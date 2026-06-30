Petrișor Peiu critică eliminarea IMCA: Cineva de la ANAF ar trebui să ofere public o explicație

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) va alimenta suspiciunile privind optimizarea fiscală a unor companii mari, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Acesta afirmă că diferențele dintre ratele de profit raportate de unele firme românești și multinaționale ridică semne de întrebare și solicită explicații din partea ANAF.

Petrișor Peiu afirmă, într-o postare publicată pe Facebook, că impozitul minim pe cifra de afaceri a fost introdus pentru a combate optimizarea profiturilor în cazul companiilor cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro.

Potrivit acestuia, atunci când IMCA era stabilit la 1% din cifra de afaceri, acesta era echivalent cu un impozit pe profit de 16% pentru o companie care înregistra o rată a profitului de aproximativ 6%.

Liderul senatorilor AUR susține că firmele care declară un profit mai mic de 6% din cifra de afaceri ajung să plătească, prin impozitul pe profit, o sumă mai redusă decât cea care ar fi rezultat din aplicarea IMCA.

În opinia sa, acceptarea eliminării acestui mecanism, în urma recomandărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), permite companiilor să își optimizeze profiturile și să transfere câștigurile către firmele-mamă prin plata unor servicii.

Petrișor Peiu prezintă mai multe exemple pe care le consideră greu de explicat și care, în opinia sa, alimentează suspiciunile privind optimizarea fiscală.

Acesta arată că Romgaz ar fi raportat în 2025 un profit echivalent cu 41% din cifra de afaceri, în timp ce OMV ar fi declarat o rată a profitului de aproximativ 10%.

De asemenea, el susține că Dedeman ar fi înregistrat un profit de 12% din cifra de afaceri, comparativ cu 5% în cazul Lidl și 4% în cazul Kaufland.

Potrivit liderului senatorilor AUR, Renault și Ford Otosan ar fi raportat profituri de aproximativ 2% din cifra de afaceri, în timp ce lanțurile de benzinării OMV și MOL ar fi declarat profituri de 2%, respectiv 3%.

În domeniul construcțiilor, Peiu compară profitul declarat de Tehnostrade, de aproximativ 10%, cu cel raportat de Spedition UMB și SA&PE, de 5%, respectiv 6%.

În concluzie, Petrișor Peiu susține că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri reprezintă o invitație la optimizarea profiturilor și consideră că aceste diferențe între ratele de profit declarate de companii ar trebui analizate de autoritățile fiscale.

Acesta afirmă că Agenția Națională de Administrare Fiscală ar trebui să ofere explicații publice privind aceste situații și ridică mai multe întrebări legate de diferențele dintre profiturile raportate de companii care activează în aceleași sectoare economice.