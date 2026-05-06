PSD acuză tensiuni majore după căderea Guvernului Bolojan. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma adoptării unei moțiuni de cenzură în Parlament, susținută de mai multe formațiuni politice. Evenimentul a declanșat un val de reacții politice, în special din partea PSD, care ridică întrebări privind modul în care a fost gestionată guvernarea și procesul decizional din interiorul Executivului.

În spațiul public, au apărut declarații critice formulate de Cristian Vasilcoiu, fost secretar general adjunct în Ministerul Muncii, care descrie o serie de tensiuni apărute încă din faza negocierilor pentru programul de guvernare.

„Când s-a finalizat negocierea Programului de Guvernare, pe la 4 dimineața, după ce a plecat toată lumea, a mai scris Ilie ceva peste de unul singur! Adică a mai tăiat ceva!”, susține Vasilcoiu.

Potrivit afirmațiilor lui Vasilcoiu, programul de guvernare ar fi suferit modificări ulterioare finalizării negocierilor inițiale, ceea ce ar fi generat neînțelegeri între partenerii politici. Acesta susține că anumite ajustări ar fi fost realizate fără consultarea completă a tuturor actorilor implicați în procesul de negociere.

Deși aceste afirmații nu au fost confirmate oficial de alte surse guvernamentale, ele reflectă tensiunile politice existente în coaliție în perioada premergătoare căderii Executivului.

„S-a văzut dimineața și s-a născut întrebarea ce facem! Hai să nu rupem guvernarea din prima zi!”, scrie acesta.

Unul dintre principalele puncte de conflict invocate vizează introducerea contribuțiilor sociale (CAS și CASS) pentru anumite categorii, inclusiv mame și veterani. PSD a susținut în mod public excepții pentru aceste categorii sociale, în timp ce Guvernul a argumentat necesitatea menținerii unei discipline fiscale stricte și a reducerii excepțiilor din sistem.

De asemenea, sunt menționate controverse privind ajustarea unor beneficii sociale, inclusiv ajutoare pentru încălzire destinate veteranilor de război. În acest context, Vasilcoiu afirmă că impactul bugetar al acestor măsuri ar fi fost redus, însă efectele sociale semnificative.

„Apoi la asumare a băgat CAS și CASS la mame și veterani!”, afirmă fostul secretar general adjunct al Ministerului Muncii.

În analiza sa, fostul oficial PSD susține că anumite proiecte sociale sau economice nu ar fi primit sprijinul necesar pentru implementare. El afirmă că aceste decizii ar fi avut efecte negative asupra categoriilor vulnerabile, fără a produce beneficii macroeconomice semnificative.

„Apoi a tăiat ajutorul de încălzire la veteranii de război! 9.000 de lei era impactul, pe țară și pe an!”, afirmă Vasilcoiu.

Totodată, sunt formulate acuzații privind politica economică generală, în special în ceea ce privește relația dintre IMM-uri și companiile multinaționale. Conform acestei perspective, unele modificări legislative ar fi afectat mediul de afaceri local, în timp ce ar fi favorizat marile corporații.

„Nu a fost o chestiune de moment! Au fost multe adunate! Cât să mai suportăm?! Și până când?!”, scrie fostul oficial.

În discursul critic formulat de Vasilcoiu apar și evaluări privind efectele economice ale guvernării: creșterea inflației, majorarea dobânzilor și reducerea consumului. Aceste afirmații sunt prezentate ca interpretări politice și nu ca evaluări economice independente.

„Apoi a refuzat să avizeze orice proiect social sau de relansare economică! (…) Mai ales că rezultatul a fost: tăieri de la cei mai amărâți, impact insignifiant în PIB!”, susține Cristian Vasilcoiu.

În același timp, fostul oficial sugerează că direcția unor politici ar fi fost una greșită din perspectiva protecției sociale și a echilibrului economic, însă aceste afirmații rămân parte a unei dispute politice mai largi.

„În paralel, a tăiat și de la IMM-uri și a dat la multinaționale! Impact mare pe IMCA scos și 3% plafon scos la externalizare!”, afirmă Vasilcoiu.

Evoluțiile recente evidențiază un nivel ridicat de tensiune între partidele din coaliția de guvernare, în special pe teme precum politica fiscală, protecția socială și strategia economică.

În absența unui consens stabil, divergențele privind prioritățile guvernamentale au contribuit la fragilizarea Executivului și, în final, la căderea acestuia prin vot parlamentar.

„Rezultatul: inflație dublă, dobânzi mărite, scădere consum, recesiune! Ce vi se pare așa genial?! Mie mi se pare intenție de prăbușire deja!”, scrie fostul oficial.

Cazul Guvernului Bolojan ilustrează complexitatea negocierilor politice și dificultatea menținerii echilibrului într-o coaliție eterogenă. Acuzațiile lansate de PSD și reacțiile din interiorul fostei guvernări reflectă nu doar o dispută punctuală, ci și o diferență profundă de viziune asupra modului în care trebuie gestionată economia și politica socială.