Suspendarea președintelui Nicușor Dan. AUR spune că procedura poate fi declanșată oricând

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) readuce în discuție posibilitatea declanșării procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că șeful statului manifestă o atitudine ostilă față de formațiune și îl acuză de un comportament „extrem de autoritar spre autocratic”.

Într-o intervenție la Digi24, senatorul a afirmat că procedura de suspendare rămâne o opțiune pentru partid, însă a admis că, în actuala configurație parlamentară, AUR nu dispune de numărul necesar de susținători pentru a o iniția fără sprijinul altor formațiuni politice.

Întrebat dacă AUR ia în calcul suspendarea președintelui Nicușor Dan, Petrișor Peiu a răspuns că această variantă rămâne deschisă, invocând relația tensionată dintre șeful statului și partidul din opoziție.

„Procedura suspendării este oricând pe masă, mai ales atîta timp cât preşedintele are un comportament total ostil faţă de un partid care are, cât de cât, 20% din voturile din Parlament. Şi nu pare a fi o ostilitate pe baze ideologice, de vreme ce celelalte partide şi formaţiuni din tabăra care ar fi fost catalogată drept suveranistă au parte de alt tratament. Şi atunci pare că este o chestiune care este direcţionată către un singur partid, care trebuie lămurită într-un fel. Dânsul nu o lămureşte şi atunci noi avem o oarecare întemeiere, plus un comportament extrem de autoritar spre autocratic al preşedintelui Nicuşor Dan. Dar această propunere ar necesita susţinerea măcar a altui partid pentru a putea fi începută orice procedură, nu mai spun de finalizat”, a afirmat Petrişor Peiu la Digi24.

Astfel, senatorul recunoaște că, în lipsa sprijinului altor partide parlamentare, AUR nu poate declanșa singur procedura de suspendare.

Petrișor Peiu a comentat și modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat criza politică declanșată după căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură.

Întrebat cum apreciază intervenția șefului statului, liderul senatorilor AUR a răspuns:

„Cu menţiunea că nu îmi este clar care este rolul domniei sale în decizia bruscă a PSD de a se alătura moţiunii noastre de cenzură, a gestionat-o foarte prost, foarte prost”.

În continuarea declarațiilor, Petrișor Peiu a susținut că președintele ar fi depășit limitele rolului stabilit de Constituție și a criticat deciziile privind consultările pentru formarea noului Executiv.

„Eu nu am înţeles de ce trebuia domnia sa, în locul partidelor parlamentare, să traseze un cerc şi să spună: AUR stă în cercul ăla şi toate celelalte partide, 80% din Parlament, au dreptul să facă ce vor, numai partidul AUR are dreptul doar să voteze legi în Parlament, dar are interzis în Executiv. Cred că a ieşit din zona la care s-au gîndit cei care au făcut Constituţia şi în 91, şi în 2003. Pe de o parte. Pe de altă parte, poziţia domniei sale de a desemna un candidat de prim-ministru din interiorul unui partid fără a fi nominalizarea acelui partid este totuşi o decizie extrem, extrem de greu de apărat de către domnia sa.”

Liderul senatorilor AUR consideră că desemnarea premierului trebuie să reflecte voința majorității parlamentare și nu decizia unei singure persoane.

„(…) Pare o impunere a voinţei personale, ceea ce e, totuşi, de neacceptat dacă vrem să construim o democraţie de tip occidental, de tip clasic în care se construiesc majorităţi parlamentare în urma votului, cum sunt ele, care acele majorităţi decid asupra componenţei executivului. Preşedintele, pe model Băsescu, încearcă să fie mai mult decât un notar care înregistrează ce fac majorităţile parlamentare, dar Traian Băsescu şi mai apoi Klaus Iohannis aveau un partid cu care puteau să manevreze, să intre în arena asta. Domnul Nicuşor Dan nu are un astfel de partid, oricît s-ar fi speculat că USR-ul era partidul lui, se dovedeşte că nu era şi atunci intrarea domniei sale în arenă nu se poate face decât prin alegeri de persoane, dar alegerile de persoane într-o democraţie de tip parlamentar sunt extrem de dificil de apărat, nu sunt un instrument democratic. Trebuie să respecţi, până la urmă, ca preşedinte, voinţa colectivă a partidelor care au nişte proceduri înregistrate la tribunal”, a adăugat Petrișor Peiu.

Declarațiile liderului senatorilor AUR vin în contextul disputelor politice privind formarea unei noi majorități parlamentare și desemnarea unui prim-ministru, proces în care președintele Nicușor Dan poartă consultări cu partidele reprezentate în Parlament.