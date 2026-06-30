Petrișor Peiu critică eliminarea IMCA: Cineva de la ANAF ar trebui să ofere public o explicație
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Taxă, impozite
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) va alimenta suspiciunile privind optimizarea fiscală a unor companii mari, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta afirmă că diferențele dintre ratele de profit raportate de unele firme românești și multinaționale ridică semne de întrebare și solicită explicații din partea ANAF.
Petrișor Peiu susține că eliminarea IMCA favorizează optimizarea fiscală
Petrișor Peiu afirmă, într-o postare publicată pe Facebook, că impozitul minim pe cifra de afaceri a fost introdus pentru a combate optimizarea profiturilor în cazul companiilor cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.
Potrivit acestuia, atunci când IMCA era stabilit la 1% din cifra de afaceri, acesta era echivalent cu un impozit pe profit de 16% pentru o companie care înregistra o rată a profitului de aproximativ 6%.
Liderul senatorilor AUR susține că firmele care declară un profit mai mic de 6% din cifra de afaceri ajung să plătească, prin impozitul pe profit, o sumă mai redusă decât cea care ar fi rezultat din aplicarea IMCA.
În opinia sa, acceptarea eliminării acestui mecanism, în urma recomandărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), permite companiilor să își optimizeze profiturile și să transfere câștigurile către firmele-mamă prin plata unor servicii.
Comparațiile dintre companii stau la baza criticilor formulate de liderul AUR
Petrișor Peiu prezintă mai multe exemple pe care le consideră greu de explicat și care, în opinia sa, alimentează suspiciunile privind optimizarea fiscală.
Acesta arată că Romgaz ar fi raportat în 2025 un profit echivalent cu 41% din cifra de afaceri, în timp ce OMV ar fi declarat o rată a profitului de aproximativ 10%.
De asemenea, el susține că Dedeman ar fi înregistrat un profit de 12% din cifra de afaceri, comparativ cu 5% în cazul Lidl și 4% în cazul Kaufland.
Potrivit liderului senatorilor AUR, Renault și Ford Otosan ar fi raportat profituri de aproximativ 2% din cifra de afaceri, în timp ce lanțurile de benzinării OMV și MOL ar fi declarat profituri de 2%, respectiv 3%.
În domeniul construcțiilor, Peiu compară profitul declarat de Tehnostrade, de aproximativ 10%, cu cel raportat de Spedition UMB și SA&PE, de 5%, respectiv 6%.
Liderul senatorilor AUR solicită explicații din partea ANAF
În concluzie, Petrișor Peiu susține că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri reprezintă o invitație la optimizarea profiturilor și consideră că aceste diferențe între ratele de profit declarate de companii ar trebui analizate de autoritățile fiscale.
Acesta afirmă că Agenția Națională de Administrare Fiscală ar trebui să ofere explicații publice privind aceste situații și ridică mai multe întrebări legate de diferențele dintre profiturile raportate de companii care activează în aceleași sectoare economice.
„Un punct de plecare pentru discuția privind taxarea multinaționalelor:
1. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA)a apărut pentru a combate „optimizarea” profiturilor de către companiile mari, cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro. Dacă acel impozit era de 1% din cifra de afaceri , era echivalentul unui impozit de profit de 16% plătit pentru un profit corespunzător unei rate a profitului de 6%.
2. Cu alte cuvinte, oricine declară un profit mai mic de 6% din cifra de afaceri, practic prin impozitul pe profit va plăti către stat o sumă mai mică decât IMCA .
3. OCDE a impus și guvernul a acceptat desființarea IMCA, ceea ce înseamnă liber la „optimizare” fiscală, liber la ascunderea în țara de origine, fără taxare, a profiturilor.
4. Iată doar câteva cifre greu credibile, care alimentează ideea că sunt multinaționale care își optimizează profiturile, adică trimit sub formă de plăți pentru servicii profiturile către firmele mamă :
– firma românească Romgaz declară un profit de 41% din cifra de afaceri, în vreme ce firma austriacă OMV, din aceeași industrie, declară un profit de doar 10% din cifra de afaceri (pe 2025)!
– magazinele românești Dedeman declară un profit de 12%, iar magazinele germane Lidl și Kaufland declară profituri de 5%, respectiv 4%!
– Francezii de la Renault și turcii de la Ford Otosan declară profituri de doar 2% din cifra de afaceri!
– lanțurile de benzinării OMV, respectiv Mol declară profituri de doar 2%, respectiv 3% din cifra de afaceri!
– constructorul Tehnostrade declară un profit de 10%, în vreme ce constructorii Spedition UMB și SA&PE, în aceeași industrie, declară profituri de 5%, respectiv 6%!
Concluzia: desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA este, practic, o invitație la o joacă cu profiturile care va alimenta teoria „optimizărilor”. Cineva de la ANAF ar trebui să ofere public o explicație pentru cifrele de mai sus, care exprimă asimetrii greu de justificat.
Cum poate să aibă Romgaz o rată a profitului de patru ori mai mare decât Petrom?
Cum poate Dedeman să aibă o rată a profitului dublă față de Lidl și Kaufland?
Cum se poate ca benzinăriile OMV și MOL să aibă rate ale profitului de 2-3%?”, transmite liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu în postarea sa.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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