AUR declanșează procedure de suspendare a lui Nicușor Dan. Decizia a fost luată în unanimitate

AUR a decis să demareze procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și să înceapă discuțiile cu celelalte partide pentru susținerea acestui demers. Totodată, formațiunea condusă de George Simion a anunțat că parlamentarii săi nu vor participa la votul pentru învestirea Guvernului propus de șeful statului.

Consiliul Național de Conducere al AUR s-a reunit miercuri, în ședință extraordinară, la Alexandria, județul Teleorman. Potrivit formațiunii, toți cei 135 de membri prezenți au votat în unanimitate pentru demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și pentru începerea dialogului cu celelalte forțe politice în vederea susținerii acestui demers.

AUR susține că decizia are la bază excluderea unei părți importante dintre români din procesul decizional privind viitorul țării, precum și refuzul președintelui de a nominaliza cea de-a doua propunere de prim-ministru, despre care formațiunea afirmă că ar fi prevăzută de Constituție.

În aceeași ședință, membrii conducerii AUR au votat și pentru începerea procedurilor privind organizarea alegerilor anticipate.

Totodată, partidul a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propus de președintele Nicușor Dan.

Cu o zi înainte, liderul formațiunii, George Simion, anunțase că AUR începe demersurile pentru suspendarea șefului statului și îi solicitase acestuia să desemneze un prim-ministru în cursul acestei săptămâni.

Potrivit Constituției României, inițierea procedurii de suspendare a președintelui necesită semnăturile a cel puțin o treime dintre parlamentari, respectiv aproximativ 155 de aleși.

Ulterior, propunerea trebuie aprobată de Parlament cu votul majorității absolute, ceea ce înseamnă cel puțin 233 de voturi favorabile.

În cazul în care Parlamentul aprobă suspendarea, se organizează un referendum național, iar cetățenii decid dacă președintele rămâne sau nu în funcție.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în acest moment, nu se poate discuta despre o colaborare între PSD și AUR.

Acesta a afirmat că alegătorii AUR ar trebui să înțeleagă că, în opinia sa, formațiunea condusă de George Simion este cea care îl menține în funcție pe Ilie Bolojan. Grindeanu a adăugat că nu crede că există fracțiuni în interiorul AUR, însă a precizat că o eventuală schimbare a situației ar reprezenta un scenariu diferit.