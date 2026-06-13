Petrișor Peiu acuză că statul a transferat criza către populație prin inflație: „Pensionarii, salariații și firmele au pierdut”

Senatorul AUR Petrișor Peiu susține că actuala criză financiară a statului român este rezultatul creșterii deficitului bugetar și al majorării datoriei publice. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că efectele problemelor bugetare au fost transferate către populație și mediul de afaceri prin inflație, care a erodat puterea de cumpărare și veniturile reale ale românilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, senatorul Petrișor Peiu a criticat politicile economice ale actualei puteri și a susținut că dificultățile financiare ale statului au fost transferate asupra populației și companiilor.

„Criza financiară a statului este cauzată de creșterea nemăsurată a deficitului bugetar și creșterea la fel de aberantă a datoriei publice. Răspunsul regimului Nicușor Dan-PSD-PNL-USR-UDMR la această criză a fost transferarea crizei de la stat către cetățeni și către firmele românești. Cum? Simplu: prin inflație.”

Potrivit acestuia, inflația reprezintă principalul mecanism prin care populația suportă costurile dezechilibrelor bugetare.

„Inflația este cauzată în totalitate de stat și este plătită în totalitate de populație și de firmele românești.”

Petrișor Peiu și-a argumentat poziția printr-o serie de indicatori economici pe care îi consideră relevanți pentru evoluția nivelului de trai.

„Iată și cifrele care o confirmă: Rata inflației în luna mai 2026 fată de mai 2025 a fost de 10,9%, deci prețurile au crescut cu 10,9% în ultimele 12 luni.”

În paralel, acesta susține că veniturile populației și rezultatele companiilor nu au ținut pasul cu ritmul de creștere al prețurilor.

„În același timp:

cei 4,9 milioane de pensionari au veniturile reduse cu 0,8% trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025; nici măcar nu au rămas la aceleași venituri

cei 5,6 milioane de salariați au veniturile crescute cu 3,5% ( aprilie 2026 față de aprilie 2025

firmele românești au un profit crescut cu doar 1,5% (ianuarie -aprilie 2026 față de ianuarie -aprilie 2025)”

Pornind de la aceste date, senatorul AUR concluzionează că atât pensionarii, cât și salariații au înregistrat pierderi importante în termeni reali, din cauza inflației.

„Concluzii:

pensionarii au venituri diminuate cu vreo 11% în ultimele 12 luni

salariații au venituri diminuate cu aproximativ 7,5% în ultimele 12 luni

firmele au venituri reale diminuate cu 9,5%

statul continuă să cheltuiască cam la fel de mult precum anul trecut , având cheltuieli reduse doar cu 1,7% pe primele patru luni din 2026 față de primele patru luni din 2025.”

Potrivit lui Peiu, în timp ce populația și companiile suportă efectele inflației, ajustările făcute la nivelul cheltuielilor publice sunt insuficiente pentru reducerea dezechilibrelor bugetare.

În finalul mesajului său, senatorul susține că statul a reușit să reducă presiunea asupra propriilor finanțe prin transferarea costurilor către economie și cetățeni.

„Și iată cum, prin inflație, criza financiară s-a mutat de la stat/guvern către populație și către firmele românești!”

Petrișor Peiu a încheiat postarea cu un mesaj critic adresat principalilor decidenți politici și economici.

„Bravo Nicușor Dan, bravo Ilie Bolojan, bravo Mugur Isărescu!”

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor tot mai intense privind măsurile fiscale, nivelul deficitului bugetar și impactul inflației asupra economiei și nivelului de trai al populației.