România, pe ultimele locuri în UE la mai mulți indicatori-cheie. Petrișor Peiu critică rezultatele guvernărilor din ultimii ani

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a publicat recent un mesaj pe rețelele sociale în care a criticat partidele care se declară „pro-europene”, susținând că acestea au îndepărtat România de standardele Uniunii Europene în ultimii ani.

Potrivit mesajului publicat de acesta pe Facebook, situația economică și socială a României indică o decuplare față de modelul european, fiind invocate mai multe statistici și indicatori comparativi la nivelul Uniunii Europene.

Petrișor Peiu a afirmat că rata inflației din România este de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene și că economia națională traversează o perioadă de stagnare sau chiar de recesiune. De asemenea, liderul senatorilor AUR a susținut că România înregistrează cea mai scăzută rată a populației ocupate din Uniunea Europeană, cu mai puțin de două treimi dintre adulți activi pe piața muncii.

În ceea ce privește educația, acesta a arătat că România are cea mai mică pondere a populației cu studii superioare din Uniunea Europeană și ocupă penultimul loc în clasamentul performanțelor școlare, conform rezultatelor testelor PISA.

Petrișor Peiu a mai susținut că România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea deceselor cauzate de afecțiuni tratabile sau prevenibile, considerând că acest indicator reflectă problemele existente în sistemul de sănătate.

„Guvernările partidelor ,pro-europene” au reușit, în ultimii ani să decupleze România de UE:

-rata inflației de la noi de mai bine de trei ori mai mare decât media UE

– avem stagnare/recesiune

– cea mai mică rată a populației ocupate ( mai puțin de doua treimi dintre adulți) este în România

– cea mai mica pondere a populației cu studii superioare este în România

– penultimul loc în UE la performanța școlară ( scoruri PISA) pentru România

– primul loc în UE la ponderea deceselor din cauze tratabile sau prevenibile tot în România.

Ce legătură au cu Europa și cu modelul european de societate partidele care se auto- intituleaza ,,pro-europene”?”, a scris acesta pe Facebook.

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