom depune la Senat, împreună cu ceilalţi parlamentari de opoziţie de la grupul Pace Întâi România, trei moţiuni simple, una vizând atitudinea Guvernului în problema MERCOSUR, cealaltă vizând ceea ce se întâmplă la Ministerul Apărării şi declaraţiile absolut stranii ale noului ministru al Apărării şi a treia vizând situaţia extrem de gravă, inclusiv politică, de la Ministerul Educaţiei, unde bineînţeles nu avem un nou ministru, dar avem un ministru interimar care vine uneori şi face naveta de la Oradea”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Parlament.

Toate cele trei moțiuni simple vor fi depuse miercuri în plenul Senatului, conform programului anunțat de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Formațiunea politică consideră că aceste moțiuni sunt necesare pentru a atrage atenția asupra problemelor majore din administrație și pentru a solicita răspunderea miniștrilor în fața Parlamentului.

Pe lângă moțiunile simple, AUR pregătește și o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, în cazul în care acesta își angajează răspunderea pe pachetul de reformă a administrației. Formațiunea critică faptul că Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pentru a opta oară în cei opt luni de mandat, iar moțiunea de cenzură ar viza și acest aspect, ca măsură de responsabilizare politică.

„Vom depune moţiune de cenzură dacă îşi va angaja răspunderea pe acel proiect, inclusiv pentru faptul că îşi angajează răspunderea 8-a oară, dacă nu mă înşel, în cele 8 luni de când există acest Guvern”, a mai spus Petrişor Peiu.

Anterior, Petrișor Peiu a scris pe Facebook că politica guvernului condus de Ilie Bolojan promovează o strategie anti-capitalistă.